La respuesta del Gobierno de Ciudad de México a una supuesta violación por policías desata la indignación

Mujeres protestas contra abusos policiales en la Ciudad de México. ALFREDO ESTRELLA AFP

Agrupaciones feministas han denunciado este lunes en Ciudad de México lo que consideran una falta de voluntad política de las autoridades locales para hacer frente a la violencia contra las mujeres, después de que una adolescente de 17 años denunciara que fue violada por cuatro policías el pasado 3 de agosto cuando regresaba de una fiesta en la alcaldía de Azcapotzalco, al norte de la capital mexicana. El caso ha levantado una ola de indignación después de que la procuradora de la ciudad, Ernestina Godoy, admitiera que los oficiales no están imputados porque siguen a la espera de que la víctima identifique a sus agresores. “No vamos a fabricar culpables. Si no hay una imputación no hay razón para que lo separen de sus cargos”, advirtió la funcionaria la semana pasada.

Este lunes, decenas de mujeres han marchado hasta la jefatura policial de Ciudad de México, en la turística Zona Rosa de la capital, donde han exigido una respuesta ante los supuestos abusos cometidos por los oficiales de esa dependencia. Después se trasladaron hasta la Procuraduría (fiscalía) de Justicia capitalina, donde han exigido ser recibidas por las autoridades. Durante la protesta fueron destruidas las puertas de cristal del edificio y las paredes fueron manchadas con mensajes contra la policía. Las autoridades propusieron dialogar con un grupo de las manifestantes, que ingresó al edificio, pero luego de media hora de espera ningún funcionario bajó a recibirlas. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, ha criticado el lunes la protesta. “No vamos a caer en provocaciones, querían que respondiéramos de manera violenta. Esto no fue una protesta, fue una provocación”, ha dicho. La funcionaria ha informado de que pedirá la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad para que apoye en las investigaciones de los supuestos abusos policiales.

La adolescente de 17 años denunció ante la Fiscalía de Delitos Sexuales que al menos cuatro policías abusaron de ella la madrugada del 3 de agosto, cuando regresaba de una fiesta, en la colonia San Sebastián, en la alcaldía de Azcapotzalco. Medios locales informaron de que el Departamento de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió una investigación sobre el caso. Esta no es la única investigación de abuso que involucra a policías. La semana pasada otro oficial fue acusado de haber violado a una adolescente de 16 años en la sede del Museo de Archivo de la Fotografía, localizado en el Centro Histórico. La violencia contra las mujeres en México mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos. ONU Mujeres informó de que a diario son asesinadas nueve mujeres en el país norteamericano. Entre 2011 y 2017 se registraron 18.961 “defunciones femeninas con presunción de homicidio”.

Mujeres protestan en contra de los abusos sexuales por parte de la policía. Sáshenka Gutiérrez EFE

Este lunes, las mujeres han mostrado su rechazo a la actuación de la fiscalía. “Lo que nos hizo indignarnos fue la respuesta de la autoridad al caso de esta jovencita, por eso protestamos hoy”, dijo Norma Andrade, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, un organismo que da acompañamiento en casos de desaparición y feminicidio. “Considero que hay una situación de alerta por la violencia de género, pero no hay una respuesta efectiva [de las autoridades]”, dijo a EL PAÍS. Sobre la reacción de las autoridades con relación a los daños causados a edificios públicos, Andrade ha respondido: “La autoridad va a decir ‘ves, son unas vándalas’, pero esas pintas mañana las quitan con una pintura blanca, pero el daño psicológico que sufrió esta niña no se le va a quitar en toda su vida. La autoridad y la justicia y el Gobierno le están fallando”.