Dimite Tim Allan, director de comunicación de Starmer, el segundo alto cargo que renuncia en 24 horas

La marcha del estratega llega apenas un día después de que el jefe de gabinete británico, Morgan McSweeney, dejara el cargo por el escándalo de Epstein

La batalla por la supervivencia política del primer ministro británico, Keir Starmer, ha sufrido un nuevo revés, con la dimisión de su director de comunicación, Tim Allan, transcurridas menos de 24 horas de la salida de su mano derecha y principal estratega, Morgan McSweeney, hasta este domingo el jefe de Gabinete en Downing Street. En un comunicado para anunciar su renuncia este lunes, Allan, quien había tomado posesión del cargo el pasado septiembre, ha justificado su marcha como una decisión “para permitir la construcción de un nuevo equipo en el Número 10”, la residencia oficial del primer ministro.

Allan, quien había trabajado previamente con el ex primer ministro británico Tony Blair, había sido reclutado para reflotar la estrategia de comunicación de Starmer, un dirigente que ha sufrido la caída de popularidad más pronunciada desde que existen los registros. Su dimisión se produce en plena tormenta por el nombramiento hace un año del veterano político laborista Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos. La proximidad de este con el pedófilo Jeffrey Epstein había provocado su cese en septiembre, pero las más recientes alegaciones sobre su amistad han reabierto la polémica.

Starmer ha expresado a su equipo este lunes que la política debe ser una fuerza positiva y ha enfatizado la importancia de avanzar, tras las dos renuncias. “Debemos demostrar que la política puede ser una fuerza positiva. Creo que sí. Creo que lo es. Seguimos adelante a partir de ahora. Avanzamos con confianza mientras seguimos transformando el país”, ha manifestado el primer ministro británico al personal de Downing Street, informa Reuters.

El foco está ahora en la capacidad de juicio del primer ministro por haberlo designado, pese a que la relación entre Epstein y Mandelson era ampliamente conocida. Con el sacrificio de McSweeney, quien asumió la “responsabilidad plena” del nombramiento de Mandelson como principal promotor del mismo, Starmer esperaba sofocar la polémica, pero este lunes ha perdido una nueva pieza clave del organigrama de Downing Street, a escasas horas de una crucial reunión que el dirigente laborista mantendrá esta tarde con sus diputados.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha afirmado por su parte que la posición de Starmer es “insostenible”, mientras que el ministro principal del Gobierno escocés, John Swinney, ha dicho que demuestra “su debilidad” como líder. En apoyo del primer ministro, la secretaria de Estado de Igualdad, Jacqui Smith, ha asegurado a la BBC que éste “está decidido” a seguir adelante con su mandato, tras llegar al poder con una mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2024.

Starmer se reunirá esta tarde con su grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes para tratar de asegurar su apoyo en un momento crítico para su liderazgo, informa Efe.