Trump anuncia la reanudación de los vuelos comerciales a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión de su Gabinete este jueves en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos revela que ha hablado este jueves con la líder venezolana en funciones Delcy Rodríguez

Estados Unidos va a volver a permitir los vuelos comerciales sobre el espacio aéreo de Venezuela, según ha anunciado este jueves el presidente Donald Trump, al comienzo de una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca. El republicano ha indicado que hoy ha mantenido una nueva conversación telefónica con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que vamos a abrir todo el espacio comercial sobre Venezuela”, ha declarado. “Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allá. Estará seguro. Está muy firmemente bajo control”.

Los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela estaban suspendidos desde 2019. En noviembre, en plena escalada de la campaña de presión estadounidense sobre el régimen de Nicolás Maduro, la Administración de Trump había declarado “cerrado por completo” el espacio aéreo “sobre y en torno a Venezuela”. Como resultado, la mayor parte de las líneas aéreas internacionales suspendieron sus rutas hacia ese país, y alteraron otras a países vecinos para evitar sobrevolarlo. El 3 de enero, el presidente dio luz verde a la operación militar de su país que secuestró en Caracas al líder venezolano y a su esposa, Cilia Flores.

Según ha apuntado, entre la comunidad de origen venezolano en Estados Unidos “hay gente que quiere regresar y gente que quiere volver de visita, y van a poder hacerlo”. “He dado instrucciones a Sean Duffy (el secretario de Transporte) y a todas las partes implicadas, incluido el Pentágono, de que quiero que antes de que acabe el día quiero ver abierto el espacio aéreo de Venezuela”.

De inmediato, la compañía aérea American Airlines ha anunciado que prevé reanudar sus vuelos diarios a Venezuela dependiendo de la aprobación del Gobierno estadounidense y de las evaluaciones sobre la seguridad.

También desde 2019, tras la cancelación de relaciones diplomáticas bilaterales, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no desplazarse a Venezuela. Ese aviso del Departamento de Estado, que coloca al país sudamericano en el nivel más alto de riesgo de viaje, sigue aún en vigor y alerta de que los estadounidenses padecen un alto riesgo de detención, tortura o secuestro.

En sus declaraciones, el presidente estadounidense ha asegurado que el proceso de tutela de Washington sobre Venezuela avanza “muy bien” y las relaciones con las autoridades en Caracas “son muy sólidas”.

“Me informan de que hay muy buena seguridad”, ha agregado. “Tenemos a las grandes petroleras explorando y eligiendo sus localizaciones en Venezuela, y van a traer enormes riquezas para Venezuela y para Estados Unidos... Venezuela va a ganar más dinero que nunca, y eso es bueno”, aseguraba.

Trump también ha sostenido, en una imagen que evocaba las promesas de la Administración de George W Bush en vísperas de la invasión de Irak -cuando los altos cargos estadounidenses aseguraban que la población local se lanzaría a las calles para dar la bienvenida a los soldados- que “la gente de Venezuela se echó literalmente a las calles, ondeando banderas estadounidenses, estaban felices”.