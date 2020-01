25 destinos para viajar en 2020 que recomendaría a un amigo

Porque es una de las provincias chinas de paisaje y cultura tibetanas más completas para un viajero. Puedes volar a Chengdú, la capital (hay vuelos directos desde España), y desde ahí desplazarte por carretera hasta las altiplanicies del Himalaya, descubriendo pueblos, templos y gentes cuya vida gira alrededor del budismo y a un entorno durísimo de alta montaña.

Porque es una de las sorpresas del sur de África. Tiene animales (parque nacional Hwange), paisajes increíbles (Matopos), las ruinas más extrañas del continente (Great Zimbabwe) y cero turistas. Y con final o inicio de viaje en las cataratas Victoria.

Dunas gigantes rojas en el desierto del Namib, el que da nombre a Namibia Paco Nadal

Porque es uno de los países más singulares de África. Puro desierto, pero de los desiertos más bellos del mundo. Además, es estable, seguro y lo puedes recorrer por tu cuentan en un 4x4 de alquiler sin problema (si pretendes hacerlo, reserva el coche con meses de antelación, ¡la demanda es tremenda!).

4. RIJEKA (Croacia)

Porque es la Capital Europea de la Cultura 2020 y una excelente excusa para empezar viaje por este país del Mediterráneo lleno de ciudades interesantes. El programa de actos de la capitalidad comienza el 1 de febrero, coincidiendo con el famoso carnaval de Rijeka.

Desde hace años, la capitalidad cultural europea la comparten dos ciudades. En 2020 junto a Rijeka lo será la irlandesa Galway, una ciudad costera con un bonito centro histórico, puerto de salida de las excursiones a las islas Arán, y uno de los centros de cultura celta más potentes de la isla. Excusas suficientes para ir a Irlanda este verano.

Porque hay mucha Chequia más allá de Praga, donde se queda la mayoría de viajeros españoles. Este año que acaba de terminar he descubierto esta región del sur del país, fronteriza con Austria, con ciudades monumentales como Olomouc o Brno y ondulados paisajes de campiña por los que moverse en bicicleta.

El Todaiji es el templo principal del parque de Nara, uno de los lugares más turísticos de Japón Paco Nadal

Porque su cultura, su estilo de vida y sus templos nunca defraudan. No es tan caro como muchos imaginan y es posiblemente el país más seguro del mundo: en ninguno te vas a mover tan tranquilo sabiendo que todo funciona. Mi consejo, si puedes evita el verano (mucho calor y humedad) y ve en otoño: la paleta de colores es espectacular.

Porque es la capital gastronómica española de 2020, porque se come de maravilla, porque tiene mucho que ver alrededor —desde la monumental Cartagena a las playas de Mazarrón o Águilas— y porque siempre hace buen tiempo (además de porque es mi ciudad natal, disculpen).

Porque es el territorio europeo más septentrional y salvaje, porque descubrirás unos paisajes únicos y una vida en el extremo en un archipiélago donde hay tantos osos polares como humanos. El mejor momento: en primavera, justo cuando empieza el deshielo.

Porque son nuestras antípodas, el reto para cualquier viajero: no puedes ir más lejos. Si decides visitarlo, dedícale tiempo; en 20 días apenas te da para ver solo lo principal de las dos islas. A mí me gusto mucho más la isla Sur, la más espectacular y la que resume el paisaje que esperas encontrar en este lugar.

Frente del glaciar Qaleragdlit, en el sur de Groenlandia Paco Nadal

Porque es el destino más aventurero y más cercano que puedes planear. A menos de cinco horas de vuelo desde Copenhague encuentras un resto de la última glaciación con lenguas de hielo y montañas aún salvajes, en el que no hay carreteras y los inuits —aunque asimilados a la vida occidental— conservan aún un estilo de vida adaptado a ese clima extremo.

Porque es esa otra India, menos dura e impactante que la del norte. Igual de fascinante que aquella, pero más limpia, agradable y fácil para el viajero inexperto en el subcontinente. Una India para principiantes, le llaman algunos. Kerala ocupa el extremo suroeste de la costa malabar y es famosa por sus playas.

Porque por fin, tras muchos años de obras y polémicas, esta primavera se inaugura el nuevo museo Munch en el barrio de Bjørvika (además de otros ambiciosos proyectos culturales). Una excusa perfecta para empezar viaje en la capital y seguirlo luego por la costa de este país, donde están algunos de los fiordos más bellos del mundo.

14. KOSICE (Eslovaquia)

Porque la segunda ciudad más importante del país y centro de los Cárpatos orientales es un complemento perfecto a Bratislava, la capital eslovaca. Kosice tiene grandes atributos históricos y culturales y la rodea una comarca cargada de verde y de agua. Cascadas, lagos, ríos y manantiales de aguas termales perfectos para los deportes de aventura, el relax y la salud.

