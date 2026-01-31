Ir al contenido
Internacional
Familiares presos políticos Venezuela
6 fotos
Venezuela

Familiares de los presos políticos esperan la libertad de sus seres queridos tras la amnistía general en Venezuela, en imágenes

La medida de gracia podría abarcar a cientos de prisioneros políticos que siguen encarcelados desde los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y a quienes tiene procesos judiciales abiertos

El País
El País
