Cuba mira el horizonte con angustia

De la ineficiencia de la economía y la empresa socialista, sesenta años dan fe. Los economistas cubanos son los primeros en reconocerlo. Pero si la Cuba del siglo XXI no pudo o no quiso hacer las reformas necesarias para activar la economía y la productividad, hoy el factor Trump no debe subestimarse. Nunca, coinciden representantes de empresas, bancos y hombres de negocios extranjeros, ha sido tan difícil operar con Cuba debido a las presiones norteamericanas. Sanciones, persecución financiera, multas, activación del título III de la ley Helms-Burton, restricciones a las remesas, el efecto de la suspensión de los cruceros —15% de caída de las cifras de visitantes—, son solo algunas de ellas. En la última sesión de la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, evaluó los daños del embargo el año pasado en más de 4.000 millones de dólares. EE UU dice que el Gobierno de Cuba es el responsable, y La Habana frente a Trump se enroca e instala en una psicología de plaza sitiada. En medio de la política, como siempre, los cubanos de a pie sufren y aguantan.