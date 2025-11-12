Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Francia

El Parlamento de Francia suspende la polémica reforma de la ley de pensiones de Macron

La medida era una condición innegociable del Partido Socialista para evitar tumbar al frágil Gobierno de Sébastien Lecornu

Macron
Daniel Verdú
Daniel Verdú
París -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Parlamento francés ha suspendido la reforma de la polémica ley de pensiones aprobada en 2023. La medida, una condición innegociable del Partido Socialista para no tumbar el actual Gobierno de Sébastien Lecornu, es una de las mayores derrotas del presidente de la República, Emmanuel Macron, y de su partido. Este miércoles el grupo de Renaissance, la formación de Macron, ha tenido que ponerse de perfil en la votación de una ley que defendió a capa y espada hace solo dos años. Pero no había alternativa si querían evitar una nueva caída del ejecutivo. El resultado ha sido de 255 votos a favor la suspensión y 146 en contra.

El resultado de la votación no tiene, por el momento, ningún efecto oficial en la ley. Sin embargo, el voto que los diputados han emitido el miércoles por la tarde en la Asamblea Nacional es el primer clavo en el ataúd de la reforma de las pensiones aprobada bajo el Gobierno de Élisabeth Borne, en 2023. Esta ha sido la primera vez desde entonces que los diputados podían expresarse sobre la ley que, entre otras cosas, preveía retrasar la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años.

La votación hizo extraños compañeros de cama y salió adelante gracias al apoyo de socialistas, la ultraderecha de Marine Le Pen y los Ecologistas. Los Republicanos, la derecha gaullista, votaron en contra. Y los macronistas, impulsores de la polémica reforma, se abstuvieron en su gran mayoría.

El ex primer ministro y presidente de Renaissance, Gabriel Attal, cuyo grupo se abstuvo en la votación, admitió que la suspensión de la reforma “no será positiva para el Presupuesto”. “No votamos con alegría, sino con lucidez. Somos conscientes de que esta suspensión no es una buena noticia para la economía del país. Pero también somos conscientes de que no queremos obstaculizar el compromiso alcanzado entre el primer ministro y el grupo socialista sobre esta cuestión”, afirmó.

La votación forma parte del laborioso examen del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, ya que el Gobierno, tal como se había comprometido con el Partido Socialista, ha presentado una enmienda que propone suspender la controvertida reforma. Esta suspensión se mantendría hasta las elecciones presidenciales de 2027.

La izquierda está de nuevo dividida ante la medida. De hecho, La Francia Insumisa votó en contra de la suspensión, pese a que rechazaron la reforma en su momento. Una posición, la derogación o nada, que contrasta con la de la ultraderecha de Marine Le Pen, que votó a favor de la suspensión.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El Gobierno de Francia salva el primer gran obstáculo gracias al apoyo de los socialistas

Daniel Verdú | París

La congelación de la reforma de las pensiones concede una tregua al primer ministro francés

Daniel Verdú | París

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 53,95€
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 53,95€
escaparate
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 17,99€
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 17,99€
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 9,01€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 9,01€
escaparate
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 10,59€
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 10,59€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_