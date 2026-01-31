Albares saluda la amnistía en Venezuela y ofrece a su homólogo venezolano el apoyo de España a la transición

Esta es la primera conversación entre los ministros de Exteriores de los dos países desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido este sábado una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Yván Gil, a quien ha trasladado la bienvenida de España a la anunciada amnistía para los presos políticos y ha ofrecido su apoyo al proceso de transición. Durante la conversación, que se ha producido a iniciativa del canciller venezolano, ambos “han abordado la nueva etapa [que se ha abierto] en Venezuela”, según fuentes del Ministerio español de Exteriores.

El ministro español “ha trasladado [a Yván Gil] que España da la bienvenida a la medida anunciada [por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez] de una amnistía general y que España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esa línea”, agregaron las mismas fuentes.

Esta es la primera conversación entre los jefes de la diplomacia española y venezolana desde que Estados Unidos capturó al jefe de Estado de facto, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. No obstante, el presidente Pedro Sánchez ya habló el 9 de enero con la propia Delcy Rodríguez y con Edmundo González Urrutia, a quien las actas electorales conocidas daban la victoria en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024. También Albares ha conversado con González Urrutia, exiliado en Madrid, así como con otros cancilleres latinoamericanos sobre la situación de Venezuela.

El Gobierno español ha dejado claro que no reconoce legitimidad al Ejecutivo de Delcy Rodríguez, como tampoco reconocía al de Maduro, pero mantiene la interlocución abierta con el mismo y se ha ofrecido repetidamente a “acompañar” el proceso de transición abierto en Caracas; es decir, a facilitar el diálogo entre el régimen chavista, seriamente debilitado tras la intervención militar de EE UU, y la oposición democrática.

Albares ha indicado repetidamente que la salida política para la actual crisis debe ser fruto de un pacto entre venezolanos y no puede imponerse desde fuera, al tiempo que ha advertido de la necesidad de evitar una situación de inestabilidad que podría tener consecuencias para toda la región.

La Embajada española en Caracas ha sido la encargada hasta ahora de mantener los contactos con las nuevas autoridades del país lo que, junto a las gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha permitido que, ya antes de que este viernes se anunciara una amnistía general para los presos políticos, fueran liberados nueve ciudadanos españoles recluidos en cárceles venezolanas, cinco de ellos con doble nacionalidad.