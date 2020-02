Más de medio millón de personas huyen hacia la frontera turca por la ofensiva en Idlib

N. S.

Convertido en el principal mediador en el complejo e internacionalizado tablero sirio, Rusia intenta rebajar la escalada militar que han protagonizado esta semana Ankara y Damasco en Idlib. Fue precisamente Moscú el artífice del acuerdo sellado en septiembre de 2018 en Sochi por el que se estableció una zona de desmilitarización que se extiende desde esta insurrecta provincia hasta Hama, pasando por Alepo y Latakia. El monitoreo debía recaer sobre Rusia, Irán y Turquía en tanto que garantes del pacto. Ankara estableció 12 puestos de observación militares en suelo sirio para el desarme de las milicias afines y expulsar a las más radicales que Moscú y Damasco clasifican como terroristas. A cambio, Bachar el Asad se comprometió a frenar toda ofensiva bélica sobre una región que alberga a tres millones de civiles, en su vasta mayoría opuestos a su Gobierno.

“Dos de nuestros doce puntos de observación se encuentran detrás de la línea del Ejército sirio. Si el régimen no se retira en febrero, Turquía se verá obligada a tomar acciones por cuenta propia”, ha advertido el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, quien no ha dudado en dar un ultimátum al presidente sirio si éste no retira a sus tropas de la provincia siria de Idlib.

Por su parte, Bachar el Asad ha vuelto a reiterar que está determinado a recuperar “hasta el último centímetro del territorio nacional”. Desde la firma de Sochi, Damasco ha lanzado cuatro ofensivas militares sobre Idlib y la alianza yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), de la órbita yihadista de Al Qaeda se ha impuesto sobre las milicias salafistas respaldas por Ankara como sobre la población civil. Frente al rápido avance de las tropas regulares sirias, los servicios de inteligencia turca negocian con HTS el redespliegue de 500 milicianos sirios afines a Ankara en el sur de Alepo y norte de Idlib, según informaciones del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.