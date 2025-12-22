Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, recurre a una ley de emergencia ante la ausencia de presupuestos

El mandatario planea prorrogar temporalmente las cuentas de este año hasta que se retomen en enero las negociaciones para aprobar las de 2026

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presenta este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario una ley especial de emergencia que permitirá prorrogar temporalmente los presupuestos de este año, tras fracasar en su intento de sacar adelante los de 2026. El Gobierno ya está fuera de tiempo para aprobarlos dentro de los plazos que marca la Constitución, así que esta ley provisional, de mínimos, es el último recurso. La Asamblea tendrá que validarla este martes.

Antes de hacer oficial que recurre a esta solución de emergencia, Lecornu comenzó el domingo la ronda de consultas con los partidos para retomar las negociaciones de un presupuesto en enero, tras la pausa navideña. Ayer recibió a los líderes de las formaciones que apoyan al Gobierno (Renacimiento y Horizons). Este lunes por la mañana fue el turno del Partido Socialista y se cita por la tarde con ecologistas, comunistas y el partido conservador de Los Republicanos.

El viernes, ya en la recta final del debate presupuestario y tras dos meses de negociaciones, una comisión formada por diputados y senadores fracasó en su intento de pactar el proyecto final de la ley financiera. Esta tendría que haberse votado como tarde este martes para ser promulgada el próximo 31 de diciembre, según los plazos constitucionales.

Tras su encuentro con Lecornu, el líder de los socialistas, Olivier Faure, ha reprochado a la derecha conservadora su falta de voluntad para llegar a un consenso. “Hemos tenido frente a nosotros a una derecha que rechaza todo tipo de compromiso”, ha señalado, en referencia a la postura de algunos senadores de Los Republicanos implicados en la negociación, que se negaban a incluir ciertas reivindicaciones de la izquierda en el texto presupuestario.

Esta ley especial es un parche provisional con el que el Gobierno gana algo de tiempo, pues la idea es retomar las negociaciones en enero para aprobar unas cuentas lo antes posible. Esta ley de servicios mínimos permite al Estado recaudar impuestos y pagar a los funcionarios, pero no da margen de maniobra, por ejemplo, para acometer los recortes necesarios para reducir el endeudamiento del país. Tampoco se puede aumentar el presupuesto militar para los próximos años, una de las prioridades del presidente, Emmanuel Macron.

Está previsto que se presente esta ley en el Consejo de Ministros de la tarde del lunes. También, aunque no está en el orden del día, podría examinarse la otra alternativa posible: recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar las cuentas por decreto, sin voto. Cuando Lecornu fue nombrado primer ministro se comprometió con los socialistas a no hacer uso de este polémico artículo, a cambio de que no le censuraran.

Varios representantes de la derecha le han pedido que dé marcha atrás en su decisión para poder aprobar los presupuestos. Este caso Lecornu se expone a que la izquierda presente automáticamente después una moción de censura a su Gobierno. “Las negociaciones se reanudarán a la vuelta [de las fiestas], con la garantía de que van a desarrollarse con normalidad”, ha señalado en la mañana de este lunes Olivier Faure, dando por descontado que el primer ministro cumplirá con su palabra.

Lecornu fue nombrado en el cargo hace apenas dos meses y su principal desafío era tratar de sacar adelante unos presupuestos sin ser censurado rápidamente. Una misión nada fácil, en una Asamblea muy fragmentada con posturas económicas muy divergentes. Sus predecesores Michel Barnier y François Bayrou cayeron en el intento, tras presentar paquetes con recortes históricos.

Lecornu ha tratado de buscar consensos y salir del bloqueo político. Logró el apoyo de los socialistas haciendo algunas concesiones, como la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023 o su compromiso de renunciar al 49.3. A pesar de sus esfuerzos, todo indica a que recurrirá a la solución de emergencia. El Gobierno vuelve al punto de partida en enero. Las negociaciones presupuestarias se harán sobre la base del documento ya debatido, aunque en un contexto político si cabe más complicado: a apenas tres meses de las elecciones municipales.