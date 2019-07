Las dudas de Salvini en la hora clave

Rusia e Italia mantienen una relación especial desde hace años, incluso en el periodo soviético, donde Moscú encontró al otro lado del Telón de acero el partido comunista más importante. Todos los primeros ministros tuvieron un canal privilegiado y siempre evitaron el enfrentamiento con Moscú. En los últimos tiempos, además, Italia ha sido la única potencia económica de la eurozona que se ha opuesto a las sanciones comerciales impuestas por la UE a Rusia tras la anexión de Crimea. No ha sido una cuestión ideológica, sino práctica. Las contrasanciones decretadas por el Kremlin le cuestan unos 7.000 millones de euros al sector agroalimentario italiano.

Igor Pelliciari, profesor de la Universidad de Urbino y de la Academia Diplomática rusa, cree que ambos países encajan perfectamente. “Es una asociación fácil. Por un lado, Italia siempre ha utilizado la energía rusa y, por otro, nunca se ha opuesto como una potencia política, sino comercial y cultural. Y es fácil tener una buena relación con Rusia cuando no eres un competidor político. Todos los Gobiernos anteriores a Salvini la han cultivado. Enrico Letta fue a la inauguración de Sochi en plena crisis ucrania; Romano Prodi era un gran amigo de Rusia y les fue muy cercano en la crisis de Ucrania, y fue señalado por ello. Matteo Renzi se opuso y criticó la renovación de las sanciones en el Consejo Europeo. Gentiloni se adhirió con muy poco entusiasmo a la expulsión de los diplomáticos rusos... Italia tiene un componente filorruso de todos los partidos parlamentarios. Incluido el PD”, opina.

El encuentro del Metropol es para quienes conocen los modos de operar de Rusia algo extraño. “Rusia ha ayudado siempre a sus aliados. Las ayudas de Estado son parte importante de la política exterior de un país con visión imperial. Muchas veces llegan en energía a precio de coste, o comprando materia prima a precios hinchados… Pero Rusia no actúa como en este caso, no hace negocios en el lobby de un hotel. Rusia da ayudas de Estado, pero no hace encuentros secretos. Ellos son el Gobierno, no lo necesitan. En Italia, en cambio, hay un ejército de personajes que intentan sacar ventaja de esta situación. Parece más bien una trampa en la que ha caído un personaje débil del lado italiano”, insiste Pelliciari.