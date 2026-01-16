La policía registra una librería de París en busca de un libro infantil sobre Palestina

El Ministerio de Justicia francés señaló en un informe en noviembre que el contenido de la obra era “susceptible de incitar al odio hacia la población israelí”

Cinco agentes de la policía, junto a un representante de la Fiscalía de París, han registrado una librería de la capital francesa con el objetivo de incautarse de un libro infantil sobre la historia de Palestina. Según han denunciado este viernes los responsables del local, situada en el distrito once de París, las autoridades buscaban el pasado 7 de enero requisar todos los ejemplares de From the River to the Sea: un livre de coloriage’ (Desde el río hasta el mar: un libro para colorear). Su contenido recibió un informe desfavorable del Ministerio de Justicia por ser susceptible de “incitar al odio hacia la población israelí”.

Violette and Co, una librería feminista y defensora de los derechos LGTBI, ha señalado en su comunicado que esta decisión, que califican de “inédita y desproporcionada”, es “profundamente preocupante en lo que respecta a las libertades fundamentales”. Ha acusado a las instituciones de aumentar las “lógicas de control ideológico y de represión política”. “Las librerías independientes son espacios de pensamiento crítico, de circulación de ideas y de resistencia cultural”.

Según relatan en sus redes sociales, los agentes estuvieron 45 minutos inspeccionando estanterías, cajas de libros, almacenes y varias salas sin encontrar ni un solo ejemplar, ya que “estaban agotados”. Ante esta situación, el representante del ministerio público les entregó una citación en la comisaría del Distrito XI el próximo 22 de enero para una declaración voluntaria en el marco de una investigación preliminar.

La Comisión de Vigilancia y Control de Publicaciones para la Juventud (CSCPJ), organismo creado en 1949 y adscrito al Ministerio de Justicia, emitió un informe desfavorable a la importación y distribución de este libro en Francia. “Su contenido es susceptible de incitar al odio hacia un grupo de personas, a saber, la población israelí, y de perjudicar el desarrollo moral de la juventud”, argumentó el organismo en una resolución del 14 de noviembre a la que tuvo acceso Efe.

Del mismo modo, la CSCPJ dijo que la obra “contiene elementos con fuerte connotación política y tomas de posición respecto al Estado de Israel sin contextualización”. También considera que el “contexto de tensiones exacerbadas y de aumento del antisemitismo” dificultan su publicación, según la institución.

La obra en cuestión es de carácter “educativo e interactivo” y trata “sobre la historia de Palestina, de su pueblo, de su tierra, de su cultura, de la Nakba, de la ocupación, del genocidio, de la resistencia y de la solidaridad internacional con el pueblo palestino”, explicó Violette and Co. Su ilustrador es el sudafricano Nathi Ngubane y el periodista Azad Essa y fue publicado en enero de 2024 editado por Social Bandit Media, con base en Johannesburgo y Nueva York. La librería asegura que una parte del dinero obtenido por su venta se destinó a las asociaciones humanitarias en Gaza.

“Es un ataque gravísimo a la libertad de expresión y de creación que busca intimidar a las librerías y criminalizar el apoyo al pueblo palestino”, ha señalado este viernes en sus redes sociales Ian Brossat, portavoz, senador y candidato del Partido Comunista a las elecciones municipales de París del próximo marzo.