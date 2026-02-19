Ir al contenido
El ejército de EE UU prepara un posible ataque a Irán, aunque Trump no ha tomado aún la decisión

Según señalan varios medios estadounidenses, la Casa Blanca ha sido informada de que las fuerzas armadas estarían listas para una ofensiva este fin de semana

Un soldado iraní, durante las maniobras entre Irán y Rusia este jueves en el golfo de Omán.Iranian Army (via REUTERS)
EFE
Madrid -
El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times. La Casa Blanca ha sido informada de que el ejército podría estar listo para un ataque el fin de semana, tras un aumento significativo de activos aéreos y navales en Oriente Próximo en los últimos días, asegura CNN, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

Sin embargo, una fuente advirtió que Trump ha argumentado en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y ha consultado a asesores y aliados sobre cuál es la mejor línea de acción. Altos funcionarios de seguridad nacional de la administración se reunieron el miércoles en la Casa Blanca para discutir la situación en Irán, según una persona familiarizada con la reunión.

Trump también fue informado el miércoles por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno, sobre sus conversaciones indirectas con Irán celebradas el día anterior. En ese momento, no estaba claro si el presidente estadounidense tomaría una decisión antes del fin de semana, asegura la cadena. “Está dedicando mucho tiempo a pensar en esto”, dijo una fuente.

Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí. Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí.

El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford, que formó parte de la flota del Caribe durante la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, se acercaba este miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, de acuerdo con el Times.

El refuerzo militar estadounidense incluye además decenas de aviones cisterna de reabastecimiento, más de 50 aviones de combate adicionales y dos grupos de ataque de portaaviones, junto con sus destructores, cruceros y submarinos, informaron funcionarios estadounidenses al diario.

También la cadena CBS ha asegurado, citando como fuentes a varios funcionarios, que Trump está evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días. El Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente parte de su personal fuera de la región de Oriente Próximo, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante posibles acciones o contraataques iraníes, precisa CBS.

Mientras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa este miércoles que existen “muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán”, aunque aseguró que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente. La portavoz declinó comentar si un eventual ataque se coordinaría con Israel, país con el que la Administración mantiene estrechas consultas de seguridad.

