Francia y España replican a Rutte que no es “ningún sueño” que Europa aspire a defenderse sola

Que se haya convertido en el adulador en jefe del presidente Donald Trump, puede que pase. Que para ello menosprecie a Europa, no. Altos responsables políticos de España y Francia han recriminado las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre sus afirmaciones de que Europa no es ni será capaz de defenderse sola, sin Estados Unidos. “Sigan soñando”, espetó el holandés durante una audiencia en el Parlamento Europeo en Bruselas que ha levantado ampollas.

La primera respuesta no tardó en llegar desde París, uno de los mayores defensores de la autonomía estratégica europea en todos los ámbitos, pero especialmente el de la defensa. “No, querido Mark Rutte. Los europeos pueden y deben asumir su seguridad. Es algo que le conviene hasta a EE UU. Eso es el pilar europeo de la OTAN”, replicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, al jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje en X poco después de conocer las palabras del holandés.

“No es ningún sueño”, ha respondido también este martes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, desde Bruselas, donde ha conmemorado el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE en estos tiempos abiertamente despreciada por la Administración Trump. Según ha recordado en declaraciones a periodistas, en su origen, el proyecto europeo también se planteó una comunidad de defensa, aunque acabara malográndose. Y no hay “oposición”, ha recalcado, entre “desarrollar una auténtica soberanía europea de seguridad, y la seguridad euroatlántica”. No es, ha insistido, “nada antinómico, una Europa fuerte redundará también en una seguridad euroatlántica fuerte”. Y es también, ha acotado, lo que Washington lleva pidiéndole a Europa aún mucho antes de la irrupción de Trump en el panorama político y más todavía desde que el republicano comenzara, hace ahora un año, a descolocar todo el orden internacional establecido tras la II Guerra Mundial.

“Estados Unidos nos están diciendo hoy, con sus nuevos postulados sobre la seguridad euroatlántica, que tenemos que avanzar en esa autonomía”, ha indicado. Por lo tanto, “es la hora de la soberanía europea, es la hora de transformar lo que ya somos, una potencia económica, en una potencia política, no una potencia política agresiva, no una potencia política que se siente en la mesa de las grandes potencias para ser una más en la agresividad, sino todo lo contrario, para defender esos valores europeos que incluyen también la paz y recordar que Europa no es un territorio donde alguien pueda traer la amenaza o incluso el uso de la fuerza”, ha subrayado.

El lunes, durante una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y de Seguridad y Defensa de la Eurocámara, Rutte dijo que, si bien es necesario que Europa invierta más en su seguridad y defensa, resulta ilusorio pensar que algún día cercano la UE pueda prescindir de EE UU para defenderse. “Sigan soñando. No pueden. No podemos. Nos necesitamos mutuamente”, sostuvo en unas palabras que han irritado más por la forma que por el fondo (ningún responsable en Europa aboga por abandonar totalmente la alianza con EE UU ni habla de una autonomía defensiva inmediata), sobre todo después de haber tenido que tragar con el incremento al 5% de gasto en defensa impuesto por Washington a sus socios aliados para 2035.

Mark Rutte durante su intervención en el Parlamento Europeo este lunes. Yves Herman (REUTERS)

A la par, Rutte cuestionó los llamamientos de algunos Estados de la UE a crear un ejército europeo. Según el holandés, esa propuesta solo “duplicaría” esfuerzos y “complicaría” las cosas. Eso “le encantaría a Putin (…) así que piénsenlo de nuevo”, recomendó, en otra formulación que ha hecho saltar chispas entre los socios comunitarios.

“¿Queremos 27 ejércitos europeos o intentamos tener uno solo?”, ha reflexionado al respecto Albares, favorable a la idea de mutualizar esfuerzos defensivos, durante una charla sobre los “múltiples desafíos” en la escala internacional celebrada en la Representación española ante la UE en la capital belga. “No es nada antinómico con la OTAN, se trata de construir el futuro y, desde luego, si miramos al estado del mundo, lo necesitamos”, ha insistido sobre una idea reiterada en las pasadas semanas por el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, pero que España también respalda desde hace tiempo.

