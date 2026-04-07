Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel lanza nuevos ataques contra Teherán a horas de que expire el ultimátum de Trump
El ejército israelí se prepara para atacar infraestructuras en Irán y pide a la población que evite viajar en tren | Arabia Saudí intercepta siete misiles cerca de instalaciones energéticas | La ONU votará este martes una resolución sobre Ormuz
El ejército israelí ha lanzado en la madrugada de este martes nuevos ataques contra Teherán, a pocas horas de que expire el plazo impuesto por el presidente de EE UU, Donald Trump, para que Irán se pliegue a sus exigencias. El republicano aseguró el lunes que Washington podría “destruir un país en una noche y esa noche podía ser este martes”, cuando expira el ultimátum dado al país persa para que reabra el estrecho de Ormuz, a las 20.00 hora local en Washington (las 2.00 de la madrugada del miércoles en España peninsular). El ejército israelí ha pedido también a la población iraní que evite viajar en tren y acercarse a las vías de ferrocarril, en los habituales mensajes publicados en redes sociales que alertan de inminentes ataques. Mientras, siguen los ataques en el Golfo. Arabia Saudí ha anunciado que ha interceptado y destruido en las últimas horas siete misiles lanzados hacia su región oriental, cerca de instalaciones energéticas. Se espera, además, que el Consejo de Seguridad de la ONU vote este martes una resolución para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.
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Irán lanza nuevos ataques contra Israel
El ejército israelí ha detectado el lanzamiento de misiles hacia su territorio desde Irán. (Reuters)
El ejército israelí pide a los iraníes que eviten viajar en tren
El ejército israelí ha pedido este martes a la población iraní que evite desplazarse en tren por el país a partir de este momento y hasta las 21.00 hora local (las 19.00 hora peninsular española) y que no se acerque a las vías de ferrocarril.
“Su presencia en trenes o cerca de las vías pone en peligro su vida”, advierten los militares en mensajes publicados en varios idiomas en las redes sociales.
Cuesta respirar con docenas de cuerpos apretando por todos los lados. Lo más fácil es dejarse llevar por una compacta ola negra de abayas y chadores. Son las mujeres mayores quienes avanzan con más determinación por las colas de seguridad, donde las guardas realizan un exhaustivo cacheo de cuerpos y registro de bolsos. Las ancianas marcan también el paso al grito de consignas religiosas que corea el resto. Avanzan descalzas en el mausoleo de la ciudad iraquí de Kerbala hacia la tumba del imán Husein, hijo del cuarto califa Ali —primo y yerno del profeta Mahoma—, muerto en la batalla en esa ciudad en el año 680, fecha fundacional del cisma chií, rama que profesan entre el 10% y el 15% de los 2.000 millones de musulmanes, según el Pew Research Center. Más de 20 millones de fieles visitaban anualmente este panteón, principal destino de peregrinación chií mundial. Pero la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron hace ya más de un mes contra Irán ha impactado en este formidable trasiego de personas.
La fatalidad ha arruinado el pequeño paraíso residencial entre el cielo y el mar donde una pareja de jubilados se había retirado. Entre pinares desde los que se divisa la histórica bahía de Haifa, al norte de Israel, el impacto directo de un misil balístico iraní destruyó su apartamento del piso bajo mientras cenaban al atardecer del domingo con uno de sus hijos y la esposa de este. Disparado a unos 2.000 kilómetros al noreste con una carga de cientos de kilos de explosivos, el proyectil cayó de lleno en el salón de su casa. No llegó a estallar, pero golpeó como un martillo pilón el inmueble de cinco plantas escalonado en una ladera del monte Carmelo. Los equipos de rescate aún se afanaban este lunes para atender a los atribulados vecinos tras haber recuperado los cuatro cuerpos. A su lado, los artificieros del ejército pugnaban por desactivar la ojiva de un cohete que muestra la vulnerabilidad de Israel, a pesar de sus punteros sistemas defensivos.
Israel lanza nuevos ataques contra Teherán
Teherán ha sido atacada este martes en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informa la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), a pocas horas de que expire el ultimátum para alcanzar un acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Otra zona residencial fue blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate”, indican los servicios de emergencia de la nación persa en la red social X, con un video en el que mostraron a trabajadores entre los escombros de los edificios derrumbados. Ni la Media Luna Roja ni las agencias iraníes informaron por el momento sobre víctimas o heridos.
Las FDI reivindican “una oleada de ataques aéreos con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas” del país, señalaron en su canal de Telegram, sin precisar qué puntos concretos fueron alcanzados.
La víspera, Irán presentó a la Casa Blanca una propuesta para poner fin a la guerra, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, que extendió hasta el martes su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, aseguró que toda la República Islámica “puede ser aniquilada en una noche”.
Israel, por su parte, mantiene su silencio sobre su voluntad de negociar y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, presumió: “Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca”. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este martes 7 de abril. Seguimos pendientes del ultimátum impuesto por el presidente de EE UU, Donald Trump, a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz antes de que termine este martes. Mientras, siguen los ataques. Arabia Saudí ha anunciado en la madrugada que ha interceptado y destruido siete misiles lanzados hacia su región oriental. Israel también ha lanzado una nueva ofensiva contra Teherán.
Además, se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote este martes una resolución para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, pero en una versión considerablemente atenuada, luego de que China, con derecho a veto, se opusiera a autorizar el uso de la fuerza, según informaron diplomáticos.
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