Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo
El presidente de Estados Unidos dice que “comenzará a atacar por tierra” a los carteles mexicanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves por la noche que “comenzará a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos. “Están controlando México. Es muy triste verlo”, ha afirmado durante una entrevista con la cadena conservadora Fox News, en la que también ha confirmado que recibirá a la líder opositora María Corina Machado la próxima semana. En Venezuela, cinco presos españoles han sido liberados, según ha informado el Ministerio de Exteriores después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciase la excarcelación de un “número importante” de reclusos sin especificar cuántos. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez, quien ha agradecido su labor de mediación al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En paralelo, el Senado de Estados Unidos ha aprobado por 52 votos a 47 una resolución que impide a Trump lanzar nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización previa del Congreso, en un fuerte revés para el republicano.
Diosdado Cabello: "Venezuela está en paz porque el Estado tiene el monopolio de las armas"
El ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha asegurado este jueves por la noche, durante una retransmisión en vivo en la cadena pública, que el país “está en paz”, entre otras cosas, “porque el Estado venezolano tiene el monopolio de las armas”. “Las armas están en posesión de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad del Estado. Eso nos ha permitido el control, para que ningún grupo ni nadie pueda atribuirse hechos de violencia distintos a los ocasionados el 3 de enero por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, ha completado, desde una plaza de Caracas y en pleno despliegue de todos los organismos de Seguridad del Estado, presentes cada noche desde la intervención estadounidense el sábado pasado.
Foro Penal confirma la excarcelación del militar Larry Osorio
La organización civil Foro Penal ha confirmado este jueves de madrugada la excarcelación de Larry Osorio, sargento mayor de Segunda del Ejército Bolivariano, recluido en el Helicoide desde el 6 de agosto de 2021. De acuerdo con la ONG venezolana, Osorio fue detenido en su lugar de trabajo, en Guadualito, Apure, por siete funcionarios del SEBIN, el servicio de inteligencia del país. Su familia se enteró de su captura un día después.
El presidente de Estados Unidos asegura que se reunirá la próxima semana con María Corina Machado en Washington.
Donald Trump dice que pasará a atacar por tierra a los carteles mexicanos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que, tras las operaciones en el Pacífico, el siguiente paso será atacar por tierra a los cárteles mexicanos. “Están controlando México. Es muy triste verlo”, ha afirmado durante su entrevista con la cadena conservadora Fox News. El mandatario estadounidense ya se ha expresado en términos similares con anterioridad, ofreciendo ayuda militar a su homóloga, Claudia Sheinbaum, y asegurando que es el crimen organizado quien realmente controla el país. México ha rechazado reiteradamente el ofrecimiento y ha hablado de coordinarse en el combate al tráfico de drogas, sin subordinación ni intervención de ninguna fuerza extranjera.
Trump confirma que se reunirá con María Corina Machado la próxima semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el jueves en entrevista con Fox News que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, visitará Washington la próxima semana.
Durante una entrevista en el programa Hannity, se le preguntó a Trump si planea reunirse con Machado tras los ataques estadounidenses contra Venezuela que resultaron en la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
“Bueno, tengo entendido que vendrá la próxima semana y espero poder saludarla”, respondió el mandatario.
Además, confirmó que mañana recibirá en la Casa Blanca a 14 grandes compañías petroleras. “Van a reconstruir toda la infraestructura petrolera y van a invertir al menos 100.000 millones de dólares”, puntualizó.
Liberados el excandidato Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri
El excandidato presidencial Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri fueron liberados esta noche en Caracas, según un video publicado en X donde se reencuentran con sus familiares.
Enrique Márquez llevaba preso desde enero del año pasado. Fue candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio de 2024 en representación de un pequeño partido opositor, Centrados.
Biagio Pilieri fue encarcelado el 28 de agosto de 2024, luego de ser detenido en el contexto de la represión contra dirigentes opositores en vísperas del proceso electoral.
Copa Airlines reanuda vuelos a Caracas "tras la mejora en las condiciones operativas"
Copa Airlines informó este jueves de la reanudación a partir del próximo martes, y de manera escalonada, de sus vuelos desde y hacia Caracas “tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo”, unos vuelos que mantenía suspendidos desde el pasado 4 de diciembre en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.
“Copa Airlines informa que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026 con una frecuencia diaria”, señaló la compañía en un comunicado.
Además, añadió la compañía de bandera panameña, a partir del 16 de enero, Copa Airlines reiniciará su segundo vuelo, el cual operará entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero, y un día después, “este segundo vuelo pasará a operar con frecuencia diaria”.
