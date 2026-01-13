Ir al contenido
Guerra de Rusia en Ucrania

Los bombardeos rusos provocaron en 2025 el mayor número de muertos desde 2022 en Ucrania

Las víctimas entre la población civil alcanzan los 15.000 fallecidos y los 40.600 heridos

Bombardeos rusos Ucrania
Cristian Segura
Cristian Segura
Kiev -
Los cuatro años de la invasión rusa sobre Ucrania han causado casi 15.000 civiles muertos y 40.600 heridos. El año 2025 fue el más letal desde 2022, cuando Vladímir Putin ordenó el inicio de la guerra. Aquel 2022 dejó el 56% del total de muertes civiles: 8.429. El año pasado fueron 2.514, según estadísticas de Naciones Unidas. 2025 supuso un aumento de víctimas civiles del 31% respecto a 2024 y un 70% respecto a 2023.

Las últimas víctimas civiles en Ucrania fueron las cuatro personas muertas que causó, en la madrugada del martes, un bombardeo ruso en Járkov. Los fallecidos eran empleados de Nova Poshta, empresa de correos, que estaban trabajando en una de las centrales de reparto de la segunda mayor ciudad del país. El ataque contra Nova Poshta, con drones y misiles, según la administración municipal, también dejó seis heridos.

El primer año de la invasión rusa fue el más letal porque buena parte de la población civil todavía no había tenido tiempo de huir de las zonas de combate. Pero las bajas civiles repuntan desde 2023, sobre todo por dos factores, según la Oficina del Alto Representante para los Derechos Humanos de la ONU: los bombardeos periódicos de largo alcance rusos sobre las ciudades ucranias y los ataques con drones bomba en ciudades próximas al frente.

La ONU publicó en 2025 dos informes en los que denunciaba que el ejército ruso cometía sistemáticamente crímenes de guerra atacando a civiles en localidades próximas al frente. El principal lugar es la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, donde solo el río Dnipró separa a los dos ejércitos. La población civil víctima de drones de corto alcance aumentó un 120%, hasta los 577 asesinados y 3.288 heridos.

El 63% del total de víctimas, entre heridos y muertos, se produjeron en regiones próximas a las zonas de combate. El resto fue en los bombardeos rusos de largo alcance. La ONU indica que el ataque de este tipo más mortífero se produjo el pasado noviembre en la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, donde fallecieron 38 personas.

El ataque ruso que ha provocado más muertos en los casi cuatro años de guerra sucedió en abril de 2022 en Kramatorsk, en el este de Ucrania. Un misil balístico ruso mató a 63 personas en la estación de tren de esta ciudad de la provincia de Donetsk.

La ONU calcula que un 13% de las víctimas civiles han sido en territorio ocupado por Rusia, es decir, por el fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Moscú asegura que en 2025 en la Federación Rusa fallecieron por los bombardeos ucranios 253 civiles y 1.872 resultaron heridos. Naciones Unidas denuncia que las autoridades rusas no les permiten ni confirmar estos datos ni monitorizar la situación en su territorio.

Las víctimas civiles en la invasión rusa de Ucrania continúan siendo una cifra muy inferior a los muertos y heridos de ambos ejércitos. Ninguno de los dos países aporta cifras oficiales de sus bajas militares, pero organizaciones independientes cuentan que son centenares de miles en ambos bandos. La guerra de Bosnia (1992-1995) es la última guerra más mortífera para la población civil en Europa. Fueron asesinadas cerca de 100.000 personas, según el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sobre la firma

Cristian Segura
Cristian Segura
Escribe en EL PAÍS desde 2014. Licenciado en Periodismo y diplomado en Filosofía, ha ejercido su profesión desde 1998. Fue corresponsal del diario 'Avui' en Berlín y en Pekín. Desde 2022 cubre la guerra en Ucrania. En 2011 recibió el premio Josep Pla de narrativa y en 2025, el premio internacional de periodismo Julio Anguita Parrado.
Vladimir Putin

La invasión de Ucrania ya dura más que la lucha de la URSS contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial

Javier G. Cuesta

Rusia vuelve a atacar a Ucrania con su misil balístico Oréshnik

Cristian Segura | Zaporiyia

