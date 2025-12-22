Los cuartos y quintos premios reparten alegría por toda España: “Escuchamos voces que decían ‘Navidad, 12, lunes’. Compramos y nos ha tocado”

Un número con tintes sobrenaturales en Teruel y un buen pellizco para un barrio humilde de Sevilla son algunas de las historias de los ganadores

Un año más, los cuartos y quintos premios, los que más se repiten al ser los más numerosos, han viajado por toda la geografía española. Los números agraciados con el cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 han sido el 78477 y el 25508. Cada uno otorga un total de 200.000 euros por serie, lo que supone que cada décimo premiado con el cuarto equivale a 20.000 euros. Estos están exentos de impuestos y se cobran íntegramente al ser una cantidad inferior a los 40.000 euros. Lo mismo ocurre con los quintos premios, que han ido a parar a los números: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41716 y 18669. A cada uno le corresponde un total de 60.000 euros a la serie, o lo que es lo mismo, 6.000 euros por cada décimo.

El más madrugador de los quintos premios, cantado pasadas las 10.30, encierra una historia especial, con tintes sobrenaturales. O eso cuentan sus agraciados. En la familia Garay, residentes en el municipio de Andorra (Teruel), lo compraron todos y la razón es más que peculiar. Según han contado a Radio La Comarca-Cadena SER, buscaron este número concreto porque el día de antes estaban en casa de la abuela varios primos, tíos y un amigo “que tiene una sensibilidad especial para estas cosas”. “Escuchamos voces que decían ‘Navidad, 12, lunes’. Todos compramos en la administración andorrana el número que acababa en 12 y nos ha tocado a todos”, dijo uno de los familiares.

Apenas media hora antes, a las 09.53, y en el séptimo alambre de la segunda tabla, Piero Rai y Alisce han sido los encargados de extraer el 78477, el primero de los dos cuartos premios. Un número muy repartido, que ha viajado hasta Cazorla (Jaén), Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, entre otras localidades. Pero ha sido la Administración Número 1 de la localidad jienense la que más series de este cuarto premio ha vendido, con un total de 24 millones de euros repartidos, según Loterías y Apuestas del Estado.

“Año de nieves, año de bienes”, se ha felicitado María José Yuste, la dueña de esta administración de lotería, la única existente en el casco urbano de Cazorla. Ella es la tercera generación de una administración creada en 1957 por su abuelo. “Lo que más feliz me hace es que el premio está muy repartido entre todos los vecinos del municipio y de sus muchas aldeas y núcleos de población diseminados”, ha dicho la lotera nada más enterarse del premio.

El segundo de los cuartos, el número 25508 ha sido cantado a las 12.36 horas y también ha repartido suerte en diferentes puntos de la geografía española como Almería, Ourense, Toledo o Madrid. Sin embargo, el mayor pellizco se ha repartido en la localidad de Moraira (Alicante) con 105,9 series vendidas. Más de 21 millones de euros.

María (d) y María del Mar (i), dos agraciadas con el quinto premio de la loteria de navidad este lunes en Roquetas de Mar (Almería). Carlos Barba (EFE)

Los vecinos de la calle Altamira, cerca del centro de Almería, han celebrado frente a la administración número 15 de la ciudad un cuarto premio que ha prolongado la buena suerte de este punto de venta. Antonio Martínez, dueño del local, se mostraba entusiasmado. “Seguimos encadenando premios otro año más. Vendimos dos décimos por internet y el resto por ventanilla entre los vecinos”, explica por teléfono Martínez.

37 años seguidos llevaban los miembros de la Agrupación Musical de Teulada (Alicante) con el mismo número, el 25508. Por fin han podido reunirse y celebrarlo en la calle, con música, como corresponde, con Mila Caselles, la propietaria de la administración del Edificio Benidorm de la carretera entre Moraira y Calpe (Alicante). “Ya está llegando la banda”, ha exclamado con júbilo Caselles mientras explicaba a El PAÍS que ha repartido “110 décimos” del número premiado, “21.180.000 euros en total”. Buena parte del pellizco va a la banda musical, pero también ha vendido alguno “por ventanilla y otros han ido a una administración de Benidorm y otra de Pedreguer, con las que hemos hecho intercambio”.