Copa Airlines ya había anunciado el pasado domingo de la reanudación de su vuelo a la ciudad de Maracaibo, la única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela y cuya suspensión temporalmente había anunciado el sábado, horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado y sacado del país suramericano por EE.UU. bajo cargos de supuesto narcoterrorismo.
Tras la excarcelación de cinco españoles no hay claridad sobre nuevas liberaciones
Los cinco españoles, incluida la activista Rocío San Miguel con doble nacionalidad, han sido las únicas liberaciones de presos políticos concretadas tras el anuncio de esta tarde de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. La salida de las prisiones de El Rodeo y el Helicoide de estos detenidos fue confirmada por el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, quien dijo que los cinco ya estaban volando a España.
En los alrededores del Helicoide, la cárcel que concentra la mayor cantidad de presos políticos en Caracas, se han comenzado a aglomerar familiares a la espera de más información.
Otras liberaciones de presos políticos que se han hecho durante el chavismo también han estado marcadas por la incertidumbre y la espera. En este caso, se han difundido listas extraoficiales y se han anunciado la libertad de algunos de los opositores de más alto perfil, pero seis horas después del anuncio no hay claridad de cuántos ni quiénes saldrán.
A algunos familiares les han dicho que podrían producirse las primeras liberaciones en horas de la madrugada y durante el día de mañana. “Hay que esperar la llamada”, dijo uno de ellos.
María Corina Machado habla de la liberación de los presos venezolanos como una "restitución moral"
La líder opositora María Corina Machado describió este jueves la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada hoy por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como “un acto de restitución moral” en un mensaje a las familias de los detenidos.
“Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano”, recomendó Machado a los seres queridos de las personas que son excarceladas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades venezolanas.
Machado recordó que, aunque “nada devuelve los años robados”, “este día importa porque reconoce lo que siempre” supo: “que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”.
DIRECTO | Gobierno de Venezuela rinde homenaje a las víctimas de los ataques
Con la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobierno de Venezuela rinde homenaje a las víctimas de la acción militar estadounidense cerca de Caracas.
El presidente de Brasil habla sobre Venezuela con Sheinbaum y con Carney
El presidente de Brasil también conversó este jueves por la tarde sobre Venezuela con sus homólogos Claudia Sheinbaum, de México, y Mark Carney, de Canadá, además del colombiano Gustavo Petro. Sheinbaum y Lula coincidieron en “condenar los ataques contra la soberanía de Venezuela” y en “rechazar cualquier visión que pudiera implicar una anticuada división del mundo en esferas de influencia”, según una nota difundida por la cancillería brasileña. Ambos acordaron también cooperar en la lucha contra la violencia contra las mujeres. El brasileño invitó a la mexicana a visitarle en una fecha aún pendiente de negociar.
En su contacto telefónico con el primer ministro canadiense, Mark Carney, también estuvieron de acuerdo en “condenar el uso de la fuerza sin el aval de la ONU”. El norteamericano aceptó la invitación de Lula de visitarle en abril. Ambos líderes expresaron su enorme interés en avanzar rápidamente en la negociación de un acuerdo de libre comercio bilateral.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación inmediata de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros.
Horas después del anuncio de Rodríguez, aún no hay claridad de cuántos liberados habrá ni cuándo serán liberados.
Lula y Petro aplauden la liberación de "los presos nacionales y extranjeros" en Venezuela
Los presidentes de Colombia y de Brasil han conversado telefónicamente este jueves por la tarde sobre la compleja situación en Venezuela y “han aplaudido el anuncio (….) de la liberación de presos nacionales y extranjeros”, según la nota difundida por la cancillería brasileña. Petro y Lula también comparten “la enorme preocupación por el uso de la fuerza contra un país sudamericano”, recalcan que “es un precedente extremadamente peligroso” y exigen que “la crisis venezolana sea resuelta exclusivamente por medios pacíficos, negociación y con respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.
El presidente brasileño demandó en público y en privado al chavismo la liberación de los presos políticos durante las negociaciones que siguieron a las presidenciales de 2024, recordó este jueves una fuente diplomática brasileña. El agradecimiento expreso de Rodríguez, este jueves, hacia el mandatario brasileño está posiblemente relacionado con otro elemento de los que se plantearon en aquel diálogo: la oferta de Brasil de acoger en su territorio a los excarcelados que, según la fuente, “eventualmente decidieran no quedarse en el país [Venezuela]”.
Lula tuvo una breve conversación con la ahora presidenta interina el mismo sábado, cuando Maduro estaba ya en manos estadounidenses pero aún se desconocía cuál era su paradero. Los cancilleres de ambos países, el diplomático brasileño Mauro Vieira e Yván Gil, conversaron después. Vieira conoce bien a la presidenta Rodríguez de la etapa en que coincidieron al frente de la cartera de Exteriores en sus respectivos países.
