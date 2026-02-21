Trump amenaza a la UE con represalias por la regulación que prima las armas europeas

Estados Unidos, que presiona a Europa para que aumente el gasto en defensa y sea más autónoma, carga ahora contra las “políticas proteccionistas” de Bruselas

La Administración de Donald Trump presiona a los países europeos para que aumenten su gasto en defensa y sean más autónomos. Sin embargo, no le gusta la nueva directiva europea —prevista para el tercer trimestre de 2026— que quiere dar prioridad a la compra de armas europeas y a la industria de defensa de Europa. Una regulación que se ha cocinado en un momento clave del divorcio de la UE con Estados Unidos, de las andanadas expansionistas de Trump y del temor de Europa a quedarse sin el paraguas de seguridad de Washington, que se ha convertido, cuando menos, en un aliado poco fiable. EE UU ha amenazado a la UE con represalias y ha cargado contra esa directiva comunitaria, que define como “proteccionista”.

“Estados Unidos se opone a cualquier intento de incorporar la preferencia europea en la directiva de Adquisiciones de Defensa de la UE”, ha dicho el Departamento de Guerra (antes Defensa) de Trump en un texto enviado a la Comisión Europea en el periodo de observaciones al texto legal. Washington asegura que apoya el rearme y la revitalización de la base industrial de defensa de la UE, pero asegura que la preferencia europea que contiene esa regulación comunitaria “socavaría” la flexibilidad de los Estados miembros para hacer las compras de su armamento nacional.

La mencionada preferencia “obstaculizaría los esfuerzos europeos de rearme, crearía obstáculos para que los aliados alcancen los objetivos de capacidad de la OTAN y contradiría los compromisos europeos asumidos en la Declaración Conjunta entre EE UU y la UE de 2025 sobre comercio y acuerdos recíprocos de adquisiciones de defensa”, asegura también el documento, que ha difundido este viernes Andrew Puzder, embajador de Trump en la UE.

Washington avisa que limitar el acceso de los fabricantes de armas estadounidenses al mercado europeo desencadenaría una respuesta recíproca. Aunque es la industria de esta potencia la que fundamentalmente vende armas a Europa, algunos fabricantes comunitarios (como la sueca Saab o la italiana Leonardo) también venden a EE UU; pero siempre dentro de la limitación que marca la Ley de Compra Estadounidense, que exige que el departamento de Defensa priorice la compra de materiales y productos nacionales.

Casi dos tercios (el 64%) de las importaciones de los países europeos de la OTAN entre 2020 y 2024 provinieron de Estados Unidos, una proporción considerablemente mayor que en el período 2015-2019, cuando representó el 52%, según datos del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés). Ademas, de los siguientes cuatro mayores proveedores, solo dos fueron países europeos: Francia representó el 6,5% de las importaciones y Alemania el 4,7%; otro 6,5% provino de Corea del Sur y el 3,9% de Israel.

Este sábado, el Ministerio de Exteriores francés ha respondido al embajador estadounidense ante la UE a través de su cuenta en las redes sociales French Response, aludiendo al comentario que el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, hizo el pasado domingo en Bratislava, junto al primer ministro eslovaco, el populista ultra Robert Fico. “No queremos que Europa dependa de nosotros; no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de Estados Unidos”, dijo Rubio. “Socios fuertes, sin duda, en lugar de clientes financiados”, ha ironizado French Response, que ilustra su comentario con una foto con la declaración de Rubio.