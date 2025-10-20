Europa busca fórmulas para aumentar la ayuda a Ucrania ante las exigencias de Trump

Los Gobiernos europeos aliados de Ucrania han salido este lunes en respaldo del presidente Volodímir Zelenski tras la tensa reunión que mantuvo el dirigente ucranio en la Casa Blanca con Donald Trump el pasado viernes. En ese encuentro, el estadounidense le exigió que cediera parte de su territorio a Rusia para poder firmar rápido un acuerdo de alto el fuego con el Kremlin. En línea con la práctica ya habitual de no criticar abiertamente a Trump, muy cambiante en sus decisiones, la mayoría de aliados ha evitado ahondar en la cita en Washington, que evidencia una vez más que la UE está fuera de las negociaciones para tratar de poner fin a la guerra. Lo que sí han dejado claro los ministros europeos de Exteriores, reunidos en Luxemburgo, es su disposición a aumentar la ayuda a Ucrania para colocarla en una posición de mayor fuerza (militar y económica) de cara a las futuras conversaciones de paz.

Los líderes de los países que forman la llamada coalición de voluntarios europea, que busca blindar a Ucrania y ofrecerle garantías de seguridad tras un hipotético alto el fuego, se reunirán este viernes en Londres para tratar de apuntalar el apoyo a Kiev tras la fallida cita de Zelenski en Washington. El presidente ucranio esperaba lograr que Washington le entregase los potentes misiles de crucero Tomahawk, pero salió de la Casa Blanca con las manos vacías. Zelenski acudirá a Londres a la reunión de la coalición, liderada por Reino Unido y Francia.

Ucrania depende ya indiscutiblemente de Europa para mantenerse a flote y la UE, que ya ha asumido que está sola en el respaldo a Kiev, está buscando la forma de seguir apoyando al país invadido por Rusia.

“Apreciamos los esfuerzos del presidente Trump para llevar la paz a Ucrania, pero Putin solo negociará en serio si cree que está perdiendo [la guerra]”, ha remarcado la alta representante para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, tras el encuentro de ministros de Exteriores. “No vemos que Rusia quiera la paz”, ha zanjado la estonia, que ha incidido en que la UE tiene que agilizar y elevar las medidas de apoyo a Kiev.

Más allá de este elemento, los titulares de Exteriores de los 27 Estados miembros de la UE han debatido sobre el uso, para apoyar a Ucrania, de los activos rusos congelados en la UE por las sanciones comunitarias. La Comisión Europea ha propuesto usar 140.000 millones de esos fondos como un “préstamo de reparación” a interés cero y entregárselo a Ucrania, que solo deberá devolverlo si Moscú paga la reconstrucción de la guerra.

La idea, que tiene el respaldo mayoritario de los Estados miembros, excepto los tradicionales Eslovaquia y Hungría (más afines a Rusia), choca todavía con las reticencias de Bélgica, el país donde está alojado ese dinero. El Gobierno belga teme consecuencias futuras del uso de esos fondos y reclama que todos los Estados ofrezcan garantías a largo plazo en caso de pleitos.

“Ucrania necesita más apoyo financiero y militar”, ha dicho Kallas. “Es crucial que avancemos para resolver los asuntos legales y jurídicos [sobre el esquema del préstamo con los activos rusos]”, ha añadido. Los líderes de la UE debatirán el uso de esos fondos en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra el jueves en Bruselas.

“La UE debería poner a Ucrania en una sólida posición inicial proporcionando asistencia militar, observando cómo podemos usar los activos [rusos] para darles algún tipo de alivio financiero para que tengan las mejores cartas sobre la mesa”, ha declarado en Luxemburgo el ministro de Exteriores holandés, David van Weel.

Los comentarios de los jefes de la diplomacia de los países europeos llegan después de que el presidente estadounidense trasladase, una vez más, a Zelenski todo el argumentario de guerra de Putin durante un almuerzo el pasado viernes en la Casa Blanca. La cita, como reportaron los diarios Financial Times y The Washington Post, fue muy difícil para Zelenski, que escuchó cómo Trump le reclamaba que cediese la región de Donbás —cuyo control total lleva años codiciando el Kremlin y que ahora tras la invasión controla parcialmente—.

Trump y Putin quedaron en reunirse pronto en Budapest, una localización, además, muy incómoda para la UE: el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ha ofrecido el lugar, es aliado de Trump y Putin y el Gobierno occidental más crítico con Ucrania. Para algunos líderes, la idea de que Putin, sobre el que pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, pise suelo europeo —y no solo eso, sino que además reciba un trato de honor— es profundamente molesto y perturbador.

“La presencia de Putin en suelo de la UE solo tiene sentido si permite un alto el fuego inmediato sin condiciones”, ha lanzado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

A la vez que busca apuntalar el apoyo a Ucrania, la UE quiere también estrangular aún más la economía rusa. Este lunes, los ministros europeos de Energía han respaldado por mayoría la propuesta de la Comisión Europea para desconectar a la UE completamente del gas ruso a finales de 2027; un año antes de lo previsto. La medida, que ahora tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, se ha acelerado por las presiones de Estados Unidos, que además de que se ha movilizado para fomentar la desconexión europea de los hidrocarburos rusos, quiere vender su gas natural licuado a Europa.