Quintos hasta el final

En la antesala de El Gordo, ha llegado el segundo de los quintos premios, esta vez alejado de la espiritualidad que ha acompañado al primero en Teruel y cantado por las niñas de San Ildefonso, Alba Yadira e Italy Andrea. El número agraciado ha sido el 60649, vendido en una treintena de administraciones repartidas por varias localidades de España.

El tercero de los quintos premios, el número 77715 se ha conocido a las 11.06 de la mañana, vendido, sobre todo, en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza. Posteriormente, Agustín y Axiel han cantado dos quintos premios, con apenas dos minutos de diferencia: 25412 y 61366. El sexto de los quintos premios, el 94273, se ha hecho esperar hasta las 12.23 y se ha vendido casi íntegro en Monzón (Huesca), que se ha llevado más de nueve millones de euros, y en Torrejón de Ardoz (Madrid). No ha sido hasta pasadas las 13.20 cuando los dos últimos quintos que quedaban por salir han sido anunciados.

Uno de ellos, el 41716, ha dejado 600.000 euros en uno de los barrios más humildes de Sevilla, el de Su Eminencia. Rosario Macías no se cree su buena suerte. Este es el primer año que ha abierto la administración de lotería en la que trabajan. “Somos nuevas y ya hemos dado un premio importante”, explica, todavía anonadada. Tan nerviosa estaba que en un primer momento no acertaba ni a confirmar que efectivamente habían vendido el 41716. Minutos después lo corroboraban con mayor alegría, si cabe. “Todo lo hemos vendido a gente del barrio”, respondía feliz. “Aún no ha venido nadie, creo que les está costando asimilarlo”.

El eje de la suerte

Apenas 50 metros separan las dos administraciones de lotería de La Caprichosa y Doña Lola, en pleno Casco Histórico de Toledo. El eje de la suerte se le podría llamar porque raro es el año en el que sus loteros no dan algún premio del Sorteo de Navidad. La Caprichosa ha repartido una serie completa del segundo cuarto premio: 78477. Entre los agraciados de La Caprichosa está algún vecino de Toledo y algunos de los turistas que transitan esta calle de camino a la Catedral. Carlos Gómez se muestra eufórico por continuar con la racha que inició en 2011, cuando se mudaron desde la calle Sillería, menos expuesta al trasiego de visitantes. Su hermano Rodrigo, con el que regenta la administración, ha descorchado varias botellas de cava al grito de “¡Vamos!” para celebrar que “la suerte es de La Caprichosa”.

Responsables de La Caprichosa en Toledo celebran emocionados el 4º premio con su tradicional grito: "¡Vamos!" JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

“Estamos entre las 15 o 20 administraciones más fuertes del país”, valoran, orgullosos, los representantes de una saga familiar de loteros. Son ya siete años consecutivos de premios. En 2023 dieron cuatro quintos y un décimo del Gordo y en la del Niño del año siguiente, el primero y el tercero. Este domingo, cuenta, la cola de compradores rezagados era “kilométrica”. Emocionado, Rodrigo recordaba el bache por el que pasaron sus padres hasta que con el cambio de ubicación pudieron remontar las ventas. “La suerte va acompañada de mucho trabajo, de lloros y de estrés para hacer una buena estrategia de venta”, insistía. En La Caprichosa también han vendido el 41716, el séptimo de los quintos premios.

A tiro de piedra de La Caprichosa se sitúa Doña Lola, la “Doña Manolita toledana” que ha vendido una serie íntegra del 60649, otro quinto premio. Doña Lola celebró medio siglo de vida el año pasado en su local de la calle Toledo de Ohio. Hay pique sano con sus vecinos de La Caprichosa, cuenta su gerente, Cristina Carrascosa, a la espera de conocer a alguno de los agraciados. “Mucha gente compra en ambas administraciones. Ya nos conocen en la calle como la milla de oro”, apunta la lotera. En 1998 repartieron un segundo premio y todos los años repiten con algún quinto, tercero o cuarto, como el 25508 de este año, del que también han vendido una serie.

Con información de Ginés Donaire, José Miguel Benítez, Rafa Burgos y Eva Saiz.