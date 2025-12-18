José Manuel Salazar-Xirinachs: “El impacto en el comercio mundial de la nueva política arancelaria va a ser más fuerte en 2026”

José Manuel Salazar-Xirinachs (San José, 72 años) no duda al reconocer que las economías de América Latina atraviesan un periodo de crecimiento mediocre. El director ejecutivo para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha presentado esta semana el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe y ha dado un diagnóstico mixto que al mismo tiempo que refleja los problemas de la región, ofrece soluciones para una buena parte de los países. Salazar-Xirinachs estima que la incertidumbre ante el giro comercial de Estados Unidos pone a la región latinoamericana en alerta en los próximos meses por los efectos secundarios que puede traer, pero que los países todavía cuentan con herramientas para enfrentar los choques externos. La Cepal observa en el informe que la región lleva cuatro años de estancamiento y sus previsiones para 2026 son ligeramente mejores, aunque sustancialmente en línea con un entorno global incierto.

Pregunta. ¿Qué observan en América Latina y el Caribe para concluir que sus economías llevan cuatro años en estancamiento?

Respuesta. El crecimiento que esperamos en el 2025 va a ser del 2,4%, con una leve reducción a 2,3% el año entrante. Vemos tres trampas en su desarrollo. La primera trampa es una de baja capacidad para crecer; la segunda, es la trampa de alta desigualdad y baja movilidad social; y la tercera es la que llamamos la trampa de las instituciones, es decir, que son débiles y de gobernanza poco efectiva. Los estudios que tenemos nos revelan esta tendencia a que se está reduciendo la capacidad para crecer en este siglo. Y fue muy claro, sobre todo a partir de 2014, cuando terminó el ciclo de las commodities. Hablamos de una segunda década perdida del 2014 al 2023, donde el crecimiento en esos 10 años fue de 0,9% por año en promedio, comparado con un 2% de la primera década perdida, la famosa década perdida de los ochenta.

Son crecimientos mediocres e insuficientes y no es solo un tema de crecimiento, porque tiene consecuencias sociales en la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Estamos regresando a este patrón de crecimiento relativamente bajo que no permite crear un ambiente para reducir más aceleradamente la pobreza, crear empleos de calidad o tener los ingresos fiscales para las inversiones públicas en educación. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente si no queremos estar aquí en 2030, diciendo que terminamos una tercera década perdida en materia de crecimiento.

P. ¿Qué pueden hacer los gobiernos latinoamericanos para impulsar el crecimiento de sus países?

R. El centro es la gobernanza, la colaboración entre el sector público y privado, las iniciativas clúster, hay muchas cosas que en los países han hecho con bastante éxito en algunos sectores. En materia macroeconómica, lo que hay que hacer es ver cómo abrir los espacios fiscales para poder invertir no solo en políticas de desarrollo productivo, subir tasas de inversión e invertir más en infraestructura, en ciencia, tecnología e innovación. También en las políticas sociales, en educación y el talento humano, que es clave.

P. ¿Los aranceles de Estados Unidos han impactado en el estancamiento de varias de estas economías?

R. La respuesta, desafortunadamente, es que sí. Toda esta política arancelaria que se inició este año tiende a detener las exportaciones de América Latina. Sin embargo, si uno ve el 2025, los impactos en las exportaciones de América Latina hacia los Estados Unidos no son tan fuertes como se hubiera esperado, porque después del primer anuncio hubo pausas arancelarias. Hubo una apertura de Estados Unidos a renegociar ciertos aranceles y a poner excepciones en una cantidad de productos. O como en el caso de México, que fue muy importante, a respetar el estatus de libre comercio. Se anticipa que para el 2026 el crecimiento del comercio va a ser solo de medio punto. El impacto en el comercio mundial de toda esta política arancelaria va a ser más fuerte el año entrante. En parte por un fenómeno transitorio que pasó este año, que es un adelantamiento de importaciones, los importadores de Estados Unidos adelantaron sus envíos ante el anuncio de que se venía un aumento y eso dinamizó el comercio, pero fue un factor extraordinario. Ese impacto transitorio ya no va a estar en el 2026.

P. Como trasfondo está la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿En qué posición queda América Latina frente a esta situación?

