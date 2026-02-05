Cinco agujeros negros para los derechos humanos en el mundo

Varios hombres ayudan a una anciana durante la evacuación de la aldea de Tavriiske, en la región de Zaporizhzhia (Ucrania), el martes.

La situación de los derechos humanos en el mundo es muy sombría. En su informe anual World Report 2026, publicado este miércoles, Human Rights Watch (HRW) analiza el estado de esas libertades en distintas regiones del mundo, mientras advierte de su degradación en algunas zonas y alerta sobre la nueva amenaza que representa Estados Unidos bajo la Administración de Donald Trump. La ONG evita clasificar los 100 países incluidos en el documento en función de la severidad de las violaciones que se han cometido en ellos. Sin embargo, este año HRW ha puesto el foco sobre algunos gobiernos, bien por la gravedad de sus acciones, o bien por la persistente indiferencia que demuestran hacia esos derechos.

Rusia

La ofensiva a gran escala lanzada por el presidente ruso, Vladímir Putin, contra Ucrania en febrero de 2022, donde el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha reconocido que se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, es un ejemplo clave para ilustrar el persistente desprecio del autócrata hacia las libertades fundamentales. Sin embargo, HRW destaca que a ello se suman más violaciones de los derechos humanos dentro del propio país.

La ONG ha documentado que las autoridades rusas recurren a malos tratos como herramienta represiva y el uso de acusaciones sin pruebas contra los que se muestran críticos del régimen, tanto dentro como fuera del país. Este miércoles, por ejemplo, el monologuista ruso Artiom Ostanin recibió una pena de cárcel de cinco años y nueve meses por chistes y comentarios humorísticos sobre la guerra en Ucrania y sobre Jesucristo, hechos durante un programa del canal de YouTube Stand up en 60 segundos, el año pasado.

Opiniones e información sobre la invasión rusa contraria al discurso del Gobierno están íntegramente censuradas, lo cual afecta en gran medida a periodistas y grupos activistas. HRW también señala la ausencia de una ley integral para proteger a las mujeres de violencia doméstica, así como denuncia el aumento de las regiones del país en las que se prohíbe el aborto. Mientras, el movimiento LGTBI ha sido designado como “extremista” y su promoción está castigado con penas carcelarias.

HRW afirma que, desde noviembre, cuando fue declarada “indeseable” por el Gobierno ruso, tiene prohibido operar en el territorio.

La UE ha aprobado ya una veintena de paquetes de sanciones contra Rusia por violaciones de derechos humanos, incluidos la deportación de niños ucranios y abusos en centros de detención. El TPI también ha emitido una orden de arresto contra el mandatario.

China

El Gobierno chino, encabezado por el Partido Comunista de China (PCCh) y liderado por Xi Jinping, ejerce un control cada vez más contundente sobre los diferentes grupos étnicos que residen en el país, así como los territorios autónomos pertenecientes al gigante asiático.

Los derechos más afectados incluyen la libertad de expresión y la de religión. Mujeres y miembros de la comunidad LGTBI también se ven a menudo perjudicados, principalmente por la promoción por parte del Gobierno de la heterosexualidad como la orientación sexual estándar.

Las comunidades más duramente reprimidas por motivos étnicos incluyen a los tibetanos y uigures, a las que se les impone una asimilación forzada, y, en palabras del presidente chino, “adaptarse a una sociedad socialista”.

En cuanto a los territorios independientes de la China continental, el PCCh mantiene mano dura sobre Hong Kong, donde las autoridades recurren cada vez más a leyes draconianas —especialmente la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y la complementaria Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional (SNSO, por sus siglas en inglés) de 2024— para restringir las libertades civiles y políticas en la antigua colonia británica.

La legislación penal china aún autoriza la pena de muerte para castigar los delitos más graves.

Irán

Las recientes protestas en Irán han puesto en evidencia otra vez más la vulneración de los derechos humanos en el país. En enero, a medida que avanzaron las manifestaciones contra el régimen y en respuesta a la caída en pico del valor del rial, el Gobierno iraní, liderado por el ayatolá Alí Jameneí, respondió con una represión brutal contra su población, empeorada por el corte completo de las vías de comunicación e internet durante varios días. Aún se desconoce el número exacto de personas asesinadas por las autoridades durante estas protestas, aunque varias ONG apuntan a unas 20.000 personas.

