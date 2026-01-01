Merz y Macron alertan en sus discursos de Año Nuevo sobre la amenaza de Rusia contra Europa

El canciller alemán, Friedrich Merz, frente a una cámara de televisión antes de la grabación de su primer discurso de Año Nuevo en la Cancillería Federal en Berlín, el 19 de diciembre de 2025. El discurso se emitió el 30 de diciembre de 2025.

El canciller alemán recalca que la guerra de Ucrania no es un conflicto lejano y el presidente francés promete compromisos concretos de los aliados para proteger a Kiev

El presidente francés, Emmanuel Macron, incidió este miércoles, en su tradicional mensaje de Año Nuevo del 31 de diciembre, en la necesidad de que Europa defienda su “independencia y libertades”. Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, recalcó también en su primer mensaje de Año Nuevo al frente del Ejecutivo que la guerra de Ucrania no es un conflicto lejano. También subrayó que el mundo vive “un cambio de época”, informa Efe.

Ambos dirigentes mostraron su preocupación sobre las nuevas amenazas que se ciernen sobre Europa. El mandatario francés subrayó, en lo que pudo interpretarse como una alusión a Estados Unidos, China y Rusia: “Estamos asistiendo al regreso de los imperios, al cuestionamiento del orden internacional, a un mundo de guerras comerciales y de competición tecnológica y, a menudo, a la inestabilidad”.

Retransmisión del discurso televisado de presidente francés, Emmanuel Macron, para felicitar el Año Nuevo 2026, durante las celebraciones de Nochevieja en Vence (Francia), el 31 de diciembre de 2025. SEBASTIEN NOGIER (EFE)

Macron abogó por acelerar una “Europa de la defensa”, que “ya ha empezado a construirse”. Según el mandatario, esta construcción se acelerará a partir del próximo 6 de enero, cuando numerosos Estados europeos y aliados pretenden asumir compromisos concretos para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera en el continente europeo.

Macron se refería a la reunión la semana que viene en París de la llamada “coalición de voluntarios”, la treintena de países dispuestos a dar garantías a Ucrania cuando acabe la guerra con Rusia para evitar una nueva agresión de Moscú. El presidente francés prometió que esos compromisos serán asumidos por los aliados.

Este 2026 será el último año completo de mandato del presidente francés, pues en 2027 se celebrarán las elecciones presidenciales a las que él ya no podrá concurrir. “Haré todo para que las elecciones se celebren de la manera más serena posible, libres de cualquier injerencia extranjera”, advirtió.

“No se trata de una guerra lejana”

Desde Berlín, el canciller alemán volvió a insistir en que la invasión rusa de Ucrania no solo afecta a los ucranios. “No se trata de una guerra lejana que no nos afecta, porque cada vez vemos más claro que el ataque de Rusia era y es parte de un plan dirigido contra toda Europa. Alemania también es objeto diario de sabotajes, espionaje y ciberataques”, señaló. Merz subrayó la “dureza” con la que Rusia mantiene su agresión, lo que obliga a los ucranios a celebrar la Nochevieja “en las circunstancias más adversas”, según recordó.

“Muchos de ellos sin electricidad, bajo una lluvia de misiles, temiendo por sus amigos y familiares”, enfatizó el canciller, antes de apuntar a un contexto geopolítico marcado por el cambio en la relación de socios entre Estados Unidos y Europa. “Los Estados Unidos de América fueron durante largo tiempo fiables garantes de nuestra seguridad, pero ahora los europeos debemos defender nuestros intereses con nuestras propias fuerzas”.

La intervención de Año Nuevo de Merz también estuvo marcada por las alusiones a una economía internacional golpeada por la vuelta del proteccionismo y los condicionantes que afectan al rendimiento de la economía de Alemania. “En la economía mundial estamos asistiendo a un retorno al proteccionismo. Nuestra dependencia estratégica de las materias primas se utiliza cada vez más como arma política en contra de nuestros intereses”, dijo el canciller.

“Estos cambios geopolíticos tienen un gran impacto en nuestro bienestar, y como nación exportadora lo notamos de manera especial”, remarcó el jefe del Gobierno de Alemania, la tercera economía del mundo y la más importante de Europa.

En 2023 y 2024, la economía germana sumó dos años consecutivos en recesión, algo que no había ocurrido en décadas. En 2025, pese a la llegada de Merz al Ejecutivo y el impulso de reformas en siete meses de Gobierno, la economía germana se muestra actualmente estancada, con un crecimiento cero, según datos del tercer trimestre de la Agencia Federal de Estadística (Destatis) publicados en noviembre.

“Este puede ser un año decisivo para nuestro país y para Europa. Puede ser un año en el que Alemania y Europa retomen con nueva fuerza décadas de paz, libertad y prosperidad”, concluyó Merz.