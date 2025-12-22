Ir al contenido
Las horas del Gordo de Navidad en los últimos diez años: desde el más madrugador al más tardío en el Teatro Real

El de 2023 salió a las 13.16 horas y se convirtió en el Gordo más tardío de la historia

Horas Gordo de la Lotería de Navidad
El País
El País
El sorteo de la Lotería de Navidad tiene una duración de entre tres horas y media y cuatro horas. Los segundos de mayor atención son aquellos en los que se rompe la cadencia sonora de los “miiiiiil euuuuuroooos” y los niños y niñas de San Ildefonso cantan uno de los premios principales, especialmente si se trata de ‘El Gordo’. En la última década, el número premiado con los 400.000 euros madrugó mucho en 2019, cuando el 26590 salió a las 09.19, tan solo ocho minutos después de empezar el sorteo. Ese fue el segundo ‘Gordo’ más madrugador de los más de 200 años de historia del sorteo. El primero fue el que se cantó en 2004, cuando el sorteo llevaba tan solo cinco minutos, y fue destinado al 54600.

Este 2025 no se ha hecho esperar demasiado, ya que a las 10:45 de la mañana las niñas de San Ildefonso, Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco, han cantado el número 79432, agraciado con el primer premio de este año. En 2024, los niños Piero Rai y Alisce Ríos tardaron 45 minutos más en anunciar el Gordo, destinado al número 72.480, a las 11.27 en el sexto alambre de la quinta. Comparado con el año anterior, fue “bastante pronto”, ya que en 2023 se hizo de rogar hasta casi el final del sorteo, ya que salió a las 13.16 horas, convirtiéndose en el Gordo de Navidad más tardío de la historia. Yesica Paola Valencia y Francisco Moreno fueron los encargados de cantar en el Teatro Real el número afortunado, el 88008.

En 2022 llegó casi a la misma hora que en 2024, concretamente a las 11.20 horas de la mañana, cuando los niños de San Ildefonso celebraron el número 05490.

En 2021, los afortunados que compraron el 86148 se llevaron la alegría a las 12.15 horas, mientras que en 2020 (año de la pandemia) hubo que esperar hasta las 12.02 horas para que saliera el primer premio, destinado al 72897.

Aunque el Gordo puede salir desde las 9.00 que empieza el sorteo hasta que acaba, alrededor de las 13.30 horas, en los últimos diez años solo se ha cantado antes de las 10.00 de la mañana en una ocasión.

En 2015, el primer premio, destinado al 79140, se cantó a las 12.13 horas; en 2016 fue para el 66513 y salió a las 11.57 horas; en 2017, a las 11.54 horas, para el 71198 y, en 2018, llegó de nuevo pasado el mediodía, a las 12.37, para el 03347.

Horario del Sorteo de Navidad

El Teatro Real de Madrid acoge el Sorteo de Navidad partir de las 9:00 horas, como cada año. Durante más de cuatro horas los niños de San Ildefonso salen por turnos a cantar los más de 2.772 millones de euros en premios que se reparten este 2025 (198 series en total). Se trata de la cifra más alta hasta la fecha, ya que en 2024 fueron 2.590 millones de euros (185 series).

De todos los premios, el más esperado es el Gordo de Navidad, que reparte 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros al décimo.

