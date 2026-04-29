Alemania aprueba unos presupuestos que recortan la sanidad pública y la seguridad social

Alemania se encuentra inmersa en una profunda crisis estructural a la que se ha sumado ahora la crisis energética derivada del conflicto en Irán, que ha llevado recientemente al Gobierno del canciller Friedrich Merz a rebajar a la mitad su pronóstico de crecimiento económico para este año. En este contexto, el gabinete de Gobierno ha aprobado este miércoles las bases de los presupuestos federales para 2027 con un notable nuevo endeudamiento, así como un paquete de medidas de ahorro en el deficitario sector sanitario.

La coalición formada entre conservadores y socialdemócratas prevé para el presupuesto de 2027 un gasto de 543.300 millones de euros. De esta manera, a pesar de los recortes y ahorros previstos, la nueva deuda aumentará el próximo año hasta los 110.800 millones de euros y seguirá incrementándose hasta llegar a los 152.700 millones de euros en 2030. Además, si se suman los créditos para los fondos especiales financiados con créditos, el Gobierno prevé un nuevo endeudamiento de un total de 196.500 millones de euros en 2027.

En el proyecto presupuestario, junto al que también se ha acordado un plan financiero hasta 2030, la mayor partida sigue siendo la del Ministerio de Trabajo. En 2027, con 201.200 millones de euros, superará por primera vez la barrera de los 200.000 millones y se prevé que aumente hasta los 233.500 millones de euros en 2030. Pero quien registrará un notable aumento será Defensa, que verá incrementado su presupuesto en un 27,9% respecto al año anterior para lograr el objetivo de contar en un futuro con “el Ejército más fuerte de Europa”. Así pasará de los 82.700 millones de euros de este año a 105.800 millones en 2027 y hasta los 179.900 millones de euros en 2030.

“Hay ámbitos importantes en los que debemos seguir gastando mucho dinero, incluso más de lo previsto inicialmente. Esto se aplica en particular a nuestra capacidad de defensa y a nuestra seguridad en la Alianza [Atlántica]”, ha declarado Merz en una rueda de prensa, poco antes de la comparecencia del ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil.

“Hemos dado nuestra palabra al respecto y, al mismo tiempo, debemos establecer prioridades. Los acontecimientos del último año, y no solo los de los últimos meses en Irán, demuestran lo importantes que son las inversiones en nuestra capacidad de defensa. Queremos poder defendernos para no tener que defendernos. Ya conocen esta frase mía, y el presupuesto también se rige por ella”, ha completado el canciller.

Pero con un pronóstico de crecimiento de solo un 0,5% este año, Alemania tendrá que recortar gastos, aunque no sea en Defensa. “Hay otros ámbitos en los que debemos ahorrar, especialmente en el de la administración pública. El Estado debe ser más ágil y eficiente. Una digitalización y modernización sistemáticas son un motor esencial para ello”, ha apuntado el líder conservador.

Se prevén ahorros estructurales en casi todos los demás ministerios, entre los que se incluyen reformas y recortes en las prestaciones sociales. También se prevé un impuesto sobre el plástico y otro sobre el azúcar, así como aumentos en los impuestos sobre el alcohol y el tabaco. “El objetivo es hacer que Alemania sea más fuerte”, ha explicado Klingbeil.

El canciller alemán Friedrich Merz y el vicecanciller Lars Klingbeil tras la reunión del Consejo de Ministros en la Cancillería de Berlín, (Alemania) este miércoles. Ebrahim Noroozi (AP/LaPresse)

El vicecanciller alemán ha recordado en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos que “la irresponsable guerra de Trump contra Irán” y la crisis mundial de los precios de la energía han reducido el crecimiento alemán a la mitad. “Esta no es nuestra guerra. Quiero volver a subrayarlo, pero aquí estamos sintiendo los efectos de forma masiva. Notamos las consecuencias de la guerra en las gasolineras. Las empresas notan los elevados precios de la energía, la interrupción de las cadenas de suministro y, por lo tanto, una crisis nos golpea de nuevo con mucha dureza”, ha sostenido.

Pero no solo se trata de sacar adelante unos presupuestos en un momento de una caída de ingresos, sino de emprender las urgentes reformas que, según los economistas más importantes del país, no pueden esperar. De momento, tras meses de debate, han acordado este miércoles un paquete de medidas de ahorro que supondrá un alivio de miles de millones para las aseguradoras públicas sanitarias. Una reforma que Merz calificó de “histórica” y que espera reciba luz verde en el Parlamento alemán antes del verano.

Recortes sanitarios

Con la reforma, que prevé un ahorro de unos 16.000 millones de euros, los asegurados tendrán que hacer frente, por ejemplo, a copagos más elevados por los medicamentos en la farmacia. Además, se restringirá la cobertura gratuita para todos los miembros de una familia, es decir, si un miembro de la pareja trabaja y el otro no, ya no podrá asegurar al desempleado. Con esto, el Gobierno también busca incentivar que la gente trabaje más, ya que el seguro médico obligatorio cuesta un mínimo de cerca de unos 230 euros al mes por persona.

Asimismo, se suprimirán algunas prestaciones de la seguridad social. Por ejemplo, hasta ahora, los asegurados a través del seguro público obligatorio a partir de los 35 años tenían derecho a una revisión de detección precoz del cáncer de piel cada dos años. Este derecho se suprimirá. Según una comisión de expertos, no hay pruebas de que las revisiones reduzcan los casos de enfermedad y muerte. También, en el futuro, será obligatorio solicitar una segunda opinión médica para determinadas operaciones programables con el objetivo de reducir las intervenciones que no sean médicamente imprescindibles.

A esta reforma sanitaria le tienen que seguir otras como la polémica reforma de las pensiones, en la que socialdemócratas y conservadores se encuentran claramente enfrentados. Desde hace semanas, los círculos cercanos al Gobierno hablan de problemas entre los socios de coalición, especialmente entre Merz y el vicecanciller socialdemócrata, Klingbeil. “Quiero dejar claro una vez más que yo no le grito a nadie. Por supuesto, de vez en cuando tenemos discusiones, incluso discusiones acaloradas. Pero, como se ve en el ejemplo de hoy, estamos dispuestos a actuar y somos capaces de hacerlo”, ha declarado este miércoles Merz al ser preguntado por los supuestos gritos que hubo en una reunión de crisis a mediados de abril en Villa Borsig, la residencia de invitados del Ministerio de Exteriores, en el norte de Berlín.

Klingbeil había confirmado unos días antes que efectivamente se produjeron discusiones acaloradas durante la reunión de la cúpula de la coalición entre conservadores y socialdemócratas, pero que, por muchas discusiones que hubiera, el SPD se mantendría firme en sus ideas. “Si Matthias [Miersch, jefe del grupo parlamentario del SPD], Bärbel [Bas, copresidenta del SPD] y yo estamos sentados allí, en la Villa Borsig, y —esto es solo una suposición teórica— a alguien se le ocurre la idea de introducir días de carencia o suprimir el 1 de mayo como día festivo. Y entonces decimos que no. En ese caso, como presidente del SPD, acepto de buen grado que me griten, porque aquí está en juego mi postura fundamental”. Al mismo tiempo, recordó que la cúpula del SPD rechaza la narrativa difundida por los conservadores de que son los socialdemócratas los que frenan las reformas.