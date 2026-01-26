El chavismo reactiva las excarcelaciones y libera a un nuevo centenar de presos políticos

Este domingo se produjeron 104 nuevas excarcelaciones en Venezuela, principalmente en cárceles del interior del país, y los defensores de los presos siguen confirmando nuevas puestas en libertad. Desde el 8 de enero, 258 personas han recuperado la libertad con medidas cautelares, en un lento proceso de excarcelaciones, según las cuentas de las ONG que acompañan los casos de los capturados. El Gobierno chavista, bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de protestas de familiares que mantienen vigilias frente a las prisiones, eleva la cifra a 626 excarcelados.

Entre los liberados este domingo está Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, una ONG que defiende a presos políticos con gran protagonismo en las últimas semanas. Tejeda fue apresado en agosto de 2024 cuando fue a un comando policial a ofrecerse como defensor de un manifestante detenido durante las protestas contra los resultados electorales de las elecciones presidenciales en las que Maduro se autoproclamó vencedor. Aún siguen en prisión otros dos destacados defensores de derechos humanos: Javier Tarazona, de Fundaredes, y Eduardo Torres, de Provea.

La Plataforma Unitaria, que agrupa a los partidos de oposición que apoyan a la dirigente María Corina Machado, se ha reactivado esta semana para presionar por la causa de los presos políticos y sumarse a las protestas y vigilias que han hecho los familiares de los detenidos. La organización ha contabilizado 258 excarcelaciones desde el 8 de enero y aseguran que aún quedan 854 personas por liberar. “Exigimos procesos de liberación masivos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de TODOS los presos políticos”, escribieron en la cuenta en X de la Plataforma Unitaria.

Antes de la liberación de 104 personas este domingo, el Foro Penal contabilizaba todavía 777 detenidos por motivos políticos. Justicia Encuentro y Perdón suma más de 900. Las cifras no coinciden entre organizaciones y son aun más dispares si se comparan con los números oficiales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró la semana pasada que habían sido liberadas 626 personas, en una cuenta que incluye también excarcelaciones concedidas a finales de diciembre. Los defensores de derechos humanos han denunciado, con base en otros procesos similares, que el Gobierno suele dar números muy superiores a las liberaciones que en realidad ocurren y que, en algunos casos, se han dado medidas de libertad a personas que no son catalogadas por las ONG como presos políticos. En paralelo, se han registrado nuevas detenciones de personas cuyas familias no se habían atrevido a denunciar sus casos por temor a represalias.

La ausencia de listas oficiales, más allá de las que han construido familiares y abogados, hace del proceso de liberaciones un procedimiento opaco. Además de la falta de transparencia, se ha denunciado que en ningún caso se ha dictado libertad plena. La mayoría ha salido con restricciones de declarar públicamente a medios de comunicación sobre sus casos, órdenes de presentación en tribunales y prohibición de salida del país. El proceso de verificación que hacen las organizaciones defensoras también toma tiempo, lo que hace más lentos los anuncios y conteos generales. Rodríguez dijo que pediría al Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, la revisión de los listados durante una llamada que sostendrá con el funcionario este lunes.