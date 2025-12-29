Muere Cecilia Giménez, la anciana que hizo famoso el Ecce Hommo de Borja

Cecilia Giménez, quien dio a conocer al mundo al Ecce Homo de Borja, ha fallecido este lunes a los 94 años de edad en la residencia de esa localidad donde vivía con su hijo, que tiene discapacidad intelectual, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla. Cecilia, aficionada a la pintura, quiso restaurar en 2012 la obra de la iglesia de su pueblo sin imaginar que su resultado la haría mundialmente famosa y acabaría atrayendo a miles de visitantes hasta el santuario de la Misericordia de este pueblo zaragozano.

Fue el diario Heraldo de Aragón quien catapultó esta historia publicando cómo había quedado esta pintura tras pasar por las manos de Giménez, aunque nadie presagiaba lo que vendría después. Lo que comenzó siendo la “restauración” espontánea de una obra de arte en mal estado que decoraba uno de los muros del Santuario, una pequeña iglesia ubicada en una hospedería del siglo XVI, terminó convirtiéndose en un auténtico destrozo. La pintura había sido creada a principios del siglo XX por el pintor Elías García Martínez, que solía acudir con su familia a este santuario, y se encontraba en mal estado de conservación.

Giménez, octogenaria por aquel entonces, asumió sin pedir permiso la tarea de reparar la obra, que no tenía gran relevancia artística ni formaba parte de ningún conjunto pictórico ni retablo, pero tenía cierto valor sentimental para el pueblo de Borja. La mujer lo hizo con la buena intención de conservar la pieza pintada sobre el muro, pero en cierto punto se dio cuenta de que había ido mucho más lejos de lo que se imaginaba y fue cuando avisó al responsable del patrimonio cultural del municipio para confesar los daños que había causado.

El antes y el después del 'Ecce Homo'.

Medios de comunicación de todo el mundo, como Le Monde, Telegraph y la BBC, se hicieron eco del suceso. Lo cierto es que la nueva obra realizada por Giménez se convirtió en un símbolo de la ciudad zaragozana, que ha atraído a miles de turistas a esta localidad de poco más de 5.000 habitantes, prácticamente desde que se conoció aquella noticia.

“El cambio sufrido (no buscado) por el santuario es innegable: hubo un antes y un después del repinte del Ecce Homo”, afirma una web de turismo de Borja. Fue tanta la fama de la obra de Giménez que en la iglesia se abrió un Centro de Interpretación para explicar el contexto en el que se creó la pintura y, de paso, explicar un poco de la historia de Borja.

Desde disfraces hasta documentales y una ópera en Nueva York surgieron inspirados por este fiasco, que acabó saliendo muy rentable al municipio, pero que también sumió en una depresión a la involuntaria artista abrumada por la reacción mundial de su obra.

