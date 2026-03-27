Rusia pone a prueba las defensas y la economía de Ucrania con bombardeos de 24 horas

Dos niños paran con sus bicicletas junto al edificio de apartamentos alcanzado por un dron ruso en el centro de Lviv (Ucrania) el 24 de marzo.

Moscú amplía los ataques al periodo diurno con cientos de drones de largo alcance, una estrategia que altera el funcionamiento de las ciudades y tiene un efecto psicológico

El pasado enero empezó a sorprender a los ciudadanos de Kiev, la capital de Ucrania, el zumbido de los drones rusos en pleno día. El ruido inconfundible de los Shahed era algo que la población se había acostumbrado a oír de noche. Los bombardeos diurnos en ciudades de Ucrania alejadas del frente habían sido una experiencia habitual en la primera mitad de la guerra, entre 2022 y 2024, pero luego el Kremlin pasó a bombardear sistemáticamente de noche. Hasta este 2026, cuando los ataques diurnos se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos.

El pasado martes se produjo un récord: Rusia disparó en 24 horas casi un millar de drones de largo alcance; la mayoría (556 de 948) fueron de día. En esta ocasión no fue Kiev el principal objetivo: los enjambres de Shahed se dispersaron por el territorio ucranio. En aquella jornada copó titulares el que impactó en el casco antiguo de Lviv, en el oeste del país, dañando edificios protegidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Los analistas militares occidentales ya daban por hecho en 2025 que el ejército invasor superaría tarde o temprano los bombardeos con más de mil drones en un día. La industria rusa, según cálculos de hace un año de los servicios de inteligencia ucranios, estaba por entonces produciendo 2.000 Shahed al mes; y Kiev estima que de las fábricas enemigas pueden salir hoy mensualmente entre 4.000 y 5.000 drones bomba de largo alcance.

Esta producción masiva está supuestamente permitiendo a Rusia suministrar este armamento a Irán, según ha publicado este jueves el diario Financial Times. El Shahed es originalmente un arma iraní que Rusia produce bajo licencia y que ha evolucionado tecnológicamente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov, ha negado que la información del rotativo británico sea cierta.

Militares ucranios acoplan una pequeña bomba a un dron antes de un vuelo de prueba en un campo de entrenamiento en la región de Zaporiyia, el 23 de marzo. Stringer (REUTERS)

Yuri Ignat, portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, explicó el martes a la agencia de noticias Interfax Ucrania que uno de los objetivos de los bombardeos prolongados diurnos rusos es agotar al personal militar de los sistemas antiaéreos: tanto de las unidades de ametralladoras en tierra como de los aviones o los pilotos de drones interceptores de los Shahed. “La situación está cambiando y está afectando moral y psicológicamente a los equipos de antiaéreos, que terminan por estar activos 24 horas, siete días a la semana”, contó el miércoles en la radio NV el general en la reserva Ígor Romanenko.

“El enemigo cambia constantemente la táctica de estos ataques masivos, buscando puntos débiles en nuestras defensas. Ahora están probando alargar el periodo de ataque”, confirmó en sus redes sociales Serhii Beskrestnov, asesor del ministro de Defensa ucranio, Mijailo Fedórov.

Romanenko interpreta que otra razón detrás de la campaña diurna rusa es dañar a la economía ucrania, con largos periodos en los que la alarma antiaérea se mantiene activa. Esto supone, tanto en edificios de la Administración pública como en buena parte de la industria del país, suspender la actividad hasta que el peligro ha desaparecido.

Otro inconveniente para millones de ucranios es que, mientras dura la alarma, el armamento radioelectrónico ucranio desconecta la conexión de GPS en el territorio bajo posible ataque. Eso dificulta que los vehículos enemigos puedan guiarse, pero también supone un contratiempo para los conductores en tierra.

En las provincias del este, donde se libran los combates y las tropas rusas están más próximas a los núcleos urbanos ucranios, la disrupción de la señal de GPS es casi constante. Pero en el oeste se está replicando progresivamente el mismo problema, como explicó el pasado enero a EL PAÍS la empresa Electro Cable Group (ECG), líder nacional en producción de cables de cobre.

ECG ha trasladado parte de la producción, por seguridad, de Zaporiyia (provincia parcialmente ocupada por Rusia) al oeste, a Ivano Frankivsk. Para el transporte de su mercancía, admitía su dirección, era fundamental contar con conductores experimentados que pudieran orientarse sin el uso de GPS móvil.

Un residente retira escombros tras el ataque de drones rusos sobre la ciudad de Lviv el 24 de marzo. Stringer (REUTERS)

“Es un cambio significativo táctico de Rusia, porque amenaza a más regiones durante más tiempo, afectando de forma desproporcionada a la población civil”, concluía un informe del 24 de marzo del Instituto para el Estudio de la Guerra, centro de análisis estadounidense. Coincide con ello Lesia Orobets, exparlamentaria y fundadora de la organización Safe Sky, que trabaja para la implicación internacional en la protección del espacio aéreo ucranio: “Los ataques diurnos con Shahed son puramente psicológicos, dirigidos a centros históricos densamente poblados para atentar contra nuestra identidad”, sostiene. Orobets hace así referencia no solo al dron que impactó esta semana en Lviv, sino también a otro que cayó en Kiev el 16 de marzo en la zona de la plaza Maidán, centro neurálgico de la capital.

Orobets considera que las fuerzas antiaéreas se adaptarán a esta nueva fase y reitera que, en lo militar, los bombardeos diurnos tienen poco sentido porque los nocturnos son más efectivos, ya que la detección visual de los drones es más difícil de noche.

Las cifras le dan la razón: el porcentaje de derribo de los vehículos no tripulados disparados durante el día el pasado martes fue del 97% (frente al 92% nocturno), según datos de las Fuerzas Aéreas de Ucrania. Orobets también cree que los bombardeos de noche son peores por otro motivo: “La privación de sueño tiene un impacto mucho más contundente en la salud pública y la productividad que unas pocas horas en un refugio durante la jornada laboral”.