HRW afirma que la situación en la República Islámica es crítica. Señala que las autoridades continúan persiguiendo a las mujeres y minorías religiosas o étnicas, y que se han llevado a cabo centenares de detenciones arbitrarias en el último año.

Al igual que en el gigante asiático, en Irán los delitos considerados más graves pueden ser castigados con la pena de muerte. HRW afirma que solo en 2025 se llevaron a cabo más de 2.000 ejecuciones, según los datos del Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights.

Venezuela

Bajo el mandato del líder venezolano, Nicolás Maduro, que tras las elecciones de 2024 se mantuvo ilegítimamente en el poder pese a que los resultados del escrutinio otorgaron la victoria a la oposición, el país caribeño ha sido escenario de una represión brutal contra quienes se oponían al régimen chavista.

Un manifestante se arrodilla con una bandera de Venezuela frente a agentes de la Policía Nacional durante una manifestación en Caracas, el 10 de marzo de 2020. Getty Images (Getty Images)

HRW afirma que las autoridades chavistas llevaron a cabo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzosas, y atentaron contra los derechos de civiles, opositores políticos y extranjeros en su intento de mantenerse en el poder.

En las protestas que atravesaron Venezuela en los años 2014, 2017 y 2019, numerosos manifestantes, jóvenes incluidos, fueron asesinados por las fuerzas gubernamentales. El Gobierno chavista nunca investigó ni condenó ninguno de esos casos.

Además, la ONG denuncia que numerosos venezolanos viven en situaciones de difícil acceso a bienes y servicios esenciales, incluidas comida y medicinas. Las mujeres se ven especialmente afectadas, ya que el aborto es considerado como una práctica criminal, salvo en casos en los que la vida de la madre corra peligro.

A lo largo de los consecutivos mandatos de Maduro, miles de venezolanos han acabado encarcelados en condiciones deplorables, según han testificado algunos de los presos recientemente liberados por el Gobierno de Delcy Rodríguez, que llegó al poder después de que EE UU lanzara una operación militar masiva en el país y capturase al líder chavista, junto con su esposa, en enero de este año. El informe de HRW, sin embargo, ha sido elaborado antes de dicha intervención.

Corea del Norte

La República Popular Democrática de Corea es uno de los países más represivos del mundo, según señala HRW en su último informe mundial. La ONG denuncia al Gobierno norcoreano por priorizar el desarrollo de armas a expensas de la población, donde los niveles de desigualdad y hambruna se han intensificado.

En 2025, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCHCR) reveló que el Gobierno de Kim Jong-un había incrementado la vigilancia, la censura, los trabajos forzados y los castigos severos a la sociedad norcoreana en la última década.

La ONG afirma que el régimen autoritario de Kim mantiene el control sobre su población mediante el uso de la tortura, ejecuciones y encarcelamientos, entre otras prácticas represivas. Derechos fundamentales como las libertades de expresión, asociación, religión e información también están severamente restringidas.

El Gobierno norcoreano aún aplica la pena de muerte a sus ciudadanos y las ejecuciones se llevan a cabo de manera pública.

Israel y Palestina

La guerra en Gaza emprendida por Israel tras los atentados de la milicia palestina Hamas el 7 de octubre de 2023 ubica al Estado judío entre las criticas de la ONG. HRW subraya que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha cometido crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio y limpieza étnica en la Franja.

Un informe emitido por una comisión de investigación independiente nombrada por la ONU respalda esas acusaciones. Hace una semana, meses después de iniciarse el alto el fuego en Gaza, el Gobierno israelí ha reconocido el número de palestinos muertos en este conflicto: casi 70.000 personas, conforme a las cifras del Ministerio de Salud gazatí.

Desde que entró en vigor el plan de paz para Gaza orquestado por el presidente de EE UU, estrecho aliado de Israel, el Gobierno de Netanyahu no ha cesado los bombardeos en la Franja. Este miércoles, el ejercito israelí mató a 24 personas, siete de ellas menores, en un solo ataque aéreo.

La apertura del paso de Rafah que une el enclave con Egipto también ha supuesto otra humillación para los palestinos, ya que las entradas y salidas están sometidas al control de las autoridades israelíes.