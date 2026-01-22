Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en vivo | Edmundo González celebra la excarcelación de su yerno y hace un llamado para que sean liberados los demás detenidos

Delcy Rodríguez promete un incremento de la producción de oro para buscar más divisas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que este año espera que se incremente en 30% la producción de oro y reveló que durante 2025 se produjeron 9,5 toneladas entre empresas privadas y el sector público. Las cifras de la explotación minera están cubiertas de opacidad desde que el sector se convirtió en el salvavidas del chavismo para pagar las cuentas en los años de caída de los ingresos por el deterioro de la industria petrolera y las sanciones.

La mandataria señaló que la Asamblea Nacional tiene en su agenda una nueva ley de minas y minerales que permitirá “la captación de importantes flujos de inversión internacional”. También aseguró que durante el año pasado se incrementó la producción de hierro y carbón. La recuperación de los complejos siderúrgicos, que operan por debajo de sus capacidades y en precarias condiciones para los trabajadores, será parte de las tareas que emprenderá el Gobierno este año, según ha dicho por Rodríguez en una reunión con representantes del sector minero. “Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, ha dicho.

Estos anuncios ocurren mientras la presidenta encargada reencausa la relación con Estados Unidos que, luego de capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la intervención militar del 3 de enero, está dirigiendo la política petrolera del país y administrando la venta de crudo venezolano en el mercado internacional. El sector minero, especialmente la extracción de oro, ha estado bajo sanciones. Durante la flexibilización de la Administración de Joe Biden, a partir de octubre de 2023, se otorgaron licencias para las operaciones de Minerven con el objetivo de reducir las operaciones de comercio de oro en el mercado negro y en buena parte el contrabando. Pocos meses después, cuando el Gobierno comenzó a incumplir los Acuerdos de Barbados y bloqueó la participación de María Corina Machado como candidata a las elecciones, se reimpuso el veto al sector minero venezolano.