R. Hay una rivalidad en quién tiene el liderazgo en sectores industriales clave. A pesar de que la subida de aranceles de Estados Unidos para América Latina no es una buena noticia, resulta que lo que sí es una noticia que no es mala es que la subida de aranceles a los países asiáticos es más alta. Entonces, en términos relativos, América Latina queda un poquito mejor comparado con los países asiáticos y hay una serie de productos que son importantes en donde en relación con los aranceles que tiene que pagar China, Tailandia o Vietnam a América Latina le va mejor. Estados Unidos ha dicho, claramente, que hay cierto tipo de inversiones, ciertos activos estratégicos, minerales críticos, en donde no quisiera ver a sus competidores económicos involucrados. En un mundo ideal, desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo, a América Latina le gustaría hacer negocios con todos.

P. El crecimiento de las economías más grandes de América Latina, Brasil y México, ha sido plano y eso contrasta con Argentina que fue de 4,3%.

R. El caso de Argentina es muy interesante. Una de las cosas que ha tenido éxito el gobierno de Milei es en reducir la inflación. Había niveles de inflación muy altos. Con esa reducción de la inflación, aun si los salarios no subieron, hay un impacto en el consumo. Entonces muchos argentinos, gracias a la inflación más baja y los precios más bajos, han podido consumir más. Luego está el tema del famoso yacimiento de Vaca Muerta, que entró en funcionamiento y tiene niveles récord de producción de petróleo y de gas. Además, hubo una ventana, que creo que ahora se está cerrando, en que por la guerra comercial China puso unos aranceles altos a la exportación de alimentos, sobre todo de soja y de trigo, desde los Estados Unidos, y ese espacio lo ocuparon Brasil y Argentina. Por el lado financiero, que había una cierta incertidumbre, el Fondo Monetario Internacional hizo una operación que le dio bastante respiro a la balanza de pagos de Argentina y en octubre Estados Unidos hizo una operación de swap de dinero que también le ayudó.

P. México, en contraste, tiene un problema de crecimiento relacionado con la caída de las inversiones.

R. Mucho tienen que ver las inversiones. Ha caído la tasa de inversión pública y eso tiene efectos de arrastre con la inversión privada. Tiene que ver con la gran incertidumbre que se generó este año con la relación con Estados Unidos, aunque hubo buenas negociaciones y una buena reacción por parte del Gobierno de México para que se respetara el TMEC. El sector privado tiende a aplazar decisiones de inversión porque ven más riesgos y eso es parte de lo que afectó la tasa de inversión, pero el comercio sigue siendo el motor del crecimiento de México. La interdependencia entre los dos países no va a cambiar y es enorme. Es una de las razones que explica que también Estados Unidos haya moderado su posición, porque lo que es malo para México no necesariamente es bueno para Estados Unidos. Ha habido una curva de aprendizaje y eso es positivo, porque entonces pone la relación en un sentido más pragmático.

P. ¿Cree que la incertidumbre global está haciendo un daño importante a las economías de América Latina?

R. Ha habido más incertidumbre este año, pero la incertidumbre tiene muchas fuentes. Las guerras causan incertidumbre, las burbujas del mercado de valores y la posibilidad de que estallen causan gran incertidumbre, y otros impactos por la vía financiera o los aranceles. Pero como vemos en este balance, una forma de ponerlo es que hay cinco buenas noticias y cinco malas noticias. Las buenas noticias son que la inflación continúa su trayectoria descendente en la región; el financiamiento externo se mantiene resiliente y que hubo este año 2025 un monto récord de emisiones de deuda en mercados internacionales; continúan las reducciones en las tasas de interés en una mayoría de países; el crecimiento del empleo del 2025 fue de 1,5%, no es espectacular, pero fue mayor que el promedio de 1,1% que se dio en el período del 2015 al 2019 y se alcanzó la tasa de desocupación más baja de la última década; y finalmente, los niveles de deuda pública bruta continúan decreciendo. En la malas noticias está que la tasa de crecimiento económico sigue baja y eso sugiere que seguimos entrampados en esta senda de baja capacidad para crecer; que es posible que en 2026 se sientan más los efectos negativos de la política arancelaria; que la tasa de informalidad laboral sigue alta en alrededor de 46%; que la mayoría de países siguen con reducido espacio fiscal y alto pago de intereses de la deuda; y que los niveles de inversión pública siguen bajos.