Delcy Rodríguez se reúne con el embajador de China en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rordríguez, publicó en su canal de Telegram una fotografía en la que conversa con Lan Hu, embajador de China en Venezuela, a quien agradeció la condena del país asiático ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.
“Sostuvimos afectuoso encuentro con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Lan Hu, a quien transmitimos nuestro sincero agradecimiento por su condena al secuestro del Pdte. Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como a las agresiones contra Venezuela”, indicó Rodríguez.
Más temprano, el canciller venezolano Yván Gil también expresó “su más profundo agradecimiento” a China que, a su juicio, rechazó “la politización e instrumentalización de los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de otros países”.
China denunció este jueves el decomiso por parte de Estados Unidos de un petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales y sostuvo que la “incautación arbitraria” de buques de otros países en alta mar “contraviene seriamente el derecho internacional” y vulnera los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas.
Vuelan ya hacia España los cinco españoles liberados en Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado a través de X que vuelan ya hacia España los cinco españoles liberados por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos.
Albares ha reiterado que ha hablado con ellos para transmitirles su “alegría por su liberación”, y ha trasladado su agradecimiento a la Embajada de España en Venezuela y a “todos los que han contribuido a que haya sido posible”.
Los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.
Además, ha indicado, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.
Colombia espera la liberación de sus 20 ciudadanos presos en Venezuela
La expectativa se desbordaba por la frontera con Colombia, donde esperaban que las liberaciones anunciadas por las nuevas autoridades de Caracas incluyeran a todos los extranjeros. Aunque 17 presos colombianos fueron liberados el pasado octubre en el fronterizo estado Táchira, por negociaciones de la Cancillería, unos 20 colombianos más todavía permanecen detenidos en cárceles venezolanas. Sus casos, aunque dispares, se enmarcan en la represión desatada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde entonces, además de la persecución contra sus propios ciudadanos, el régimen chavista detuvo de manera arbitraria a decenas de extranjeros a los que acusó sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y planear “acciones terroristas”. Los colombianos no fueron la excepción, y sus familiares han convocado varias manifestaciones, incluso en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Insisten en que son personas inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, que fueron privadas de la libertad en abierta violación de sus derechos humanos, separadas de sus familias, sin debido proceso, sin derecho a una defensa, ni visitas consulares o familiares. Le han reclamado con insistencia al Gobierno de Gustavo Petro una intervención diplomática para lograr la liberación de sus allegados. Entre muchos otros casos, está el de Manuel Tique, un trabajador del Consejo Danés de Refugiados, de 33 años, detenido en septiembre de 2024, cuando viajó al estado de Apure para una capacitación laboral. O el de Martín Emilio Rincón, un palmicultor de 57 años, que cruzó la frontera desde Arauca para ver unas tierras, en septiembre de 2024, con todos sus documentos en regla. Nunca antes había estado en Venezuela y se encuentra detenido desde entonces, señalado de terrorismo.
La OEA celebra las liberaciones anunciadas en Venezuela
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, celebró los anuncios de liberaciones de detenidos en Venezuela y pidió que beneficien a todas las víctimas. “Las liberaciones anunciadas hoy en Venezuela son una buena noticia”, destacó en un mensaje publicado en sus redes sociales. “Esperamos que se lleven a cabo sin demora y que alcancen a todas las personas detenidas injustamente. Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible”, agregó. El mensaje del titular de la OEA se difundió después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informara de la “liberación” de “un número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni condiciones. Según Rodríguez, la medida es un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país”.
Nerviosismo en Buenos Aires
Argentina espera la liberación de sus dos presos políticos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. La familia del segundo se mantiene en silencio este jueves, por temor a cualquier represalia. María Alexandra Gómez, la esposa de Gallo, se mueve, en cambio, nerviosa pero ilusionada entre los medios presentes en el centro venezolano argentino de Buenos Aires. Gómez llegó con el corazón en un puño cerca de las cuatro de la tarde y desde entonces no ha dejado de consultar el teléfono celular en busca de la llamada que espera desde hace más de un año. “Todas las noches rezo para sea ya”, dice a EL PAÍS. “A todos los tienen que liberar, no puede quedar ni un inocente en la cárcel”, exige. El hijo que tuvo con Gallo, Víctor, cumple tres años en dos semanas y colorea en el suelo mientras Gómez habla y saluda a todos. “Justo hoy se cumplen 13 meses de su desaparición forzada”, dice al recordar que el gendarme fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras haber ingresado a Venezuela por tierra desde Colombia para reunirse con ella y su hijo. Desde entonces, Gallo ha estado encarcelado, acusado de planear actos de desestabilización del régimen, y las denuncias públicas y a organismos internacionales no han rendido fruto. Gómez, que reside desde hace siete años en Argentina, no sabe si algún día volverá a vivir en su país, pero sueña con completar ese viaje que quedó trunco con su esposo y llevarlo a conocer “la Venezuela de la gente bonita, de las playas bonitas, una Venezuela libre”.
