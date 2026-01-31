Lágrimas de alegría y abrazos entre los familiares de los presos: “Todos van a salir, toda esta lucha se va a acabar”

Los opositores y defensores ven con optimismo el anuncio de amnistía, que esperan que sea todo lo amplia que se requiere para lograr justicia, garantías de no repetición y medidas de reparación

El anuncio de la ley de amnistía general que ha dado Delcy Rodríguez es una noticia esperada durante años por defensores de derechos humanos y las víctimas de persecución política. En la calle la han recibido decenas de familiares de presos políticos que, desde principios de enero, se mantienen en vigilia frente a las principales cárceles del país para exigir la libertad de sus seres queridos. Esta noche se han derramado lágrimas de alegría, se han dado abrazos de alivio y se ha celebrado después de días de desvelos y angustia, mientras se han ido produciendo lentamente las excarcelaciones.

“¡Libertad, libertad, libertad!”, gritaba un grupo de mujeres desde el Helicoide. “Todos van a salir, toda esta lucha se va a acabar. Venezuela va a ser libre, podremos hablar y gritar, tendremos derecho a no tener miedo. Esta es una lucha de todo el país”, aseguraba emocionada Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, un militar encarcelado en 2020, implicado en la causa de la Operación Gedeón, y que hace meses fue trasladado de prisión sin que su familia sepa dónde se encuentra en este momento.

Los opositores y defensores ven con optimismo el anuncio y expectativas de que sea todo lo amplio que se requiere para lograr justicia, garantías de no repetición y medidas de reparación. “Hoy presenciamos un hecho importante en la historia política de Venezuela con el anuncio de una Ley de Amnistía y el cierre de El Helicoide”, escribió el diputado de la bancada opositora Stalin González. “Esto abre una nueva página para la convivencia democrática en el país y esperamos, tanto como aspiramos, que esta ley sea amplia, que garantice la libertad plena de todos los presos políticos y que la clausura física de este centro trascienda para poner fin a la represión y a la persecución”.

Henrique Capriles también ha dicho que el paso dado es muy importante para cerrar “el largo capítulo de terror como consecuencia de la persecución, hostigamiento y odio”, escribió en X. “El anuncio hoy por parte de la presidenta encargada de una amnistía general para los presos políticos y el cierre del Helicoide, un centro símbolo de lo oscuro, abominable, de atrocidades, donde estuve preso injustamente hace 23 años, es una noticia que toca la conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución”.

Desde el Foro Penal que ha defendido a miles de presos políticos expresaron optimismo y cautela ante el anuncio. En un comunicado piden que la propuesta de ley de amnistía general cuente con la participación de la sociedad civil, de las ONG, organismos internacionales y, especialmente, de las víctimas para su aplicación y seguimiento. Esta organización, como otras de la sociedad civil, ha sido criminalizada desde hace años por el chavismo, e incluso en este proceso de apertura ha sido atacada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y la propia Rodríguez. Foro Penal recuerda que en 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y a principios de 2026 han propuesto la amnistía a las autoridades.

Los activistas de derechos humanos están a la expectativa de que se defina el alcance que tendrá la ley y se den garantías de no repetición y de justicia y reparación para las víctimas. Rodríguez advirtió que serán excluidos de la medida personas implicadas en delitos graves como homicidio o drogas. Tanto Foro Penal como Provea han advertido que no deberían incluirse a personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se están investigando en la Corte Penal Internacional. “El anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado”, advierte Provea. “Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en las leyes venezolanas”.

Desde sectores del chavismo, muy cercanos al poder, también se habla de un “día histórico”. La influencer Indira Urbaneja, que ha sido incorporada al Programa de Convivencia Democrática y la Paz creado por Rodríguez hace unos días atrás, dijo: “Se acabó el discurso del extremismo. Ya no van a poder a seguir con el cuento de la tortura en el Helicoide y los presos políticos. Es un acto de grandeza y mucha humanidad. Se reconoció el trabajo de sistema de justicia y también hubo mucha autocrítica”, dijo en un video que publicó al salir del Tribunal Supremo de Justicia, donde se hizo el anuncio.