Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
En directo
Guerra de Rusia en Ucrania

Rusia golpea el casco histórico de Lviv a plena luz del día

Las autoridades militares calculan que las tropas del Kremlin han lanzado unos 400 drones sobre esta ciudad, cerca de la frontera con Polonia

Incendio en uno de los edificios golpeados por un dron ruso este martes en Lviv. Mykola Tys (AP)
Luis de Vega
Luis de Vega
Lviv -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Varios drones rusos tipo Shahed han impactado a primera hora de la tarde en la ciudad de Lviv, a unos 60 kilómetros de la frontera de ucrania con Polonia. Por el momento, hay 13 personas heridas, algunas de gravedad.

Las imágenes grabadas por algunos vecinos y publicadas en redes sociales han captado uno de los aparatos cayendo en picado directo sobre un edificio residencial de esta localidad, la más importante del oeste del país y lugar poco frecuente de ataques de este tipo. Los vídeos muestran cómo de inmediato, tras la explosión, el inmueble acaba envuelto en llamas.

Los responsables de las fuerzas aéreas estiman en unos 400 los drones lanzados por los rusos en plena tarde, una hora inusual, pues este tipo de ataques suelen llevarse a cabo entrada la noche. Las autoridades locales han informado poco después de que han sido tres los lugares golpeados, dos directamente por drones y el tercero por restos de otro aparato.

Los daños han alcanzado también uno de los edificios monumentales, el Conjunto del Monasterio Bernardino, conocido como la iglesia de San Andrés, en pleno casco histórico.

Los sistemas de alerta empezaron a advertir de que varios aparatos se acercaban a la ciudad al tiempo que las autoridades advertían del peligro también a los ciudadanos. El propio alcalde, Andri Sadovyi, pedía incluso a los habitantes que se abstuvieran de realizar grabaciones, según los mensajes que iba ofreciendo en directo en su canal de Telegram.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Zapatillas Adidas Galaxy 7 para hombre. COMPRA POR 36,49€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar. COMPRA POR 10,44€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_