Miguel Moreno Dapena ha recuperado la libertad. El marino y periodista canario de 34 años, que fue detenido en aguas cercanas a Venezuela en junio del año pasado, está ya en la Embajada de España en Caracas. Es uno de los prisioneros liberados este jueves por el Gobierno venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez. De momento, han sido cinco los presos españoles ya excarcelados. “Estoy en una nube”, exclama por teléfono la madre de Miguel, María Jesús, desde Las Palmas de Gran Canaria, donde ahora espera el regreso de su hijo.
Gustavo Petro y Donald Trump, dos presidentes explosivos y antagónicos, hicieron las paces este miércoles después de cuatro meses de insultos, amenazas y declaraciones incendiarias. La reconciliación duró 55 minutos, lo que se alargó la primera llamada entre el presidente de Colombia y el de Estados Unidos. Bajaron el volumen, quedaron en verse en Washington y, por unas horas, todo pareció en calma. Petro celebró la llamada ante una multitud en una concentración en Bogotá, visiblemente eufórico. “Colombia puede dormir tranquila”, dijo. El próximo capítulo será en la Casa Blanca.
Vance insta a Europa a tomarse “más en serio” la seguridad de Groenlandia tras el ataque a Venezuela
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha instado a los países europeos a tomar “más en serio” la seguridad de Groenlandia, dos días después de que la Casa Blanca confirmara que estudia vías para hacerse con la isla ártica bajo soberanía de Dinamarca y apostillara que el uso de la fuerza es una opción que “siempre está bajo la mesa”.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el número dos de Donald Trump ha instado a dejar de lado las “enloquecidas reacciones exageradas” sobre las declaraciones de la Administración de Estados Unidos en torno a la isla. Esas declaraciones también incluyen las pronunciadas por el asesor del presidente para política interna, que defendía el derecho de Washington a hacerse con el control de la isla porque “somos una superpotencia”.
En cambio, apunta, los líderes europeos deben “tomar seriamente” al presidente estadounidense cuando señala que Groenlandia es fundamental para la defensa de misiles de Estados Unidos y del mundo. “Los europeos debe tomar la seguridad de esa masa de tierra más seriamente. De lo contrario, Estados Unidos tendrá que hacer algo al respecto”, ha declarado Vance, antes de que la semana próxima el secretario de Estado, Marco Rubio, converse con sus contrapartes europeos sobre la isla ártica, como anunciaba el propio jefe de la diplomacia estadounidense el miércoles tras una reunión con los senadores de EE UU.
Pedro Sánchez celebra la liberación de los españoles en Venezuela y la considera un “acto de justicia”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la liberación de cinco españoles por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos y ha considerado que supone un “acto de justicia y un paso necesario” para el país.
Rocío San Miguel y Enrique Márquez, entre los presos que van a ser liberados por el chavismo
Rocío San Miguel, la prestigiosa experta en asuntos militares venezolanos, y Enrique Márquez, excandidato presidencial y figura de la oposición al chavismo relevante, van a ser liberados en las próximas horas, o así se lo han prometido a sus familias, según ha podido confirmar EL PAÍS. San Miguel estaba acusada de formar parte de un complot para asesinar a Maduro, un caso que las organizaciones de derechos humanos consideran endeble. Según su familia, va a viajar a España en breve. Márquez se opuso a reconocer la victoria de Maduro en las últimas presidenciales, en julio de 2024, y desde entonces se encontraba preso. Su esposa espera instrucciones para ir a encontrarse con él.
El Gobierno de Gustavo Petro ha celebrado este jueves la primera llamada del presidente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras un año marcado por las tensiones bilaterales. Durante meses, los funcionarios colombianos buscaron sin éxito una línea directa con el mandatario norteamericano para calmar las aguas. Finalmente, el senador republicano Randall Paul consiguió la ansiada comunicación, en medio de la angustia por las amenazas a la soberanía de Colombia. El embajador en Washington, Daniel García-Peña, ha enfatizado que la conversación directa fue clave para limar asperezas. “Los dos presidentes tienen su forma de ser, pero son hombres que entienden su responsabilidad”, ha comentado. Los ministros del Interior y Exteriores también han expresado su regocijo.
Exteriores eleva a cinco el número de españoles liberados en Venezuela
El Ministerio de Exteriores ha elevado a cinco el número de españoles que han sido liberados en Venezuela este jueves. Según el comunicado de Exteriores: “El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, una de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”.
