Internacional
En directo
Donald Trump

Trump ataca a ‘Time’ por su retrato en portada: “Me han hecho desaparecer el pelo”

El medio estadounidense dedica la primera página del último número al mandatario y su gestión del acuerdo entre Israel y Hamás

Trump ataca a ‘Time’
El País
El País
Madrid -
Desde la firma la pasada semana del acuerdo entre Israel y Hamás para la puesta en marcha de la primera fase del plan de paz de Estados Unidos, el presidente norteamericano, Donald Trump, protagonista en la gestión del pacto, ha tenido una gran presencia en los medios internacionales. La revista estadounidense Time, entre ellos. El pasado lunes, publicó un artículo elogioso sobre el “triunfo” del republicano en las negociaciones. Time llevó a portada una fotografía en primer plano de Trump, en contrapicado y de perfil, que no ha gustado al retratado. “¿Qué están haciendo y por qué?“, ha escrito este martes en su red social, Truth, sobre la imagen.

En el mismo mensaje, Trump señaló con indignación: “La revista Time publicó un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es posiblemente la peor de la historia. Me han hecho desaparecer el pelo y luego pusieron algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño! Nunca me gustó que me tomaran fotos desde ángulos inferiores, pero esta foto es muy mala y merece ser criticada". En la foto, el pelo del mandatario aparece eclipsado por la luz de sol.

El artículo de Time está dedicado al mérito del presidente al lograr el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que ha facilitado la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes con vida a cambio de la excarcelación de unos 2.000 presos palestinos. En el mismo número, el ex primer ministro israelí Ehud Barak (1999-2001) escribe un artículo titulado “El líder que Israel necesitaba”.

En la plataforma X, Time escribió en un mensaje de enlace al artículo sobre el líder republicano: “Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos. El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Próximo”.

Guerra de Israel en Gaza

Israel cierra un periodo negro de su historia con el retorno de sus cautivos: "Por fin podremos respirar"

Trinidad Deiros Bronte | Tel Aviv
Rehenes vivos que Hamás

Los rehenes vivos que Hamás prevé liberar: 20 hombres israelíes de entre 21 y 48 años y casi todos civiles

Trinidad Deiros Bronte | Jerusalén

