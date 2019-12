Alberto Fernández logra romper el bloqueo parlamentario contra su plan de emergencia económica

Alberto Fernández logró romper el bloqueo parlamentario. Los diputados federalistas del ex candidato presidencial Roberto Lavagna y de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, le permitieron alcanzar el necesario para iniciar un debate maratoniano en la Cámara sobre el programa de emergencia económica. El nuevo presidente argentino dijo contar con los votos necesarios para aprobar el paquete de medidas, del que aceptó suprimir o moderar los apartados más polémicos.

El arranque de la gestión peronista en el Congreso no pudo ser más áspero. Los parlamentarios de la oposición macrista se negaron a ingresar en el hemiciclo, para que no hubiera quorum y no fuera posible ni tomar juramento a los nuevos diputados (los que sustituyen a los integrados en el Gobierno) ni iniciar el debate. La ayuda de Lavagna y Schiaretti al bloque peronista desbarató la maniobra opositora y finalmente se ocuparon los escaños. También ayudó muchísimo al desarrollo de la sesión la retirada de un artículo que concedía a la Casa Rosada plenos poderes para reformar el Estado, inadmisible para los macristas, y el compromiso de negociar algunos puntos concretos en apartados como los referentes a las pensiones o la subida de retenciones fiscales para las exportaciones agrarias.

Quedaron inscritos 130 oradores, lo que hacía imposible una votación antes del viernes. Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, tuvo la primera intervención opositora y denunció que, con la excusa de la situación económica, Fernández quería “cerrar el Congreso” y gobernar sin control parlamentario. Tanto Laspina como otros parlamentarios protestaron contra la congelación por seis meses de las pensiones, muy erosionadas por la inflación, y contra la creación de un impuesto del 30% sobre la adquisición de dólares y el uso de tarjeta de crédito en el exterior. “Le están quitando la posibilidad de viajar a quien paga sus vacaciones en doce plazos”, dijo Laspina.

Luis Contigiani, diputado de Santa Fe, lamentó que la mayor presión fiscal sobre los exportadores agrarios fuera a perjudicar “a los pequeños y medianos productores”, “que no son ni oligarcas ni terratenientes”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Darío Martínez, defendió ante el pleno el conjunto de medidas y afirmó que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino”. Recordó que la deuda externa había aumentado un 76% en los últimos cuatro años, que la inflación era del 52%, que la producción industrial había caído un 11% y que el desempleo rondaba el 10%. Un tercio de la población argentina vive en situación de pobreza.

El gobierno se mostró dispuesto a negociar en la Cámara algunos de los puntos que más encrespaban a la oposición, con el fin de asegurarse una mayoría holgada en la votación final. Además de ofrecer dos pagas extraordinarias a los pensionistas con haberes más bajos, cosa ya incluida en el proyecto inicial, aceptó desvincular de la congelación las pensiones de los docentes y los científicos jubilados, y no descartaba otras concesiones. También abrió la posibilidad de suavizar el aumento de la presión fiscal sobre algunos de los propietarios agrícolas. El aumento generalizado de los impuestos, salvo para las rentas más bajas, y las ayudas a las pequeñas empresas, constituyen dos los rasgos fundamentales del programa de emergencia.

El recargo del 30% sobre la compra y uso de dólares, con el fin de preservar reservas en divisas y poder hacer frente al pago de la deuda mientras se renegocia la misma, ha gustado tanto al Fondo Monetario Internacional, principal acreedor, como a los tenedores de bonos. El mercado de deuda en bonos ha registrado alzas en los dos últimos días. El Frente de Izquierda, con dos diputados, se sumó al macrismo en su rechazo al programa de emergencia porque según el diputado Nicolás del Caño “supone aplicar un ajuste sobre los jubilados para pagar una deuda ilegítima”.