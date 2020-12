Adolf Hitler arrasa en las elecciones de Namibia

Su nombre le persigue: se llama Adolf Hitler Uunona, pero es lo único en lo que coincide el nuevo administrador de distrito de Ompundja (norte de Namibia) con el dictador nazi. El político del partido SWAPO obtuvo el 84,88% de los votos en las elecciones regionales del pasado día 25 de noviembre. Todo un éxito en comparación con los pobres resultados que la formación, heredera de un movimiento independentista contra Sudáfrica y miembro de la Internacional Socialista, cosechó en la mayor parte del país.

Uunona, de 54 años, está acostumbrado a que le hagan bromas por su nombre. "Que me llame así no significa que ahora quiera someter a Oshana [la región donde se encuentra su distrito]", ha comentado en tono jocoso al diario alemán Bild.

"Mi padre me puso ese nombre y probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler", ha apuntado. De niño, no reparaba en el significado. "Al crecer ya me di cuenta de que era un hombre que quería someter al mundo entero y yo no tengo nada que ver con nada de eso".

Namibia fue colonia alemana desde 1884, en la época del canciller Otto von Bismark, hasta la ocupación surafricana durante la primera guerra mundial. Los nombres alemanes, como Adolf, son habituales entre la población, aunque los germanohablantes son una pequeña minoría. "Adolf" lo llama, a secas, su mujer, y aunque intenta disimular el segundo nombre con "H.", "Hitler" figura en todos los documentos oficiales y el político considera que ya es "demasiado tarde" para cambiarlo.

En la antigua colonia alemana abundan los nombres de calles en lengua alemana y topónimos como Lüderitz, Mariental o Helmeringhausen, recoge Bild. El Imperio Alemán asesinó a miles de personas en las revueltas de grupos nama, herero y san, entre 1904 y 1908. La actual República Federal de Alemania ha ofrecido 10 millones de euros como reparación, pero el Gobierno namibio la ha rechazado por considerarla insuficiente, apunta BBC.

Ficha de Adolf Hitler Uunona, del partido Swapo. Comisión Electoral de Namibia/GETTY

Con todo, el político namibio no es el primero que, en pleno siglo XXI, concurre a las elecciones. En 2013 en las elecciones del distrito de Meghalaya, en el noreste de la India, se presentó otro llamado Adolf Lu Hitler R Marak, que había sido ministro durante un corto periodo. "Estoy al tanto de que en un momento de la historia Adolf Hitler fue la persona más odiada del mundo por el genocidio de los judíos, pero mi padre añadió 'Lu' en mitad [del nombre], y por eso soy diferente", apuntó al diario The Guardian.