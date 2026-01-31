Familiares de los presos políticos esperan la libertad de sus seres queridos tras la amnistía general en Venezuela, en imágenes

6 fotosVenezuelaFamiliares de los presos políticos esperan la libertad de sus seres queridos tras la amnistía general en Venezuela, en imágenes La medida de gracia podría abarcar a cientos de prisioneros políticos que siguen encarcelados desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y a quienes tiene procesos judiciales abiertosEl País31 ene 2026 - 11:34Actualizado: 31 ene 2026 - 12:23CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosFamiliares de detenidos muestran su emoción tras el anuncio de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sobre un proyecto de ley de amnistía para cientos de presos, frente al Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional, en Caracas. Gaby Oraa (REUTERS)Familiares de detenidos reaccionan frente al centro de detención Helicoide tras el anuncio de Delcy Rodríguez, este viernes. Gaby Oraa (REUTERS)Familiares de presos políticos se abrazan frente al Centro de Detención de la Zona 7 de la Policía Nacional, este viernes en Caracas. Gaby Oraa (REUTERS)La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla bajo una imagen enmarcada del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, este viernes en Caracas.Ariana Cubillos (AP)Familiares de presos políticos muestran su alegría frente al centro de detención Helicoide, este viernes en Caracas. Gaby Oraa (REUTERS)La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estrecha la mano de un miembro del Tribunal Supremo de Justicia durante la inauguración del nuevo período judicial junto a magistrados del alto tribunal, este viernes en Caracas.MIRAFLORES PALACE (via REUTERS)