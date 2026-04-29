El cupón de la ONCE del 4 de mayo homenajeará el 50º aniversario de EL PAÍS

Chema Prieto, responsable de Prensa de la ONCE; Vanessa Hernández, directora general de Prensa y Operaciones de PRISA; Antonio Mayor, director de Comunicación de la ONCE; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS y Javier Moreno, comisario del 50º aniversario de EL PAÍS.

El 50º aniversario de EL PAÍS protagoniza el cupón de la ONCE del próximo 4 de mayo, fecha en la que el diario publicó su primer número en 1976. Un total de cinco millones de cupones estarán disponibles en toda España ilustrados con la imagen conmemorativa de la cabecera.

El cupón ha sido presentado este miércoles durante un acto en la redacción del diario en Madrid en el que han participado representantes de la ONCE y de PRISA Media: Antonio Mayo, director de Comunicación de la ONCE, y Chema Prieto responsable de Prensa de la ONCE; Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS; Vanessa Hernández, directora general de Prensa y Operaciones de PRISA Media; y Javier Moreno, comisario del 50° aniversario.

La ONCE ha destacado que esta edición especial del cupón refleja el compromiso firme de EL PAÍS con la defensa de las libertades públicas, el rigor informativo y la independencia editorial, valores que han marcado su trayectoria en estas cinco décadas.

Durante la reunión, ambas entidades coincidieron en destacar sus valores comunes, como el servicio a la ciudadanía, poniendo el foco en la importancia de trabajar de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades sociales. Asimismo, subrayaron la necesidad de seguir avanzando en la sensibilización de la opinión pública sobre las personas con discapacidad, promoviendo una mayor inclusión, igualdad de oportunidades y respeto hacia la diversidad.

La presentación contó también con una visita a la redacción, en la que Martínez Ahrens explicó a los asistentes cómo es el ritmo diario del periódico y de qué manera se organiza el trabajo y la rutina de los periodistas. Además, el director ha aprovechado para invitar al equipo de la ONCE a disfrutar del Festival EL PAÍS, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de mayo en Matadero Madrid y en donde se podrá adquirir el cupón a través de diferentes vendedores de la organización.

El Cupón Diario de la ONCE, que se comercializan a través de los más de 21.000 vendedores de la Organización y www.juegosonce.es,pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Esta iniciativa se suma a los actos conmemorativos del 50º aniversario de EL PAÍS, que incluyen una programación especial de actividades culturales, encuentros con lectores y proyectos editoriales a lo largo de 2026.