“‘Sigan soñando’, ‘Piénsenlo dos veces’: deplorables y paternalistas declaraciones del secretario general europeo de la OTAN, Mark Rutte, ante el Parlamento Europeo: la OTAN en su verdad y su brutalidad en la era del imperio trumpiano”, denunciaba en redes sociales también el ex primer ministro galo Dominique de Villepin. “¿Es la OTAN todavía un actor de la seguridad europea o ya un agente de la dominación estadounidense?”, se preguntaba el veterano político, archifamoso por su discurso hace ahora casi 23 años ante la ONU rechazando la participación de Francia, durante la presidencia de Jacques Chirac, en la intervención estadounidense en Irak.

“El Secretario General de la OTAN no puede abogar por un reparto de responsabilidades en defensa entre estadounidenses y europeos y, al mismo tiempo, argumentar que Europa no puede prescindir de Estados Unidos. Esto es una contradicción”, acotaba la hoy eurodiputada liberal francesa Nathalie Loiseau, que fue portavoz de la embajada gala en Washington durante la guerra de Irak en 2003 y ministra de Asuntos Europeos en el primer mandato del presidente Emmanuel Macron.

Pero para el también eurodiputado español Nicolás Pascual de la Parte (PP), miembro como Loiseau de la comisión de Seguridad y Defensa de la Eurocámara ante la que habló Rutte, y exembajador de España ante la OTAN, la respuesta no es tan rotunda. “Estoy de acuerdo con Rutte. Por el momento y parcialmente”, ha matizado en un encuentro con periodistas sobre las prioridades en Seguridad y Defensa del Partido Popular Europeo (PPE) y la situación en Europa, Ucrania y Groenlandia. “Es verdad que, por ahora, Europa no puede defenderse por sí misma”, por ejemplo, en una guerra contra Rusia porque el continente carece de capacidad nuclear, logística, espacial, inteligencia o incluso permisos para cierto material militar, ha recordado. “Es decir, necesitamos a EE UU y necesitamos tiempo para crear una defensa global”, ha acotado, indicando, no obstante, que Europa tiene una “ventana de oportunidad” en los próximos cuatro o cinco años para lograr ser “autosuficientes” a un nivel aceptable para dejar de mirar al otro lado del Atlántico cada vez que se cierne una amenaza sobre Europa.

Si las palabras de Rutte han escocido especialmente en Francia es porque Macron lleva desde hace años, pero sobre todo desde el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, insistiendo en la necesidad de una mayor autonomía europea tanto económica como defensivamente. También, probablemente, ha molestado otro de los comentarios de Rutte durante su comparecencia en el hemiciclo, donde no habló apenas de lo que más interesaba, su papel en el principio de acuerdo con Trump sobre Groenlandia, pero sí se expandió en comentarios sobre la defensa y Europa. Además de dudar de la autonomía europea, Rutte, muy criticado por su estilo de adulación extrema a Trump —aunque visiblemente parece estar dando frutos, como se ha visto en la apertura de una vía negociadora sobre la crisis de Groenlandia—, también pidió a la UE que sea más “flexible” y permita que Ucrania también compre fuera de la UE el material militar que pueda necesitar con urgencia con los fondos que le proporcionará Europa para financiar sus necesidades básicas hasta 2027.

A mediados de mes, la Comisión Europea presentó sus planes concretos sobre el préstamo de reparaciones por 90.000 millones de euros para Ucrania, aprobado en la cumbre europea agónica del pasado diciembre, y del que unos 60.000 millones irán destinados a defensa con una condición: el dinero europeo deberá ser gastado, salvo que no sea posible de otra manera, dentro de Europa.

Una condición, que ha impulsado sobre todo Francia, y que Rutte consideró peligroso: “La UE no es capaz de proporcionar lo suficiente que necesita Ucrania, por favor, tengan en cuenta sobre todo los intereses de los ucranios. Pido flexibilidad sobre el uso de los fondos europeos”, reclamó el holandés ante la Eurocámara.