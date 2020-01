Paraguay seduce a Europa con su cultura guaraní, misiones jesuitas e impresionantes escenarios naturales

Recorrer la selva subtropical o el Chaco, segundo bosque más grande de América del Sur; caminar la Ruta Jesuítica —una peregrinación turística por las ruinas del pasado colonizador español en Paraguay—; entender la devoción de su pueblo por la yerba mate (ka'a en idioma guaraní, oficial junto al español); tocar sus tejidos artísticos, oler la flor de coco y saborear comidas a base de mandioca o bebidas de caña de azúcar son la bandera que enarbola la delegación paraguaya en la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur), encabezada por su canciller, Antonio Rivas Molina, para promover al país como destino ineludible.

Se trata de un Estado sin costa, pero repleto de ríos, playas con agua dulce y cascadas por doquier. Y donde el idioma guaraní, una de las lenguas de la familia lingüística nativa más extendida en América del Sur (tupí-guaraní), se habla tanto o más que el español. “Tenemos mucho para mostrar. Temas culturales y religiosos, aventura y naturaleza, además de la hospitalidad paraguaya que es uno de nuestros mejores puntos para atraer al turismo”, dice el ministro de Relaciones Exteriores de este país del tamaño de Alemania, pero con aproximadamente siete millones de habitantes.

Un buen motivo para viajar a Paraguay es que prácticamente no se cruzará con otros turistas. Al menos no en masa como en las capitales de Europa, o Buenos Aires y Río de Janeiro. No es casual la fuerte presencia gubernamental paraguaya en Fitur. El Gobierno busca aumentar el número de visitantes que llegan desde España, que aunque entre 2018 y 2019 creció en un 39 por ciento, y es el país europeo con más presencia numérica, los casi 17.000 visitantes españoles de 2019 solo suponen un 1,51 por ciento del total. Justo por detrás de Estados Unidos (1,6 por ciento).

La inmensa mayoría de turistas que ingresan a Paraguay lo hacen desde Argentina (67 por ciento) y Brasil (15 por ciento), el resto provienen de otros países sudamericanos y algunos pocos más de Alemania, Francia, Italia, Canadá, Corea y Japón, según datos de la Secretaría de Turismo de Paraguay (Senatur). En total suponen aproximadamente 1.120.000 turistas por año, frente a los casi siete millones que visitan Brasil o Argentina, según datos de 2017 del Banco Mundial, que lo sitúa como el octavo país receptor de turismo de América del Sur. Mientras que a nivel mundial, Paraguay se sitúa en el puesto 98 de 111 países receptores, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). A pesar de las pocas visitas, el turismo deja cada año en Paraguay unos 450 millones de dólares, siendo la sexta entrada de divisas para su economía, principalmente dedicada a la producción y exportación de materias primas como soja y carne vacuna, según datos de Senatur.

El Gobierno paraguayo promueve como uno de los principales atractivos las regiones del sur del país, donde se instalaron en el siglo XVII las misiones y reducciones de pueblos indígenas guaraníes impuestas por la Compañía de Jesús, que fue dejando de lado la colonización militar para pasar a una dominación más sutil, a través de la economía mancomunada con los pueblos nativos y, como siempre, la Biblia y los ritos y el arte cristiano. Tras la expulsión de los jesuitas por parte del monarca español Carlos IIII, algo menos de dos siglos después, algunas de las misiones jesuíticas guaraníes han quedado congeladas en el tiempo, dando la posibilidad de recorrerlas casi tal y como eran antes y, por eso, algunas han sido declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“Somos fruto de la amalgama hispana-guaraní, lo que permitió mantener este idioma. Desde 1537 crecieron conjuntamente y se desarrolló tanto que hasta hoy día es idioma oficial y hace que nos sintamos orgullosos de ser un país completamente bilingüe. Y para eso debemos destacar el factor fundamental que son las mujeres, quienes mantuvieron y transmitieron el guaraní por siglos, así como su pensamiento e identidad”, explica el canciller paraguayo. Ahora la apuesta está en vender esa tradición en Europa. Unos 250.000 visitantes y representantes de más de 10.000 empresas recorren cada año la Feria Internacional de Turismo de Madrid: ¿cuántos se detendrán a conocer más sobre Paraguay?