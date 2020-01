López Obrador pide la liberación de Julian Assange y que no se le torture

Andrés Manuel Lopez Obrador en rueda de prensa este viernes. FOTO/ VIDEO: REUTERS

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes la liberación de Julian Assange, que se encuentra actualmente preso en el Reino Unido. El mandatario, a pregunta expresa de un periodista en su conferencia matutina, también ha solicitado a las autoridades británicas que pongan un freno a la tortura psicológica a la que han sometido al activista. "Si él ofrece disculpas y si se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo", ha señalado. "Ojalá se le tenga consideración y se le libere, y que no se le siga torturando". López Obrador ha abogado por el cofundador de Wikileaks tras asegurar que sus acciones sirvieron para mostrar "cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria".

Las conferencias que da cada mañana el presidente mexicano suelen ser una especie de show televisado, de entre dos y hasta tres horas, en las que sobrevuela por un extenso catálogo de temas propuestos por los reporteros presentes. Las preguntas internacionales no son sus favoritas y suelen recibir respuestas evasivas. Pero este viernes, el jefe del Ejecutivo decidió opinar sobre el caso del cocreador de Wikileaks. La publicación de más de 250.000 cables en todo el mundo incluyó tres de México. Uno de ellos exponía conversaciones en las que el presidente Felipe Calderón (2006-2012) acusaba a López Obrador de ser financiado por el presidente venezolano Hugo Chávez.

"Hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha y puedo probar que son ciertos, que obedecen a la realidad de ese entonces, de relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades. Entonces sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone [a Assange]", ha dicho.

Assange se encuentra actualmente en una batalla legal con Estados Unidos para impedir su extradición. En mayo del año pasado, el relator de Naciones Unidas para casos de tortura, Nils Melzer, denunció tras una visita a la prisión que el hacker se encontraba en un estado de salud mental crítico que lo incapacitaba para afrontar su defensa legal. A esos dichos se sumó el diplomático británico Craig Murray, quien aseguró que Assange se comportaba como "las personas sometidas a torturas brutales". En ese sentido, López Obrador ha solicitado este viernes "un acto de humildad" a las autoridades británicas. "No puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad, no puede uno aplicar la política a la avestruz, de meter la cabeza en la arena", ha reprochado.

Inmediatamente después de responder a la pregunta de Assange, un periodista le pidió su opinión sobre el ataque de Estados Unidos la madrugada de este viernes contra el general iraní Qasem Soleimani, uno de los hombres fuertes del ayatolá Ali Jamenei. Siempre cuidadoso de evitar cualquier conflicto con Donald Trump, López Obrador dejó notar que la pregunta lo devolvía al terreno de lo incómodo. "No me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior. Este es otro asunto, no puedo opinar sobre eso", respondió con contundencia. "Es que también lo de Assange…", insistió el reportero. "Es distinto, es distinto", sentenció el presidente.