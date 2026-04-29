La Audiencia Nacional amplía la imputación contra Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas en Canarias y Baleares

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que dirige el caso mascarillas en ese órgano, ha citado a declarar al exasesor ministerial Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama el próximo 14 de mayo como imputados por un nuevo delito de tráfico de influencias por la gestión de Baleares y Canarias. El fiscal Anticorrupción considera que debe ampliarse la investigación tras las irregularidades detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la elección de estos contratos de material sanitario en las autonomías.

En los escritos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el fiscal Luis Pastor explica que, una vez analizado el informe de la UCO, se observa cómo los pagos que Aldama realizaba a Koldo y a José Luis Ábalos se prolongaron más allá de que el exministro estuviera al frente de la cartera de Transportes. La relación económica “de dinero en efectivo”, dice el fiscal, se mantuvo “al menos hasta septiembre de 2022″, cuando Ábalos y Koldo ya llevaban ocho meses fuera del ministerio.

“Ese patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por Víctor de Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico”, indica Anticorrupción. En particular, se refiere a las gestiones que hizo Koldo para que fuera Soluciones de Gestión (la empresa de Aldama) la que se contratara en Canarias y Baleares. El Gobierno de Baleares presidido entonces por Francina Armengol y la empresa vinculada a Víctor de Aldama cerraron la compra de 1,4 millones de mascarillas 16 días antes de que la Plataforma de Contratación del Sector Público publicara el proceso administrativo para la adquisición, según la UCO.

Como el escrito que inicia el procedimiento en la Audiencia Nacional no incluye estos contratos, sino que únicamente se refiere a los adjudicados por Puertos del Estado, Adif y la Secretaría de Estado de Seguridad, el fiscal cree que hay que ampliar el foco con un nuevo tráfico de influencias (que se añadiría al que ya existe, más un delito de cohecho y otro de organización criminal) y, para garantizar el derecho de defensa, hay que volver a citar a Koldo y a Aldama, que es a quien se los imputa.

Este procedimiento es una escisión del caso mascarillas, cuyo juicio está siendo celebrado esta semana en el Tribunal Supremo. Ese órgano se quedó enjuiciando lo relativo a Ábalos (que era aforado) y absorbió la parte de Koldo y de Aldama, pero la Audiencia Nacional mantuvo la competencia de lo relacionado con la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros.