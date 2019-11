El magnate Michael Bloomberg se prepara para entrar en la carrera presidencial

Michael Bloomberg se prepara para entrar en la carrera a las presidenciales de 2020. El plan del magnate neoyorquino es recoger el número suficiente de firmas en Alabama para poder registrarse en las primarias demócratas, antes de que expire el plazo. Eso dejaría la puerta abierta al exalcalde de Nueva York para zambullirse más adelante en la campaña y plantarse ante Donald Trump si se hace con la nominación.

La maniobra de último minuto de Bloomberg fue adelantada por el diario The New York Times, citando fuentes próximas al empresario y filántropo. El neoyorquino, de 77 años de edad, ya había tanteado en anteriores ciclos electorales postularse para presidente. A comienzos de este año, sin embargo, dijo que no tenía intención de presentarse a las elecciones por la competencia que había en el Partido Demócrata.

Howard Wolfson, su principal asesor, emitió una declaración a los pocos minutos explicando que Michael Bloomberg cree que Donald Trump representa “una amenaza sin precedentes”. Recuerda que ya en la Convención Demócrata de 2016 advirtió del peligro que suponía que llegara a la Casa Blanca. Así mismo, hace referencia a los fondos que movilizó en las legislativas para recuperar la mayoría en el Congreso.

“Ahora necesitamos terminar el trabajo y asegurarnos de que Trump sea derrotado”, afirma Wolfson, al tiempo que asegura que no ve en este momento a los actuales candidatos demócratas “bien posicionados” para conseguirlo. “Si Mike se postula”, continúa, “ofrecería una nueva opción a los demócratas”. Cita su gestión como alcalde de Nueva York, su faceta de emprendedor y sus acciones en el ámbito de la filantropía.

El asesor de Bloomberg concluye destacando así su capacidad liderazgo y para “unir a las personas e impulsar el cambio”. “Mike será capaz de enfrentarse a Trump y ganar”, remacha. La maniobra, en cualquier caso, no significa necesariamente que vaya a poner en marcha una campaña, de acuerdos con fuentes citadas por la cadena NBC. Se trataría más bien, apunta, de mantener abiertas las opciones.

“Todavía no está seguro”, insisten estas fuentes, al tiempo que reiteran que Bloomberg está muy preocupado por lo que está viendo también en el campo de los demócratas. Aunque el empresario había descartado la opción de presentarse a las presidenciales, en las últimas semanas se volvió a especular con esta posibilidad a la vista de que el senador Joe Biden, considerado la opción más moderada de los demócratas, estaba perdiendo terreno frente a la senadora progresista Elizabeth Warren.

Michael Bloomberg jugó la papeleta política como demócrata, republicano e independiente. Su punto débil es ser demasiado capitalista para el ala progresista entre los liberales y demasiado progresista entre los conservadores. Si las presidenciales se disputan en el voto de centro, tendría opciones. En una reciente entrevista con EL PAIS lamentó que los dos partidos no tejieran relaciones.

Elizabeth Warren acaba de presentar un plan para elevar los impuestos a los ricos y financiar así la expansión del programa de asistencia sanitaria. Joe Biden aventaja a la senadora por Massachusetts por solo ocho puntos de media en las encuestas. El tercero es el senador por Vermont Bernie Sanders, que se define como socialista democrático. También destaca, aunque rezagado, el alcalde Pete Buttigieg.

Alabama es uno de los Estados, junto a California y Texas, en los que hay primarias demócratas previstas para el primer martes de marzo. Iowa, Nevada, New Hampshire y Carolina del Sur, los cuatro Estados donde se prueban los candidatos, celebran las primarias en febrero. Bloomberg destinó 110 millones de su fortuna a apoyar candidatos demócratas en las elecciones legislativas de noviembre de 2018, en las que estos recuperaron el control de la Cámara de Representantes.

También respaldó iniciativas para regular la posesión de armas. Está a favor del aborto, financia de su propio bolsillo campañas contra el tabaco y es muy activo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Michael Bloomberg tiene una fortuna estimada en 52.000 millones de dólares por la revista Forbes. Es el noveno en la lista de multimillonarios mundiales y el octavo entre las 400 mayores fortunas de Estados Unidos.