Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Corea del Norte

Kim Jong-un visita por primera vez en 13 años el órgano ‘contra la disidencia’ de Corea del Norte

El líder acudió también al Ministerio de Seguridad Pública, al Tribunal Supremo y a la Oficina de la Fiscalía Suprema, todos ellos pilares del control interno del Estado

Kim Jong-un Ministerio de Seguridad Estatal
EFE
Seúl -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha visitado por primera vez en 13 años al Ministerio de Seguridad Estatal, el órgano encargado de detectar y neutralizar a los disidentes internos. El acto se interpreta como una posible señal de que el mariscal continuará endureciendo las medidas de control social en su país.

Kim realizó la visita el martes “con motivo del 80º aniversario de la fundación del órgano de Seguridad Estatal”, informó este miércoles la agencia estatal de noticias KCNA. Este ministerio está considerado como la principal agencia encargada de identificar amenazas políticas, vigilar a la población y eliminar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la estabilidad del régimen. La KCNA lo describió como “una fuerte fortaleza” para defender el sistema socialista y al pueblo. Y señaló que protege y garantiza firmemente la línea y la política del partido gobernante, la soberanía de Corea del Norte y “la estabilidad política de la sociedad”.

Se trata de la primera visita de Kim al organismo desde 2012, tras asumir de facto el poder en diciembre del año anterior, tras el fallecimiento de su padre y predecesor, Kim Jong-il. El mariscal norcoreano describió al organismo como “un compañero fiable y un asistente de confianza del Partido”. El mismo día, Kim visitó también el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Supremo y la Oficina de la Fiscalía Suprema, todos ellos pilares del control interno del Estado, a los que felicitó igualmente por sus ocho décadas de existencia.

La inusual visita se produce en un contexto de creciente endurecimiento de la represión, en el que se ha reforzado la censura, se ha implantado castigos más severos por consumir contenidos extranjeros y se ha recurrido incluso a ejecuciones públicas. También se ha reforzado el control sobre los jóvenes.

Desertores norcoreanos han denunciado en foros recientes, en Seúl, que la represión interna en Corea del Norte se intensificó tras la pandemia de covid-19 y la promulgación de tres leyes clave: la Ley de Rechazo a la Ideología y Cultura Reaccionarias (2020), la Ley de Garantía de Educación Juvenil (2021) y la Ley de Protección del Lenguaje Cultural de Pionyang (2023).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Corea del Norte

Corea del Norte lanza misiles balísticos de corto alcance antes de la gira asiática de Trump

Inma Bonet | Pekín

Kim Jong-un celebra los 80 años del partido único de Corea del Norte: “No ha habido ningún error”

Guillermo Abril | Pekín

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Maleta Samsonite Paradiver Light con dos ruedas. COMPRA POR 132,99€ (47% DE DESCUENTO)
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Maleta Samsonite Paradiver Light con dos ruedas. COMPRA POR 132,99€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Robot aspirador y fregasuelos con detección de osbtáculos. COMPRA POR 129,99€ (74% DE DESCUENTO)
Robot aspirador y fregasuelos con detección de osbtáculos. COMPRA POR 129,99€ (74% DE DESCUENTO)
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Freidora de aire Moulinex de 6,5 L con 8 programas automáticos de cocción. COMPRA POR 79,99€ (38% DE DESCUENTO)
Freidora de aire Moulinex de 6,5 L con 8 programas automáticos de cocción. COMPRA POR 79,99€ (38% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_