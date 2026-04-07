Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel lanza nuevos ataques contra Teherán a horas de que expire el ultimátum de Trump

Israel lanza nuevos ataques contra Teherán

Teherán ha sido atacada este martes en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informa la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), a pocas horas de que expire el ultimátum para alcanzar un acuerdo del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Otra zona residencial fue blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate”, indican los servicios de emergencia de la nación persa en la red social X, con un video en el que mostraron a trabajadores entre los escombros de los edificios derrumbados. Ni la Media Luna Roja ni las agencias iraníes informaron por el momento sobre víctimas o heridos.

Las FDI reivindican “una oleada de ataques aéreos con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas” del país, señalaron en su canal de Telegram, sin precisar qué puntos concretos fueron alcanzados.

La víspera, Irán presentó a la Casa Blanca una propuesta para poner fin a la guerra, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, que extendió hasta el martes su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, aseguró que toda la República Islámica “puede ser aniquilada en una noche”.

Israel, por su parte, mantiene su silencio sobre su voluntad de negociar y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, presumió: “Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca”. (Efe)