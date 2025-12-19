Ir al contenido
Internacional
FRANCIA

Francia se asoma de nuevo a la crisis tras ser rechazado el proyecto de presupuestos

La Asamblea no logra acordar la versión final del texto y Lecornu tendrá que activar ahora una ley especial para garantizar el funcionamiento del Estado mientras sigue negociando

Raquel Villaécija
París -
Ir a los comentarios

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha fracasado en su intento de sacar adelante en la Asamblea el proyecto de presupuestos para 2026. La comisión mixta, formada por siete diputados y siete senadores y que debía pactar este viernes la versión final del documento, no ha logrado un acuerdo. Francia vuelve así a asomarse al abismo de la crisis política, de la que trata de salir desde hace un año.

Los parlamentarios han constatado sus diferencias nada más arrancar la reunión. Esto supone que la ley de presupuestos no podrá aprobarse en los plazos que marca la Constitución. El martes que viene era la fecha límite para que la Asamblea votase el documento final. La ley debía estar promulgada el 31 de diciembre.

Tras semanas de negociación, intentando llegar a acuerdos con los distintos grupos políticos, Lecornu tendrá ahora que pasar al plan b y presentar este mismo viernes una ley especial que permita asegurar el funcionamiento del Estado, recaudar impuestos y pagar salarios a los funcionarios.

“El Gobierno toma nota del fracaso de la comisión mixta paritaria formada por diputados y senadores, sin el Gobierno. Agradezco a todos los diputados de todos los grupos que han trabajado para buscar, de buena fe, un compromiso razonable, como ocurrió con el presupuesto de la seguridad social, que se aprobó definitivamente el martes pasado. Lamento, sin embargo, la falta de voluntad por parte de algunos diputados para alcanzar un acuerdo”, ha escrito Lecornu en la red social X.

El primer ministro se reunirá a partir del lunes con los responsables de los partidos políticos para “consultar los pasos a seguir para proteger a los franceses y buscar una solución”.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación].

Mis comentariosNormas
Archivado En

_
