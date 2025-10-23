Ir al contenido
Guerra de Rusia en Ucrania

La UE endurece el cerco a Rusia con nuevas sanciones tras las impuestas por EE UU

En su 19 paquete, los Veintisiete sancionan el sector del gas natural licuado ruso, la flota fantasma y limita los movimientos de diplomáticos rusos en territorio europeo

Silvia Ayuso
Silvia Ayuso
Bruselas -
Unos minutos antes del comienzo de una nueva reunión de sus líderes con el respaldo a Ucrania en lo más alto de la agenda, y horas después de la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra el sector petrolero ruso, los Veintisiete han aprobado formalmente este jueves su nueva tanda de sanciones contra Moscú. Un paquete que busca endurecer el cerco al sector energético que nutre la maquinaria de guerra de Vladímir Putin con una prohibición gradual de las importaciones de gas natural licuado (GNL), y amplía la presión sobre la flota fantasma rusa, además de restringir los movimientos de diplomáticos rusos en territorio europeo y el acceso a criptoactivos a ciudadanos rusos, entre otros.

“Hoy es un buen día para Europa y Ucrania”, ha celebrado el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasumssen, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la UE. La decisión ha sido tomada en cuanto Eslovaquia ha levantado su oposición a un paquete que llevaba semanas listo, pero que requiere la unanimidad para poder salir adelante. Las sanciones “tienen un impacto real y están dañando la economía rusa. A Rusia le cuesta cada vez más financiar su guerra ilegal de agresión contra Ucrania”, ha subrayado Rasmussen.

Veto al GNL

El nuevo paquete tiene en su mira, igual que el estadounidense, el sector energético ruso. Los europeos se centran ahora especialmente en el GNL ruso, que buscan vetar paulatinamente. Para ello, han adoptado una prohibición gradual de sus importaciones: de seis meses para los contratos a corto plazo y, a partir del 1 de enero de 2027, para los de largo plazo, acorde con los planes de la UE de prescindir totalmente del gas ruso para esa fecha.

Las nuevas sanciones no han sido aún publicadas. Según fuentes diplomáticas, en el nuevo paquete europeo se endurece también la prohibición de transacciones a dos importantes petroleras rusas y se amplía las sanciones a 117 nuevos buques de la flota fantasma, con lo que la lista aumenta a más de medio millar de barcos con los que Rusia trata de eludir las sanciones europeas y que ahora tienen bloqueado el acceso a puertos, entre otras restricciones. También se castiga a 45 nuevas empresas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones, entre ellas, 12 chinas, tres de la India y dos de Tailandia.

Espías rusos

Una novedad en esta nueva tanda de sanciones es la inclusión de un nuevo mecanismo que permitirá limitar los movimientos de diplomáticos rusos dentro de la UE, con lo que se busca obstaculizar la reconstrucción de la potente red de espionaje rusa. De acuerdo con las fuentes, el nuevo mecanismo, aprobado en el marco de una nueva oleada de ataques híbridos en Europa atribuidos a Rusia, requerirá un proceso de notificación y de autorización de los viajes de los diplomáticos rusos por parte de los Estados miembros.

Según la propuesta el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), que pudo consultar EL PAÍS, los diplomáticos rusos tendrán que notificar su salida a las autoridades del país al que viajan al menos 24 horas antes, especificando el punto de entrada y posterior salida y el medio de transporte. Y el país receptor podrá denegar la entrada.

“La UE está restringiendo los movimientos de los diplomáticos rusos para contrarrestar los intentos de desestabilización”, ha subrayado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un mensaje en X en el que ha celebrado la adopción del nuevo paquete.

En sus intentos de cortar el grifo financiero ruso, el nuevo paquete también impone una prohibición total de realizar transacciones a cinco bancos rusos y a cuatro bancos en terceros países (Bielorrusia y Kazajistán), además de prohibir a operadores comunitarios cerrar nueve contratos en nueve zonas económicas especiales rusas. A ello se añade una prohibición total de los servicios de criptoactivos para ciudadanos, residentes y entidades rusos.

Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.
