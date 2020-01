Cosas curiosas que podrás ver en Fitur 2020

Estand de Siria en el pabellón 2. paco nadal

¿Viajarías a Siria?

La presencia de Siria en Fitur sorprende a muchos. ¡¿Se puede ir a Siria en plan turista?! Si nos atenemos a lo que recomienda el Ministerio de Asuntos Exteriores español, no. En su web se puede leer: "Todo el país se considera zona de riesgo, desaconsejándose todo viaje al mismo. Se recomienda que los españoles que residen en Siria abandonen el país. En estos momentos ninguna zona del país estaría a salvo de posibles brotes de violencia o atentados terroristas". Una alerta que contrasta con el optimismo del estand de Siria en Fitur donde cuenta que “el Ejército Árabe Sirio, con la ayuda de sus aliados Rusia e Irán, ha liberado el 93 % del territorio” y anima a las empresas turísticas a invertir en el país y a los turistas a regresar, porque pueden visitar Alepo, Damasco, toda la costa e incluso Palmira (con un permiso especial que tarda unos 15 días). “Siria es un país liberado y seguro”, comenta Muhsen A. Bilal, corresponsal para España de la Agencia Árabe Siria de Noticias. Solo queda una zona caliente en el norte, según Bilal "invadida por Turquía y EE UU”. El primer síntoma de normalidad de un país es que lleguen turistas, y entiendo el afán de Siria por apuntarse a esa imagen de equilibrio. De hecho, su presencia en Fitur no es una novedad: este es el tercer año consecutivo que participa. Pero tengo mis dudas sobre si es el momento adecuado de hacerlo. Si aun así piensas ir, no hay vuelos directos de Europa a Damasco, la mejor comunicación es a través de Beirut.

Vuela como un pájaro sobre Manhattan

La experiencia te la brindan dos simuladores Birdly —únicos en el mundo— instalados en el estand de Iberia (pabellón 10) con los que puedes sobrevolar los rascacielos de Manhattan como si fueras un águila de verdad. Las gafas de realidad virtual y el banco en forma de alas de pájaro sobre el que te recuestas te permiten ser el protagonista y quien controla el vuelo. Ir hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, sorteando rascacielos de Nueva York a la velocidad que quieras y por la ruta que te dé la gana. El movimiento del banco y el viento que genera un ventilador frontal hacen que tengas una sensación muy inmersiva. “La sensación es tan real que cuando la gente choca meten los hombros hacia adentro y se pegan un buen susto”, comenta Alberto, el técnico que supervisa la instalación. Por cierto, el estand de Iberia en esta edición de Fitur tiene 600 metros cuadrados construidos íntegramente con papel que, una vez termine el evento, Ecoembes reciclará al completo.

Pilota un Boeing 737

Otra experiencia difícil de vivir por un particular y que puedes disfrutar si te pasas este fin de semana por Fitur es la de pilotar un Boeing 737 en un simulador de verdad, de los que se usan para que los pilotos hagan prácticas. Lo encontrarás en el estand de Globalia, en el pabellón 10. El 737 es el modelo de Boeing que Air Europa utiliza en los vuelos de corto y medio radio. La experiencia cuenta con la ayuda de un técnico que te guía.

Corea del Sur, el país invitado

El pabellón de Corea es uno de los más completos de los destinos internacionales porque es el país socio e invitado de esta 40 edición de Fitur. Y han querido que en él se refleje la dicotomía de un país que vive entre la más rabiosa modernidad de la llamada K-culture y la tradición budista de sus muchos templos. Así, te puedes hacer una foto con reproducciones a escala de los componentes de BTS, una boy band de pop coreano que hace furor entre los/las adolescentes del Sudeste Asiático y fueron nombrados por la revista Time “líderes de la nueva generación”, o probar un menú monacal preparado por monjes budistas. De hecho, la temática del pabellón es “Convergencia de la tradición y la modernidad”. Solo 27.314 turistas españoles viajaron a Corea en 2018. Un destino por descubrir, sin duda. Este fin de semana ofrecen un montón de actividades al público en su pabellón, como:

-K-Beauty Show: descubrirás las rutinas de cuidado de piel y el maquillaje coreano de moda. Sábado 25 de enero a las 13.00 y 16.30. Domingo 26 de enero a las 13.00.

-Balwoo Gongyang: una comida simple hecha a base de ingredientes de estación que comulga con la filosofía de “vaciar la mente y llenar el alma” como parte del entrenamiento religioso. Sábado a las 14:30.

-Fragance of Korea: taller sobre cómo crear tu propia fragancia para perfumar tu casa. Sábado 25 de enero a las 11.00, 13.00 y 16.00. Domingo 26 de enero a las 11.00 y 13.00.

Sé parte de la publicidad institucional de Turespaña

En el estand de Turespaña (pabellón 9) te puedes hacer una foto en un fotomatón con la particularidad de que la imagen aparece incrustada en uno de los carteles oficiales que el instituto usa para la promoción del España en el extranjero. Puedes elegir que el cartel de fondo sea el que te apetezca, ya sea el que destaca la naturaleza, la cultura, la playa o la gastronomía que un turista puede encontrar en España. Es tan sencillo como mirarte al espejo, personalizar tu imagen y llevártela impresa (te la mandan además automáticamente por correo electrónico). De todas formas hay un técnico junto a la máquina que te ayuda. Durante las jornadas profesionales, Turespaña ha organizado foros de debate sobre diversos aspectos de la gestión turística.

África crece

Si te gusta África como destino para tus viajes, estás de enhorabuena. El turismo es un motor económico cada vez más potente en el continente y se percibe porque este año se ha multiplicado el número de países y empresas que exponen. Hasta un total de 31, desde Cabo verde a Madagascar y desde Argelia a Zimbabue. Gracias a ello, por primera vez en la historia de Fitur, África cuenta con un pabellón entero (el 1), cuando antes lo compartía con Asia/Pacífico. Un ejemplo es Senegal, que el año pasado tenía un estand de 45 metros cuadrados y este año ha contratado uno de 304 metros. O Gabón, que este año participa por primera vez.

Vuelve Taiwán

Taiwán, una de las novedades de este año, vuelve tras su ausencia en 2019. Venden que son un país con gran variedad de atractivos turísticos. Desde el museo del Palacio Nacional o la torre Taipei 101 (el octavo edificio más alto del mundo: 508 metros) a playas, gastronomía, turismo de salud y sobre todo, compras. Taiwán es uno de los mayores productores de aparatos electrónicos: desde ordenadores a teléfonos móviles. También hay mucha naturaleza y puedes pasar de la montaña a la playa en una misma jornada. El país tiene 36.000 kilómetros cuadrados y una población de 23 millones de habitantes. No hay vuelos directos. Se viaja vía Londres, Fráncfort, Viena o Roma. Está en el pabellón 6.

