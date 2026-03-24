Rusia golpea el casco histórico de Lviv a plena luz del día

Incendio en uno de los edificios golpeados por un dron ruso este martes en Lviv.

Las autoridades militares calculan que las tropas del Kremlin han lanzado unos 400 drones sobre esta ciudad, cerca de la frontera con Polonia

Varios drones rusos tipo Shahed han impactado a primera hora de la tarde en la ciudad de Lviv, a unos 60 kilómetros de la frontera de ucrania con Polonia. Por el momento, hay 13 personas heridas, algunas de gravedad.

Las imágenes grabadas por algunos vecinos y publicadas en redes sociales han captado uno de los aparatos cayendo en picado directo sobre un edificio residencial de esta localidad, la más importante del oeste del país y lugar poco frecuente de ataques de este tipo. Los vídeos muestran cómo de inmediato, tras la explosión, el inmueble acaba envuelto en llamas.

Los responsables de las fuerzas aéreas estiman en unos 400 los drones lanzados por los rusos en plena tarde, una hora inusual, pues este tipo de ataques suelen llevarse a cabo entrada la noche. Las autoridades locales han informado poco después de que han sido tres los lugares golpeados, dos directamente por drones y el tercero por restos de otro aparato.

Los daños han alcanzado también uno de los edificios monumentales, el Conjunto del Monasterio Bernardino, conocido como la iglesia de San Andrés, en pleno casco histórico.

Los sistemas de alerta empezaron a advertir de que varios aparatos se acercaban a la ciudad al tiempo que las autoridades advertían del peligro también a los ciudadanos. El propio alcalde, Andri Sadovyi, pedía incluso a los habitantes que se abstuvieran de realizar grabaciones, según los mensajes que iba ofreciendo en directo en su canal de Telegram.