Porque es una entrada amable al África Negra. Un país cercano a Europa y seguro, donde se funde el legado colonial francés con etnias autóctonas en inmensos paisajes. No dejes de descubrir el teranga (la hospitalidad senegalesa).

Porque es la capital más desconocida de los países bálticos, normalmente, eclipsada por Tallin, y atraviesa un periodo de plena efervescencia cultural, gastronómica y tecnológica. Rica en historia, posee el mayor y mejor conservado centro histórico barroco de Europa del Este y complementa la belleza de Tallin o Riga en esos territorios. Conocer el pasado soviético de Vilna (en lituano, Vilnius) es tan duro como fascinante.

Cateral de San Basilio y torre Spasskaya, en la plaza Roja de Moscú Eussera / Pixabay

Porque la inmensa mayoría de viajeros cuando piensa en una ciudad rusa piensa en San Petersburgo y, sin embargo, la capital rusa es una ciudad también interesante. No tan monumental como aquella, cierto, pero ha florecido durante la última década: acertadas restauraciones arquitectónicas, sorprendentes iniciativas culturales y una robusta oferta de ocio para los viajeros. Los trámites de visado rememoran aún ese pasado hermético, pero una vez dentro recorrer las páginas de su historia es fascinante.

Porque es un destino que nunca falla en cualquier época del año. Sus ciudades imperiales, los paisajes de postal, los Alpes, los lagos… Este año la recorrí además en ferrocarril y me di cuenta de que es una opción perfecta para visitar cualquier rincón del país, incluidos valles de alta montaña donde llegan trenes cremallera. Vuelas a Viena y luego te mueves en la eficiente y extensísima red de trenes de OB.

Porque es una de las joyas desconocidas de Europa. Un país pequeño pero con gran nivel de vida, con hitos bellísimos como Liubliana o Predjama, y todos los Alpes julianos para disfrutar del senderismo, de la montaña y de las actividades al aire libre. Abstenerse quienes vayan en busca de playa.

20. PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA

Porque este paraje natural a tan solo 15 minutos de Málaga es la combinación perfecta de naturaleza y gastronomía. Una de las facetas más desconocidas de esta provincia, que algunos creen que es solo playa y Costa del Sol. Senderos de todos los niveles y para todos los gustos en un bosque mediterráneo de casi cinco mil hectáreas, exitoso ejemplo de repoblación forestal. No dejes de incluir una experiencia gastronómica en cualquiera de las ventas de la región, que por humildes que parezcan son templos del buen yantar.

Plaza del Imán, la más bella y monumental de Isfahan (Irán) Paco Nadal

Porque pese a todo lo que nos cuenten en los telediarios es un país amable, seguro y fascinante. Con gente culta y encantada de interactuar con los extranjeros, ciudades de Las mil y una noches, como Isfahán o Yadz, y una cultura e historia que merecen ser descubiertas sin complejos.

Porque lo tiene todo: cultura indígena viva, historia colonial, ciudades fascinantes como Cuzco, cañones inmensos como el Colca, la selva amazónica, la cultura moderna de Lima, la gastronomía, los picos nevados de la cordillera Blanca, las increíbles huacas y tumbas de la ruta Moche… Perú es mi país favorito de Sudamérica y el que recomiendo a todo el que quiera una primera experiencia en ese continente.

Porque siento debilidad por este desierto mexicano y se lo recomendaría a cualquiera. El viajero medio español (por precio y distancia) se queda en la costa del Caribe, pero si puedes, llégate hasta el Pacífico, a esta península mágica de 1.700 kilómetros de largo donde crece una selva de cactus y plantas crasas, hay playas kilométricas sin un alma a la redonda, el mar es salvaje y quedan excelentes muestras de misiones jesuitas. Los Cabos es la parte más mundana; te recomiendo verlos… y largarte pronto hacia el norte en busca de soledades más reconfortantes.

Porque es la ciudad más atípica y menos encasillable de EE UU. Es la ciudad de Keruac y Ginsberg (aunque ninguno nació aquí), de Jack London, de Levi Strauss, del rock psicodélico de Jefferson Airplane, Steve Miller Band o de Carlos Santana. La ciudad donde nació la revista Rolling Stone, en 1967, y en la que viven ahora los creadores de Facebook, Google y Apple. Es decir, la ciudad donde se decide nuestro futuro.

25. ESPAÑA, EN GENERAL

Sí, vale, el mundo es muy grande, diverso y maravilloso. Pero nosotros tenemos un país también envidiable con multitud de paisajes, ciudades históricas y patrimonio cultural y natural que merece ser descubierto. En 2020 si no quieres o no puedes irte muy lejos, no lo dudes: España. De Cádiz a Santander, de A Coruña a Almería descubrirás por qué somos una de las tres primeras potencias mundiales en turismo.