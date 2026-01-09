Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo

El presidente de Estados Unidos dice que “comenzará a atacar por tierra” a los carteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves por la noche que “comenzará a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos. “Están controlando México. Es muy triste verlo”, ha afirmado durante una entrevista con la cadena conservadora Fox News, en la que también ha confirmado que recibirá a la líder opositora María Corina Machado la próxima semana. En Venezuela, cinco presos españoles han sido liberados, según ha informado el Ministerio de Exteriores después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciase la excarcelación de un “número importante” de reclusos sin especificar cuántos. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. “Es un gesto de paz unilateral y no fue acordado con ninguna otra parte”, ha asegurado Rodríguez, quien ha agradecido su labor de mediación al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. En paralelo, el Senado de Estados Unidos ha aprobado por 52 votos a 47 una resolución que impide a Trump lanzar nuevas acciones militares en Venezuela sin autorización previa del Congreso, en un fuerte revés para el republicano.

