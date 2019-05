México combatirá los feminicidios con una ayuda millonaria de la Unión Europea

México se encauza en la lucha para frenar los feminicidios. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha sumado este miércoles a la iniciativa Spotlight, un proyecto gestionado y subsidiado por Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) para erradicar la violencia de género en un país donde cada día mueren nueve mujeres asesinadas. La propuesta implica una inversión en una primera fase de 14 millones de euros (unos 300 millones de pesos) en cinco de los municipios mexicanos más conflictivos para ser mujer o niña: Ecatepec (Estado de México), Ciudad Juárez (Chihuahua), Chilpancingo (Guerrero), Chihuahua (Chihuahua) y Naucalpán (Estado de México). El objetivo del programa, que durará cuatro años, será expandir en una segunda fase las experiencias que resulten exitosas al resto del país.

"No hay más excusas. Aunque el Gobierno no tenga el dinero, el mundo entero se ha juntado para reunir ese presupuesto", ha señalado este miércoles la periodista Lydia Cacho durante la presentación. La mexicana, quien además será embajadora de la iniciativa, ha celebrado el proyecto y ha dicho que "llega en el momento preciso", en referencia al cambio de administración. "El Gobierno tiene la responsabilidad de cambiar de fondo y no de forma".

En un primer momento, México había rechazado el apoyo de la ONU y la UE en este programa por considerar que el asunto de género "no era una prioridad" para la Administración entrante, ha señalado un portavoz de la UE a este diario. Pero un trabajo coordinado entre los ministerios de Exteriores europeos y la Secretaría de Gobernación mexicana, ocupada por una exjueza del Tribunal Constitucional mexicano, pusieron los feminicidios en la agenda política nacional. El cambio que tomó el Ejecutivo ha sido tan rotundo que el propio presidente presentó la iniciativa en su rueda de prensa matutina este miércoles. "Lo de hoy es una victoria, porque López Obrador reconoce que esto tiene que ser una prioridad para el país", ha comentado el vocero.

Sánchez Cordero ha admitido este miércoles que urge atender la problemática de género en México. "Es momento de pasar del aislamiento a la sororidad. Es posible pensar globalmente y actuar de manera local", ha declarado en relación al cambio de posición sobre la ayuda internacional. Pese a que la iniciativa presentada no incluía en principio fondos federales, la número dos del Gobierno ha asegurado que el presidente le pidió a su equipo que no escatimaran en esfuerzos ni recursos para erradicar la violencia contra la mujer en el país. La propuesta de la UE y Naciones Unidas se sumará al plan nacional que lanzó López Obrador en marzo para frenar los feminicidios.

El programa, que coordinarán seis agencias de la ONU, ha puesto el foco en América Latina por las altas cifras de feminicidios. 14 de los 25 países del mundo con las peores cifras en violencia de género están en el continente. Además de México, Spotlight se implementará en Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras. Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, ha destacado este miércoles la necesidad de afrontar la problemática de manera global. "Es muy fácil caer en la desesperanza. Es por eso que estamos aquí, esto es un apoyo al multilateralismo", ha dicho durante la presentación.

Los objetivos del programa en México serán mejorar las políticas públicas actuales, fortalecer las instituciones, cambiar la cultura machista y reforzar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, uno de los grupos más criticados por López Obrador. En este caso, las ONG y los familiares de víctimas contarán con un rol principal, ha explicado el portavoz de la UE. "Estas iniciativas son una bocada de aire", ha señalado Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, y cuya lucha se convirtió en símbolo del feminismo en México. "Las cifras son la respuesta a unas políticas que han sido ineficaces", ha apuntado tras reclamar la falta de acceso a la justicia.

"Yo vengo de Sudáfrica y sé lo que se siente cuando el sistema y las instituciones no protegen a las mujeres", ha respondido la directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. "Spotlight es para que deje de haber Marianas en el mundo".