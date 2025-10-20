Oughourlian ensalza un periodismo con “honestidad, búsqueda de la verdad y valentía”

“La pasividad y la rendición no están en nuestra naturaleza”, defiende el presidente de Grupo PRISA en la inauguración del foro World In Progress

El presidente de Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, ha reclamado este lunes un periodismo desde “la honestidad, la búsqueda incansable de la verdad y la valentía” en la inauguración del foro World In Progress (WIP) Barcelona 2025, organizado por el grupo editor de EL PAÍS. En una bienvenida a los asistentes que ha iniciado en catalán, Oughourlian ha realizado una defensa cerrada del quehacer de los medios de Grupo PRISA, que dirige: “No me gusta no hacer nada cuando aparecen las amenazas, la pasividad y la rendición, que no están en nuestra naturaleza”.

Era el punto de partida del WIP, que se celebra por segunda ocasión en Barcelona, esta vez bajo el título ¿Una nueva era para la época de la cooperación?. Sus palabras llegan, además, después de presentar un contexto geopolítico complejo, en el que hay que “hablar, sobre todo, de soluciones” con un espíritu constructivo y de honestidad, elementos que ha unido a los valores de PRISA y que ha considerado imprescindibles para construir “un mundo en paz” y garantizar “la dignidad de todos”.

En su intervención, Oughourlian ha señalado que ante el nuevo contexto internacional es necesaria “una nueva era para la cooperación”, que ha señalado como una “urgencia” para resolver los conflictos que acechan al mundo a la búsqueda de “un progreso inquebrantable”, en el que se ha roto el multilateralismo que caracterizó la política global en las últimas décadas.

Ese, ha dicho, es justo el propósito del foro organizado por Grupo PRISA, que tras pasar por Panamá y Chantilly regresa a Barcelona, donde nació hace justo un año. “La actualidad geopolítica nos demuestra que foros como este son imprescindibles”, ha apuntado, tras señalar a la capital catalana como un buen lugar para efectuar un evento de este tipo, al considerarla “una ciudad cosmopolita, dialogante y culta”.

“Lo importante, después de las discusiones, de contrastar ideas, es llegar con soluciones; es lo que requiere ciudadanía”, ha defendido Joseph Oughourlian, partidario de “poner los problemas sobre la mesa, reunir a las partes implicadas, escucharse y trabajar con generosidad, compromiso, espíritu constructivo y honestidad”, para lograr conseguir un buen diagnóstico y soluciones.

El presidente de PRISA ha ensalzado la evolución que ha protagonizado el foro World In Progress desde que se puso en marcha, duplicando sus cifras de asistencia. En todo caso, ha subrayado, el evento, más que en las cifras, se basa en “su calidad e impacto, garantizados por los líderes que vamos a tener estos días”.

Entre este lunes y martes en el Palacio de Congresos de Cataluña, el foro busca respuestas a los grandes desafíos globales: desde la situación humanitaria en Palestina hasta el auge global de partidos nacionalpopulistas; desde la irrupción de la inteligencia artificial hasta la nueva geopolítica comercial, con los aranceles de Donald Trump marcando el ritmo mundial.

Han precedido a Oughourlian el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, en unas jornadas en las que participará también, entre muchos otros, el rey Felipe VI.