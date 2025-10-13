El presidente de Madagascar huye del país tras tres semanas de protestas ciudadanas

Un sector del ejército se negó el fin de semana a reprimir a los manifestantes y asumió el poder ‘de facto’

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, huyó de su país este domingo junto a su familia después de que durante el fin de semana el ejército le diera la espalda y se sumara a los jóvenes manifestantes de la llamada Generación Z, que desde finales de septiembre protestan en todo el país por los frecuentes cortes de luz en unas concentraciones que han dejado hasta ahora 22 muertos. Así lo aseguraron a la agencia Reuters tanto fuentes militares como el líder de la oposición, Siteny Randrianasoloniaiko. “El presidente ha abandonado el país, llamamos al equipo de Presidencia y me confirmaron que se ha ido”, manifestó Randrianasoloniaiko a Reuters.

Rajoelina partió a bordo de un avión militar francés tras llegar a un acuerdo con el presidente Emmanuel Macron, según Radio France Internacional (RFI), que cita fuentes oficiales de Francia.

Desde el pasado sábado, cuando una unidad de élite del ejército mostró su respaldo a los manifestantes y se negó a participar en la represión de las protestas, Rajoelina permanecía en paradero desconocido. Ese día, Presidencia hizo público un comunicado en el que denunciaba un “intento ilegal de toma del poder” y luego nombró a un nuevo jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, lo que supone, en realidad, la pérdida de control del ejército por parte del presidente.

Esa misma tarde, Rajoelina abandonó Antananarivo, la capital malgache, a bordo de un helicóptero que le transportó a la isla de Santa María, en el este del país. Desde allí, un avión militar francés le llevó a la isla de Reunión. En la actualidad se desconoce su paradero.

Fuentes del Gobierno francés han asegurado a RFI que no tienen previsto intervenir en Madagascar, antigua colonia, y que las fuerzas militares estacionadas en la isla de Reunión solo han intervenido para exfiltrar al presidente.

El mismo domingo por la mañana, dos de los principales aliados de Rajoelina, su ex primer ministro Christian Ntsay y el hombre de negocios Maminiaina Ravatomanga, abandonaron también Madagascar en un vuelo privado que aterrizó en Mauricio. Las autoridades de este país expresaron posteriormente su malestar por la autorización de control de tráfico aéreo para que este avión tomara tierra en Mauricio.

22 muertos en las protestas

Las manifestaciones, que dejan al menos 22 personas muertas y decenas de heridos, comenzaron en Madagascar a finales de septiembre y están protagonizadas por jóvenes de la Generación Z que protestan por los frecuentes cortes de agua y luz en este país africano.

Para estos jóvenes, los acontecimientos recientes de Kenia, Nepal o Indonesia, y posteriormente Marruecos, han sido una inspiración. Bajo la etiqueta de Leo Délestage (“Hartos de los apagones”) y portando banderas malgaches o con el símbolo pirata con sombrero de paja de la serie manga One Piece, los jóvenes se organizaron a través de las redes sociales.

La primera gran protesta fue el 25 de septiembre y se produjeron numerosas escenas de saqueos y violencia, así como una fuerte represión policial que empleó gases lacrimógenos y bombas de humo.

Numerosos estudiantes universitarios y de secundaria se sumaron a las protestas. Denuncian sus difíciles condiciones de vida frente a los hijos del propio Rajoelina, que cuelgan sus fotos en redes sociales con ropa de marca y uno de ellos estudia en una prestigiosa escuela de hostelería. Las fuerzas del orden reprimieron estas manifestaciones con especial violencia y se produjeron cientos de detenidos. Para tratar de calmar las aguas, Rajoelina anunció la destitución de Ntsay como primer ministro y de todo el Gobierno, pero las protestas continuaron en los días siguientes y a ellas se sumaron los sindicatos y destacados miembros de la oposición.

El nombramiento de un nuevo Gobierno con el general Ruphin Fortunat Zafisambo al frente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos malgaches, que exigían la liberación de los detenidos y que Rajoelina pidiera perdón al país por la violenta represión.

Durante la investidura de Zafisambo, el presidente aseguró que lo elegía para “restaurar el orden y la confianza” en el país. Asimismo, mostró la mano tendida a los manifestantes para abrir un proceso de diálogo y les convocó al palacio presidencial. Ni la oposición ni los líderes de las protestas acudieron a este encuentro.

Los acontecimientos se precipitaron este fin de semana, cuando un grupo de militares miembros de la unidad de élite Capsat anunció que se negaba a acatar las órdenes de reprimir a los manifestantes y se unió a las protestas para protegerlos.

Acto seguido, esas facciones anunciaron que tomaban el poder y que relevaban al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al máximo responsable de la Gendarmería, controlando de facto las fuerzas de seguridad. Todo ello sucedió en ausencia de Rajoelina, que es quien debe firmar estos nombramientos, lo que consolida la idea de un vacío de poder asumido por los citados militares.