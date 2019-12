Al menos cinco personas heridas, dos críticas, tras ser apuñaladas en la casa de un rabino en Nueva York

Al menos cinco personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser apuñaladas mientras celebraban en la noche de este sábado un acto religioso en la casa de un rabino en Monsey, en el norte de la ciudad de Nueva York, según ha informado el Consejo Ortodoxo de Asuntos Públicos Judíos (OJPAC). Según publicó este consejo en su cuenta de Twiter, el atacante, que fue detenido posteriormente por la policía, apuñaló a cinco personas, a una de ellas hasta seis veces, tras irrumpir en la casa donde se celebraba un acto religioso por la celebración de la Hanukkah, que marca la victoria de Judas Macabeo contra los grecosirios en el 165 antes de Cristo y la reconquista de Jerusalén y la purificación del Templo.



El ataque ocurrió alrededor de las 22.00 hora local (las 4 de la madrugada de este domingo en Madrid), en un barrio donde se concentra una gran población de judíos ortodoxos. Un testigo citado por The New York Times dijo que el atacante intentó entrar posteriormente en una sinagoga contigua a la vivienda del rabino, pero que los que estaban dentro pudieron cerrar la puerta a tiempo de impedirlo. El sospechoso pudo ser detenido, según medios locales, gracias a que algunos testigos anotaron el número de la matrícula del coche en el que huyó del lugar.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió un comunicado en el que manifestaba su "horror" por el apuñalamiento, "el último de una serie de ataques contra miembros de la comunidad judía de Nueva York esta semana", según ha reconocido. "Seamos claros: el antisemitismo y el fanatismo de cualquier clase repugna a nuestros valores de inclusión y diversidad y nosotros tenemos absoluta tolerancia cero para este tipo de actos de odio".



Yossi Gestetner, cofundador de la OJPAC, mostró su preocupación por el incremento de los ataques antisemitas en Nueva York y pidió que se intensifique la seguridad a largo plazo y que se publiciten las consecuencias y las condenas a las que se enfrentan los atacantes. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, afirmó tras el ataque que su departamento investigará a fondo lo sucedido y reafirmó "la tolerancia cero contra cualquier acto de odio".

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este viernes una mayor presencia policial en barrios judíos de la ciudad después de que se hayan registrado al menos seis agresiones antisemitas esta semana. "A la luz de recientes ataques antisemitas, la Policía de Nueva York aumentará su presencia en Boro Park, Crown Heights y Williamsburg", dijo De Blasio en referencia a las zonas en las que se concentra la población judía de la Gran Manzana. "Cualquier persona que aterrorice a nuestra comunidad judía se enfrentará a la justicia", aseveró el alcalde, que agregó que "en nuestra ciudad no hay lugar para el odio".

Israel tachó hoy de antisemita y mostró su consternación por el apuñalamiento. "Israel condena enérgicamente las recientes muestras de antisemitismo, incluido el despiadado ataque", declaró el primer ministro, Benjamín Netanyahu. El presidente israelí, Reuvén Rivlin, aseguró también estar "conmocionado e indignado por el terrible ataque", y alertó de que "el auge del antisemitismo no es solo un problema judío" o del Estado de Israel.