Trump confirma que se plantea un ataque selectivo contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que sopesa un ataque selectivo contra Irán para presionar a ese país a que acceda a un acuerdo sobre su programa nuclear. En declaraciones durante un desayuno con los gobernadores de los Estados en la Casa Blanca, ha respondido a una pregunta acerca de si planteaba ese paso: “Sí, imagino que se puede decir que me lo estoy planteando”. Por su parte, Irán insiste en que, en caso de un ataque, responderá con el uso de la fuerza.

Trump hablaba cuando el Pentágono amasa un enorme dispositivo militar en Oriente Próximo, ante la posibilidad de que el mandatario ordene un ataque en caso de que las actuales conversaciones indirectas entre Washington y Teherán no arrojen resultados. Este jueves el inquilino de la Casa Blanca sugirió que esperará un máximo de 10 a 15 días para decidir.

En la última ronda de conversaciones, el pasado martes en Ginebra, la delegación iraní se comprometió a presentar una propuesta detallada para aproximar una posiciones hoy por hoy muy distantes. Washington pretende que Teherán retire su apoyo a los grupos radicales islamistas que apoya en Oriente Medio y que limite el alcance de sus misiles para que no puedan atacar Israel, así como que renuncie a enriquecer uranio y se deshaga del que ya tiene. La República Islámica se niega a incluir su programa de misiles balísticos en la negociación y rechaza comprometerse a no volver a enriquecer uranio en el futuro, algo a lo que considera que tiene derecho como país firmante del Tratado de No Proliferación.

Según publicaba el periódico The Wall Street Journal el jueves, Trump se plantea un ataque selectivo contra un número limitado de objetivos militares o del Gobierno iraní para presionar a Teherán a aceptar sus condiciones. En caso de que ese primer golpe no diera los resultados que Washington desea, el Pentágono repetiría sus ataques, de dimensiones cada vez mayores.

Los planes militares que baraja el Pentágono incluyen opciones que prevén atacar a individuos determinados dentro del sistema iraní, y que incluso podrían buscar un cambio de régimen, si Trump así lo ordena, sostiene por su parte la agencia Reuters, que cita a dos altos cargos estadounidenses.

El hecho de que se planteen esas posibilidades representa una nueva señal de que Estados Unidos se prepara para un conflicto grave con Teherán en caso de que fracase la vía diplomática, y sus cálculos incluyen una operación militar que dure semanas, apunta la agencia. Esa operación podría atacar no solo objetivos nucleares iraníes, como ya hizo en junio pasado, sino también instalaciones de seguridad. Entonces, el presidente estadounidense aseguró que el bombardeo en la operación Martillo de Medianoche había “aniquilado” el programa nuclear de Irán, algo que numerosos expertos pusieron de inmediato en duda.

Ante las amenazas de Washington, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha advertido que Irán “corresponderá” a Estados Unidos si este país usa “el lenguaje de la fuerza”.

“Si hablas con el pueblo iraní con el lenguaje del respeto, responderemos con el mismo lenguaje. Pero si nos hablas con el lenguaje de la fuerza, también corresponderemos usando tu mismo lenguaje. Creo que los iraníes hemos demostrado ser un pueblo muy orgulloso. Solo responderemos si nos hablan con respeto. Esa es la forma en que pueden hablarnos, y entonces verían el resultado”, ha declarado el ministro en una entrevista concedida al programa Morning Joe de la cadena MS Now.

Como parte del gran despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo, se encuentra ya en aguas de la zona el portaaviones Abraham Lincoln junto a su grupo de escolta, que incluye tres destructores. Se encuentra de camino el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, también con su grupo de escolta. Además, se han enviado hacia la región una cincuentena de aviones militares, incluidos F-22, sistemas antimisiles, munición y repuestos.