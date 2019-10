Canadá somete a plebiscito la promesa de revolución progresista de Trudeau

El nacionalismo quebequés ya no habla de independentismo

Una de las grandes novedades de esta campaña electoral canadiense ha sido el auge en las encuestas del partido nacionalista de Quebec, el Bloque Quebequés, tras una larga crisis. En 2015 no logró más de una decena de escaños en la Cámara de los Comunes y las proyecciones de las encuestas reflejan que esta vez podrá más que triplicarlo, arañando votos de todos sus rivales, sobre todo, del Liberal. El tirón no tiene que ver con un repunte del sentimiento independentista, según la mayor parte de analistas, sino con la protección de la cultura secular, algo también de resonancia identitaria, pero no de carácter nacional.

“Hay un crecimiento importante del nativismo en la provincia de Quebec”, apunta el escritor y politólogo Darrell Bricker, presidente ejecutivo de la empresa de sondeos Ipsos. “Lo que es interesante ahora sobre el Bloque –añade- es que, en lugar de defender lo que podríamos llamar su proyecto nacional, no han sacado ningún asunto de referendos, sino su proyecto de cómo estar dentro de Canadá”.

Bricker menciona, como otros expertos consultados, el valor del proyecto de ley Bill C-21, que prohíbe los símbolos religiosos como forma de proteger el laicismo de la región, “una reacción al impacto que los inmigrantes tienen en la región”.

Lori Turbull, directora de la escuela de Administración Pública en la Universidad de Dalhousie, menciona también el factor del secularismo, pero añade como clave del éxito al nuevo líder del Bloque, Yves-FranÇois Blanchet, quien, señala, “habla muy bien y está demostrando tener ideas para Canadá, sobre las relaciones entre naciones, es muy respetado, sé de mucha gente fuera de Quebec que querría poder votarle”.