Turquía refuerza su presencia militar en Idlib ante un previsible ataque del régimen sirio

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este lunes que Turquía ha reforzado su presencia militar en la región siria de Idlib, el último gran reducto rebelde en el país, ante un previsible nuevo ataque del régimen del presidente Bachar el Asad. "Hemos estado fortaleciendo nuestra presencia militar allí. No podemos permitirnos tener una debilidad", ha apuntado Erdogan a los periodistas que le acompañaban en el vuelo de regreso de Azerbaiyán, según informa el diario turco Hürriyet. El mandatario turco viaja este lunes a la ciudad rusa de Sochi para reunirse con Vladimir Putin y tratar de frenar la ofensiva sobre Idlib, que apoyan tanto Rusia como Irán.

Por el momento, los refuerzos enviados a la región siria por el Ejecutivo de Erdogan son esencialmente equipos militares y unos 50 tanques, que fueron enviados el pasado domingo, según el citado periódico. El presidente turco ha asegurado que se trata del mayor envío a la provincia desde comienzos de septiembre.

Turquía pide un alto al fuego en Idlib y argumenta que una nueva ofensiva significará una catástrofe para la población civil y desencadenará una nueva oleada de refugiados que buscarían refugio en su país, que ya acoge a unos 3 millones de personas que han huido de los ataques en los siete años que dura el conflicto sirio. Rusia alega, por el contrario, que el régimen de Damasco debe recuperar primero el control sobre esta provincia, controlada por grupos rebeldes que apoya Ankara.



"Si la situación en Idlib continúa así, el resultado puede ser un desastre. Tenemos que encontrar una solución con Rusia y las fuerzas de la coalición para que esto no ocurra", explicó Erdogan, que se reúne con Putin apenas diez días después de la cumbre tripartita que mantuvieron ambos mandatarios en Teherán con el presidente iraní, Hasan Rohaní.

Erdogan considera que la reunión, cuyo resultado es "importante", debe servir para acercar posturas con Rusia, aunque ha querido implicar a otras potencias en la búsqueda activa de una solución al conflicto sirio. "También tengo [planeadas] visitas a la Asamblea General de la ONU y a Alemania a finales de mes. Espero que tomemos decisiones positivas en estas reuniones", ha comentado el presidente turco.



Por su parte, el Kremlin ha reiterado, a través de su portavoz, Dmitri Peskov, que en la reunión de este lunes en Sochi tendrá lugar "un diálogo muy serio al más alto nivel". Peskov ha querido restar importancia a las posiciones contrarias y se ha limitado a comentar que existen "diferencias de enfoque" y "distintos matices".

El portavoz no ha desvelado si, tras la reunión de Putin con Erdogan, el jefe del Kremlin hablará por teléfono con Rohaní. "De momento, no. Pero no se puede descartar", ha comentado. En la cumbre tripartita, tanto el líder ruso como el iraní se opusieron a la pretensión de Turquía de un cese temporal de los ataques sobre Idlib. La propuesta cuenta con el apoyo de Estados Unidos. La embajadora de este país ante la ONU, Nikki Haley, ha acusado a Rusia y al régimen sirio de "castigar a los civiles que tuvieron el valor de levantarse frente al régimen". "Cuando Rusia y el régimen de Al Asad dicen que quieren luchar contra el terrorismo, realmente quieren decir que quieren bombardear escuelas, hospitales y casas", ha señalado recientemente la diplomática.